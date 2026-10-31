El Arosa busca mantener su buena dinámica

Álex Rey defiende un balón en el encuentro copero GonzaloSalgado

El Arosa SC visita mañana a las 11:30 horas al octavo clasificado de la Segunda RFEF, el CD Portugalete. Tras eliminar al Pontevedra CF en Copa del Rey, los arlequinados vuelven a centrarse en la competición regular, en la que esperan volver a encontrarse con una nueva victoria. A pesar de jugar el pasado martes, los de Gonza Fernández se encuentran preparados para poner rumbo a La Florida.

“Lo más complicado fue la semana pasada, de sábado para martes. Ahí hubo que gestionar mucho. Esta vez es un poco más sencillo”, comenta Gonza Fernández. “Sí que es más difícil a la hora de preparar el partido en el campo porque hay que respetar ese período de recuperación, pero ya sabíamos cómo iba a ser esta semana, sabíamos cómo teníamos que planificarla y afrontarla”, recalca Gonza.

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Convencidos de hacer un buen partido, los arlequinados se enfrentan a un equipo que plantea ritmos muy altos. “Es un equipo difícil, a nivel ofensivo te exige muchos esfuerzos. Creo que vamos a tener que estar muy atentos y concentrados durante los 90 y pico minutos”, señala Fernández.

“Adaptarnos rápido y saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer va a ser importante para estar cerca de la victoria”, insiste el entrenador de Arosa SC. El equipo pondrá rumbo hoy mismo al País Vasco. Después del entrenamiento, los de Fernández comeran en Vilagarcía y después se dirigirán en autobús a Vizcaya.

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Enfrente, el Arosa SC tendrá a un equipo que llega en una situación muy estable en la tabla clasificatoria. Los de Egoitz Bilbao empataron por 2-2 ante el CD Basconia en la pasada jornada, mientras que los arlequinados enfrentaron una derrota por la mínima en su visita al líder Sestao.

“Como en todos los partidos va a ser clave la concentración, cuidar los detalles en los momentos del partido. A nivel general, lo más importante es seguir con esa fiabilidad a nivel defensivo porque el equipo está creciendo en ese sentido y por es el camino por el que tenemos que seguir”, explica Gonza Fernández.

Más allá de la teoría, el equipo viene mostrando una gran progresión en las últimas jornadas ligueras, algo que culminó con la eliminatoria al Pontevedra en Copa del Rey y que da un impulso al cuadro arlequinado. “Ya no es solo la victoria sino las sensaciones. Al final, cuando juegas contra un equipo de mayor categoría sabes que te van a exigir otros escenarios”, explica Gonza.

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“Estuvimos muy bien, las sensaciones fueron muy buenas a nivel de juego y creo que eso es lo que nos refuerza a seguir creyendo en lo que hacemos. Ahora tenemos enfrentarlo como un escenario distinto porque es un partido distinto”, recalca Fernández.

Por su parte, el bloque de Egoitz Bilbao se está mostrando muy competitivo y destaca su capacidad para dejar la portería a cero cuando juega como local. El equipo vizcaíno demostró que tiene recursos ofensivos cuando los partidos se complican. Nombres como Jon López, clave con un doblete para darle la vuelta al derbi contra el Amorebieta, o futbolistas como Aimar y Jorge, que adelantaron al combinado en el duelo en Basauri.

Lo cierto, es que el Portugalete debía jugar su eliminatoria de Copa del Rey contra el Real Unión Club este pasado miércoles, pero el encuentro fue suspendido por la RFEF y aplazado al próximo miércoles cuatro de noviembre, por lo que llegan al enfrentamiento contra el Arosa SC totalmente descansados, a diferencia del cuadro arlequinado.

“Tenemos que intentar estar cómodos para llevar el partido a dónde nosotros queremos”, insiste el entrenador del Arosa SC.

Un estilo marcado

Gonza Fernández espera ver al mismo Arosa que en estas últimas jornadas, puliendo pequeños detallas que están decidiendo los partidos en su contra, pero con el mismo espíritu competitivo y con un crecimiento evidente.

“Espero ver un Arosa que está en los partidos, que cada vez hace más cosas bien y que eso, indudablemente nos acerca más a la victoria”, destaca el entrenador. El primer triunfo del Arosa llegó en el Municipal da Lomba, en la pasada jornada número siete, por un electrónico de 4-1 frente a la Unión Deportiva Llanera.

“Habrá situaciones que podamos controlar más o menos, pero nosotros en ese aspecto estamos creciendo, tanto en sensaciones como en resultados, que es un poco lo que buscamos”, insiste Gonza Fernández en la previa del enfrentamiento ante un Portugalete que lleva tres jornadas seguidas sin perder.

“Sabemos que esto es muy largo, pero tienes que ir mejorando sobre todo para tener esa sensación de estar cerca de la victoria”, explica Gonza. Para el partido de mañana, el técnico no podrá contar ni con Mario García ni con Pedro, que siguen encabezando la lista de bajas del combinado de Vilagarcía de Arousa.

El equipo, por su parte, se encuentra en la decimocuarta posición de la tabla clasificatoria con siete puntos, a solo uno de salir de los puestos marcados en rojo y alcanzar la duodécima plaza, en la que actualmente se encuentra afianzado el Coruxo FC con ocho puntos en las primeras ocho jornadas ligueras.