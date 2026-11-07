El Arosa SC cuenta las horas para el derbi 

Morante defiende un balón en A Lomba GonzaloSalgado

El Arosa SC ultima detalles para recibir en A Lomba a la SD Compostela. Los arlequinados se miden en su feudo a los de Carlos de Lerma mañana a las 17:00 horas, en un encuentro en el que buscan cortar la buena dinámica de los compostelanos, ya que aterrizan en Vilagarcía tras cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota y con un balance de tres victorias y un empate. Por su parte, los locales quieren sumar su segunda victoria de la temporada ante una afición que sigue alentando al equipo sin cesar.

El cuadro de Gonza Fernández llega al derbi reforzado tras conseguir empatar a tres en su visita al Portugalete y después de estar por detrás en el electrónico la mayor parte de los minutos. Una de las facetas en la que más trabaja el combinado arlequinado es la defensa, ya que llevan 20 goles en contra, siendo así el segundo más goleado del grupo, solo por detrás de la UD Llanera con 21.

“El equipo está bien. El otro día sacamos un empate en Portugalete y creo que en los últimos minutos nos benefició también anímicamente. Tenemos ganas de derbi”, comenta David Morante, central del Arosa SC que vivirá su primer derbi con la camiseta de la entidad vilagarciana.

“Imagino que será un partido complicado. Yo los veo en buen equipo y saben a lo que juegan y lo hacen muy bien. Sabemos que tenemosque estar a la altura, dar el máximo nivel y competir de tú a tú”, destaca Morante en la previa del derbi.

Lo cierto es que actualmente la clasificación coloca a ambos recién ascendidos en dinámicas opuestas. Por un lado, la SD Compostela se coloca en la sexta plaza del grupo uno de Segunda RFEF, inmerso en la pelea por alcanzar los puestos nobles. Los de Carlos de Lerma suman 14 puntos en las nueve primeras jornadas, mientras que el cuadro arlequinado lucha por escapar de las plazas marcadas en rojo.

El Arosa SC llega al derbi ocupando la decimotercera plaza de la clasificación con ocho puntos, pero con la sensación de estar asentándose cada vez más en su nueva categoría y dejando unas muy buenas sensaciones de juego que, por el momento, no consiguen transformar en victorias.

Si algo está dejando claro el equipo vilagarciano es que tiene pólvora suficiente en el último tercio, pero el aspecto defensivo sigue siendo el talón de aquiles de un Arosa que aspira a conseguir cómodamente la salvación.

“Tenemos que mejorar esos detalles a nivel defensivo porque de cara al gol estamos muy acertados. Hemos tenido partidos en los que hemos estado mucho más seguros pero el otro día pudimos tener algunos errores que nos penalizaron. Sobre todo concentración para minimizar esos errores y a ver si podemos volver a dejar la portería a cero”, recalca David Morante.

Lo cierto, es que fuera de casa el Compostela suele plantear partidos muy cerrados en los que controlar sus transiciones se vuelve clave para el rival. “Creo que pasa por estar muy ordenados a nivel defensivo. A nivel ofensivo, como digo, tenemos buenos jugadores”, recalca el central.

“Ocasiones vamos a tener y sobre todo mantener la calma, defender bien y a partir de ahí ir creciendo e intentar hacer daño con la gente arriba”, insiste el futbolista.

A nivel anímico, el equipo llega al derbi reforzado tras el empate a tres ante el Portugalete, en un duelo en el que parecía que los arlequinados lo tenían todo perdido.

“Fue un partido que parecía que se nos iba. Estuvimos casi todo el partido por detrás del marcador”, lamenta Morante. “Era complicado y conseguimos sacar un punto antes de esa situación. Sabemos que somos un equipo que lucha hasta el final, que no se rinde y tenemos que seguir con esa idea”, recalca.

Su primer derbi

Para David Morante este será su primer derbi en el Municipal da Lomba, y es que el central vivirá en sus carnes lo que es un derbi gallego.

“Un derbi tiene mucho más ambiente que un partido normal y sabemos que hay rivalidad con el Compostela. Hay que vivir este partido con mucha ilusión y llevarnos los tres puntos”, dice Morante.

Asimismo, el central pide a los aficionados que sigan apoyando al equipo como lo hacen en todos los duelos.

“A la aficióm le digo que vengan, que estén con nosotros, nos apoyen. Eso también se nota mucho y ayuda ver que la grada está con nosotros y remamos todos hacia el mismo lado”, concluye.

Se espera que las gradas del Municipal da Lomba cuenten con más afluencia que en anteriores partidos ligueros, aunque las condiciones climatológicas no vayan a ser las óptimas para acudir.

Del mismo modo, el Arosa SC presentará hoy a las 12:15 horas en Praza de Galicia las camisetas oficiales para la presente temporada, las cuales se estrenarán en el derbi ante el Compostela tras cambiar de marca. 