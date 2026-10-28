Manolo Abalo: "A nivel económico la Copa nos viene de perlas"

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El presidente del Arosa SC, Manolo Abalo, se mostró muy contento tras la primera eliminatoria de la Copa del Rey. La actuación del equipo impulsa a la entidad a la segunda ronda, en la que seguramente puedan recibir a un equipo de Primera o Segunda.

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“Es una alegría. Te encanta haberle ganado a un equipo como el Pontevedra y ver que la gente disfrutó. Eso fue fenomenal”, dice Manolo Abalo. Asimismo, el dirigente también reconoció que, a nivel económico, la Copa del Rey supone un importante impulso, ya que solo por pasar la ronda recibirán 35.000 euros por parte de la Federación.

“Todo hay que decirlo, pasar la eliminatoria, a nivel económico, al club le viene de perlas”, reconoce Abalo. A los ingresos federativos hay que sumarle la taquilla, y es que en A Lomba había más de 3.000 personas que desembolsaron entre 10 y 20 euros. Los socios abonaron 10 euros y los no socios 15 en preferencia y 20 en tribuna, a excepción de los menores que entraron de manera gratuita.

"Se vio el nivel de juego que tiene el equipo. Hasta la presidenta del Pontevedra me dijo que ganamos con justicia, o sea que si ella lo dice, será por algo", cuenta Manolo Abalo.

“Me gustaría tener esa entrada de 6.000 personas de hace años, pero es complicado porque hay muchas cosas más. También es muy difícil no cobrar entrada”, insiste Abalo. Ahora, el equipo quiere centrarse en la liga, sin expectativas respecto al próximo rival copero.

“Tenemos que ir partido a partido. Lo que más me preocupa es la liga porque bajan cinco o seis. A veces también hay que tener un partido como este para que la gente disfrute. Esperamos que nos toque un rival apetecible”, dice Abalo. “Ahora que ganamos la gente no se cambia de acera y para a saludarme”, bromea el presidente.