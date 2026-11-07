El Arosa SC presenta sus nuevas camisetas

La plantilla presentó en Praza de Galicia las nuevas equipaciones Gonzalo Salgado

Ahora sí. Después de muchos meses de espera, el Arosa SC presenta sus camisetas oficiales para la presente temporada. Tras firmar con Mercury y despedirse de Kappa, los arlquinados estrenarán mañana a las 17:00 horas, en el derbi ante el Compostela, su nueva vestimenta.

La primera equipación sigue siendo fiel al tradicional arlequinado blanco y rojo, con dos bloques verticales y esta vez con toques azules en el cuello y en la publicidad que portan las camisetas, en las que Ratibrom sigue siendo el gran protagonista.

Más novedosa es la segunda camiseta oficial, con un tono amarillo dorado como protagonista, combinada con el cuello en color negro. Una imagen que rompe bastante con la combinación tradicional del equipo, siendo así más llamativa.

Los jugadores portaron por primera vez las nuevas camisetas Gonzalo Salgado

En lo que respecta a los porteros, este año cambian el morado por el verde, y es que los guardametas cuentan con dos diseños diferenciados. El primero de ellos, en dos tonalidades de verde con la publicidad en blanco, y el segundo, muy parecido a la equipación amarilla dorada de los jugadores, pero con la diferencia de que las mangas son completamente negras.