El Arosa no tiene asegurado medirse a un Primera División en segunda ronda de Copa del Rey

El Arosa tendrá un alto porcentaje de recibir a un Primera, pero existe la posibilidad también de cruzarse con Valladolid, Sporting o Burgos GonzaloSalgado

El Arosa no tiene asegurado medirse ante un Primera División en la segunda ronda de Copa del Rey, una vez completados prácticamente todos los partidos de su ámbito geográfico (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León). A la espera del Salamanca CF vs Celta que se jugará el viernes 13 de noviembre. Otros tres equipos de Segunda RFEF lograron pasar la eliminatoria. El Numancia se cargó al Oviedo a penaltis, el Real Ávila eliminó en la prórroga al Unionistas de Salamanca y la Gimnástica de Torrelavega también apeó en el tiempo extra al UD Ourense.

Así las cosas, habrá cuatro equipos en el bombo del cuarto escalón del fútbol español para dos Primeras: Deportivo (eliminó al Auriense) y Racing de Santander (ganó al Ribadeselle). Si el Celta cumple los pronósticos en el Helmántico, serán tres duelos entre Primeras y Segundas Federación, por lo que uno de los equipos de esta categoría se cruzará con uno de los tres de Segunda División: Sporting de Gijón, Valladolid o Burgos. El resto de equipos clasificados son de Primera RFEF: Mirandés, Leonesa, Zamora y Ponferradina. Dos de ellos se medirán a equipos de Segunda A y los otros se enfrentarán entre ellos.

Los posibles rivales del Arosa en segunda ronda, por tanto, serán Deportivo, Racing de Santander, Celta si elimina al Salamanca, Sporting de Gijón, Valladolid y Burgos. Uno de ellos visitará A Lomba la primera semana de diciembre.