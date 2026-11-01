La perseverancia y combatividad del Arosa tuvo premio en Portugalete, 3-3

Xandre pugna con un jugador del Portugalete en una acción de la primera parte esta mañana en el campo de La Florida Portugalete

Puntazo en Portugalete. El Arosa empató 3-3 en el campo de La Florida al marcar dos goles en los últimos diez minutos en otra gran reacción del equipo en Vizcaya. Maceira de penalti, en el minuto 80, y Morante de cabeza a la salida de un córner en el 89, nivelaron un partido que se había puesto muy cuesta arriba en una segunda parte loca, en la que se marcaron cinco tantos en el duelo entre los dos vigentes campeones de las Terceras vasca y gallega.

El punto, merecido por la combatividad y perseverancia del equipo pese a verse con un 3-1 en contra en la segunda parte, unido a la victoria en Copa el martes y a la imagen ofrecida en Sestao hace una semana, refuerzan a un Arosa que, aunque sigue en zona de peligro en la tabla con 8 puntos en 9 partidos, le ha tomado definitivamente el pulso a la categoría y está yendo en línea ascendente.

Gonza Fernández, como se preveía, hizo variaciones en el once respecto al duelo contra el Pontevedra. Xandre, Morante, Samu Santos y Hugo Torres formaron la línea defensiva, con Mateo Arellano y Remeseiro en el centro del campo y Lucas en la mediapunta. El tridente de ataque lo formaron Gabri Palmás, Martín Diz y Álex Rey.

En el campo de La Florida, de hierba natural y dimensiones normales, el partido comenzó con mucho ritmo pero escaso control del juego de ambos equipos. Fueron los locales los primeros en generar, buscando penetrar por las bandas con centros al área. Pero el Arosa también era capaz de estirarse y llegar. Martín Diz no llegó a un centro a los diez minutos y en el 17 los visitantes gozaron de una doble oportunidad, por medio del propio Martín y de Palmás. La jugada acabó en córner, el primero de los dos que lanzó el equipo visitante en la primera parte.

En un partido igualado y de bastantes disputas, los locales abusaron de balones largos sobre todo a Jon López, ya que no tenían fluidez. Pero encontraron el gol en una falta lateral. El Portugalete marcó en la segunda acción por medio del central Ander González “Gonza”, que puso el balón en la escuadra desde la frontal del área. El 1-0 espoleó a los locales, que rondaron el segundo en una doble ocasión a la salida de un córner en el minuto 25. Por su parte, el equipo de Gonza trató de responder con una buena contra que fue anulada por fuera de juego y en otra transición en la que los arlequinados no decidieron bien a la hora de finalizar.

El Arosa dio la cara en Portugalete y no bajó los brazos pese a verse con dos goles de desventaja en la segunda parte Portugalete

En los últimos minutos de la primera parte pudo pasar de todo, ya que ambos equipos gozaron de llegadas y ocasiones. En el 34 la tuvo Gabri Palmás en un balón largo al que llegó con ventaja el portero Ibón González para abortar la oportunidad. Los visitantes también lo buscaron a balón parado, pero de nuevo el guardameta Ibón González atrapó una falta lateral. En el 36 los locales estuvieron cerca del 2-0, al robar en campo contrario y atacar rápido por banda, pero por suerte para los arlequinados el centro se paseó por el área sin rematador.

La más clara del Arosa en la primera parte la tuvo Martín Diz, en el 42, al finalizar una contra con un disparo que se estrelló en el poste. Sólo unos minutos antes había sido Lucas el que lo intentó con un disparo desde la frontal que se fue desviado. Antes del descanso el meta Chema maniató con su intervención otro ocasión del campeón vasco de Tercera de la pasada temporada, que se fue a vestuarios en ventaja pero con la sensación de que el Arosa seguía muy vivo en el partido.

Gonza retiró en el descanso a Xandre, con amarilla, para dar entrada a Torrado. Nada más comenzar la segunda parte el Portugalete hizo el 2-0 por medio del extemo Alain Arreitunandía “Lete”, aprovechando un error de los visitantes en un balón largo. En el 51 Álex Rey recortó distancias para el Arosa, al marcar su quinto gol en liga. Aprovechó una indecisión entre Recio y Tapiador, que no despejaron el balón ante la presión de Gabri Palmás, que el vigués pudo batir a Ibon. Del posible 2-2, tras una ocasión clara en un córner y otra en un centro de Palmás al que no llegó Álex, se pasó al el 3-1 en el minuto 56. Jon López acertó al rematar un centro lateral de Crespo y puso de nuevo el partido muy cuesta arriba para el equipo de Gonza Fernández.

Pero los visitantes no se rindieron. Al contrario, el técnico movió ficha con la entrada de Concheiro y Rivera y su equipo pasó a dominar claramente. Los cambios dieron mayor dinamismo al juego del Arosa. Liderados por un Concheiro, que movió como quiso el centro del campo. Además, el equipo gallego aumentó el sentido de la anticipación en la mayoría de las acciones. El “Portu” no presionaba en el centro del campo. Los visitantes construían paredes rápidas y cambios de orientación que generaban superioridad gracias a los buenos controles.

La internada de Torrado hasta la cocina no encontró a un compañero porque la defensa vasca despejó su centro. Después fue Concheiro, en una falta en la frontal que se marchó cerca del poste, el que volvió a avisar para los visitantes. En el 65 fue Carlos Torrado el que disparó alto desde el borde del área a la salida de un córner. Los locales, a balón parado, también se estiraron en un par de saques de esquina, además de intentar sorprender a Chema con un disparo desde el centro del campo.

El Arosa siguió a la carga, buscando el gol que le metiera en el partido y volvió a tener opciones, en un centro lateral de Torrado y en un disparo de Mateo Arellano que sacó la defensa del Portugalete. En el 74 el equipo de Vilagarcía tuvo una triple ocasión en una falta lateral. Estaba mereciendo el gol. Gonza agotó los cambios con la entrada de Coira y Maceira. Unos minutos después el exdelantero del Compostela provocó el penalti, en un derribo del defensa Ander González Los locales protestaron mucho la acción y el propio Maceira marcó desde los once metros para hacer el 3-2. Restaban diez minutos y los arlequinados ya no se detuvieron en busca del premio. En el 87 la tuvo el propio Maceira en un córner y fue también en un saque de esquina, en el 89, cuando Morante acertó para estrenarse como goleador en el Arosa y darle a su equipo un punto de oro. El salmantino cabeceó a placer de forma inapelable.

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El partido se prolongó más de cinco minutos por encima del noventa y hubo acercamientos a ambas áreas, sobre todo a balón parado. El Arosa gozó de un córner y de una falta lateral, pero el Portugalete las defendió bien. Al final, el 3-3 es un gran premio a la combatividad del Arosa que, como ya había hecho en Lezama ante el Basconia, fue capaz de nivelar dos goles en los minutos finales para regresar con un punto que consolida su buena línea competitiva en el último mes y medio, con sólo una derrota y merced a un polémica penalti, dos victorias (una de ellas en Copa del Rey ante un Primera RFEF) y cuatro empates.

La próxima semana recibirá en A Lomba al Compostela (17 horas) en el segundo derbi de la temporada en casa, al que llegará con mucha confianza pese a que sigue en la zona baja de la tabla.