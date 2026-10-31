De vuelta a la Ría de Bilbao con la moral alta

Se esperan varios cambjos en el once del Arosa respecto al partido de Copa del martes ante el Pontevedra Gonzalo Salgado

El Arosa regresa a la Ría de Bilbao para medirse este domingo a las 11.30 horas al Portugalete en la novena jornada de liga de Segunda RFEF. Es el tercer partido en una exigente semana para los arlequinados, que jugarán en el campo de hierba natural de La Florida, situado a sólo dos kilómetros de distancia de Las Llanas, donde cayeron en la última jornada ante el líder debido a un penalti inexistente. Entre medias el equipo de Gonza Fernández se dio un baño de confianza al apear de la Copa del Rey al Pontevedra en A Lomba y llega a esta cita con el convencimiento y las sensaciones de que sigue en línea ascendente en cuanto a competitividad, creciendo como equipo a medida que pasan las semanas.

Los locales fueron el campeón de la Tercera vasca la pasada temporada. Conquistaron el título con autoridad, sumando 78 puntos y aventajando en 17 al segundo clasificado, el Leioa. Continúa al frente del equipo el técnico Egoitz Bilbao (41 años), que venía de ascender y consolidar al Derio en Tercera e hizo un trabajo redondo el año pasado en Portugalete. En cuanto a la plantilla, continúa casi una decena de los jugadores que lograron el ascenso, mientras que este verano realizaron 12 incorporaciones. Entre los fichajes hay futbolistas contrastados en la categoría, como los tres llegados desde el Sestao, y jóvenes con proyección, buena parte de estos procedentes del Derio, de Tercera.

De los que renovaron destaca el portero Ibón González y los defensas Ander González, Iñaki Recio y Gorka Tapiador, que siguen siendo fijos en Segunda RFEF. También el centrocampista Llamazares o el delantero Gorka Crespo. En cuanto a las caras nuevas, los que están teniendo más protagonismo son los defensas Del Campo y Lechosa (Derio), los centrocampistas Jon López (Eibar B) y Oier (Sestao), y los delanteros Aimar Barrea (Salamanca CF) y Jorge García (Sestao).

El objetivo del Portugalete, obviamente, es mantener la categoría, ya que sus tres anteriores incursiones por encima de Tercera acabaron en descenso. Si bien son varios los técnicos de los equipos vascos de la categoría los que consideran al Portugalete un candidato al play-off. De momento es octavo con 12 pntos, 5 más que el Arosa. Ganó a Astorga (1-0), Coruxo (2-1) y Amorebieta (1-2), empató en casa con Compostela (0-0) y Eibar B (0-0), y viene de empatar en el campo de Artunduaga (Basauri) con el Basconia (2-2). Sus únicas dos derrotas fueron en Carballo (3-2), donde jugaron con diez desde el minuto 41, y en casa con el Alavés B (0-2).

El trágico accidente ferroviario en Toledo provocó que la RFEF aplazase la jornada de Copa del Rey prevista para el miércoles, en la que el Portugalete tenía que recibir en La Florida al Real Unión de Irún, en el que milita el vilagarciano Javi Fontán. La nueva fecha para disputar el duelo es este miércoles día 4, por lo que los locales, inevitablemente, jugarán contra el Arosa con la mente puesta también en la cita entre semana.

Por su parte, el subidón copero mitiga en parte un nuevo largo viaje a Vizcaya por parte de los arlequinados, que tras este fin de semana ya se habrán quitado de encima la mitad de los desplazamientos esta temporada al País Vasco. Gonza reconoce que el equipo se ha recuperado bastante bien del trajín de esta semana y se esperan modificaciones en el once respecto al duelo contra el Pontevedra, con la entrada de jugadores importantes de cara como Morante, Mateo Arellano, Gabri Palmás y Jorge Maceira. "Bajas seguras son las de Mario y Pedro, el resto están más o menos bien". Lombao, que sale de una lesión, todavía no ha debutado en liga, mientras que Lucas Castro está contando poco para el entrenador de Oia en el último mes de competición.

El Arosa se presenta en La Florida con el objetivo de "adaptarnos rápido" a la alta exigencia de los locales. Gonza habla de aspectos como la concentración, cuidar detalles y mantener la fiabilidad defensiva como pautas fundamentales para regresar de Portugalete con un resultado positivo. Arbitra el aragonés Alberto Martín, que cumple su cuarta temporada en Segunda RFEF.