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Arosa

Remeseiro: "Queremos que nos toque un Primera División"

El autor del primer gol en el duelo ante el Pontevedra valora el trabajo del bloque para conseguir el pase a segunda ronda de Copa del Rey

María Caldas
28/10/2026 08:30
Arosa vs Pontevedra Copa del Rey
Remeseiro controla un balón durante el encuentro
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Marcos Remeseiro fue el encargado de abrir el marcador en A Lomba en el duelo de Copa del Rey ante el Pontevedra CF. Un tanto que hizo enloquecer a las gradas y que puso la primera piedra hacia la segunda ronda. 

"Estamos muy contentos, queríamos clasificarnos por el club y por la afición. Es un regalo para todos. Ahora ojalá nos toque un equipo de Primera División", comenta Remeseiro. Y es que a pesar de las dificultades iniciales, el Arosa supo encauzar el partido hacia su lado.

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"Sabíamos que nos iba a costar e íbamos a sufrir por el rival que venía. Pero hicimos un partido muy serio, conscientes del partido que queríamos y estuvimos dentro hasta tener esas ocasiones que supimos aprovechar", recalca. De nuevo, el trabajo general del bloque fue clave para clasificar a segunda ronda.

"Tiramos unos de otros y estuvimos juntos. Sabíamos lo que queríamos hacer, tuvimos ocasiones para salir a la contra que pudimos aprovechar y a lo mejor el resultado podría haber sido más abultado", recalca Remeseiro. "No creo que fuimos superados en ninguna de las facetas. Ahora nos toca disfrutar de la siguiente ronda", concluye.

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