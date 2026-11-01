Gonza: “Este equipo tiene algo muy bueno, cree mucho en lo que hace”

Gonza Fernández cierra otra semana esperanzadora en la que su equipo sigue yendo a más Gonzalo Salgado

Gonza Fernández reconoce que la valoración es "evidentemente positiva por como se puso el marcador", aunque también dijo que "este partido nos deja bastante aprendizaje, si no estás ajustado y del todo bien a nivel defensivo te vuelven a penalizar". Fue lo que ocurrió esta mañana en La Florida, donde el Arosa encajó tres goles. "La parte positiva es que, sin estar muy bien en el partido sin balón y con dos goles de diferencia en contra, este equipo tiene algo muy bueno, que cree mucho en lo que hace". De ahí que cuando el duelo enfiló su tramo final, entró en el denominado territorio Arosa, "en esa locura que toma el partido fuimos capaces de empatar y no ganamos de milagro porque la tuvimos para el 3-4", relata el técnico de Oia. "Es una señal de identidad del equipo, que sabe lo que hace y cree, siempre va y va, sabiendo que al hacer un gol entra en el partido, que fue lo que sucedió hoy".

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Maceira le dijo al técnico que la jugada del penalti, muy protestada por los locales, había sido clara porque hubo contacto. Enfrente estuvo un rival complicado. "El Portugalete hace muchas cosas bien, los había visto en vídeos pero en directo me sropredieron", elogia Gonza. "Nosotros tenemos que seguir mejorando en saber manejar momentos y aspectos de los partidos", consciente de que encajando otro días tres goles lo normal será regresar de vacío. Por eso el técnico tenía sensaciones encontradas. Sabe que no pueden volver a las andadas en defensa como en el primer mes de liga y por otra parte ve que su equipo conserva la capacidad ofensiva y la mentalidad que le dio el título y el ascenso el pasado año.

La semana del Arosa se cierra con una derrota por la mínima en Sestao, una victoria en Copa ante un Primera RFEF y un empate en Portugalete con una gran reacción en el tramo final. "Hicimos tres muy buenos partidos ante equipos muy buenos. El equipo cada vez hace más cosas bien y estamos

El Arosa ya ha completado la mitad de los viajes al País Vasco, midiéndose a rivales que en teoría no van estar luchando por la permanencia. El saldo es de tres empates y una derrota por la mínima. "Creo que nos sacamos de encima una parte del calendario complicada, que no era sencillo, sobre todo al inicio de liga".