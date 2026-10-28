Gonza: "Estás en este mundo para vivir partidos así. La afición disfrutó y nosotros también"

Gonza saluda a Rubén Domínguez en los prolegómenos del partido GonzaloSalgado

"Estoy contento por el resultado porque nos da ese plus de creer en lo que hacemos y, sobre todo, por el ambiente. Estás en este mundo para partidos así. . Es un premio para todos y ahora hay que seguir disfrutando", dijo el técnico local en sala de prensa al final del duelo. Y es que su equipo volvió a competir bien. Ya lo hizo el sábado pese a perder en Las Llanas ante un Sestao que hoy eliminó al Espanyol, pero esta vez hubo premio.

"Estamos creciendo mucho. Me da la sensación de que tenemos mecanismos para defender mejor cada vez. Vi situaciones que hace un mes no se hacían. Hoy el Arosa sufre poco. Con el 2-0 nos metemos atrás, pero hasta en centros laterales estuvimos muy bien", destaca el entrenador, que está demostrando que maneja todos los registros y sigue haciendo historia en el club.

"Hay muchos factores en estas eliminatorias. La ilusión de un equipo y de un pueblo por esta competición supera muchos niveles técnicos, tácticos y muchas diferencias. No merecimos perder en Sestao y aún así dimos una gran imagen hoy con un equipo con muchos jugadores del año pasado. Es un premio muy grande al trabajo", comentó con orgullo.

"Puse a los cinco exjugadores del Pontevedra de manera buscada. Hay que buscar esa motivación y ese premio por lo hecho el año pasado, y esas ganas estuvieron por encima de muchas cosas tácticas.

"Ahora a soñar con lo que venga. Ver el vestuario como está es impagable y que tengan este premio se lo merecen". El Arosa fue el único equipo de su ámbito geográfico de categoría inferior a Primera RFEF que se clasificó en los partidos de hoy. Todavía hay que esperar a que se complete esta primera ronda este miércoles y el jueves, pero aumentan las posibilidades de recibir a uno de los tres Primeras de la zona en segunda ronda: Celta, Deportivo o Racing de Santander. Preguntado por si tiene alguna predilección, Gonza fue sincero. "A mí me gusta el Celta. Compartí muchos momentos con el cuerpo técnico del Celta y el de Primera que más me gustaría es el Celta".

Rubén Domínguez: "No hemos estado a la altura"

El técnico visitante Rubén Domínguez fue autocrítico y no puso excusas, reconociendo la superioridad del Arosa y los errores cometidos que les costaron los goles. "No hemos estado a la altura de lo que demandaba el partido. Hemos regalado los dos goles. Y con 2-0, más que algún acercamiento, no hemos hecho lo que queríamos", empezó diciendo en la sala de prensa.

"Me fastidia no hacer las cosas bien. Hay que aceptarlo, trabajar y ser críticos. Las cosas mal hechas hay que tenerlas muy presentes para mejorar. Estábamos en la onda buena y nos hemos salido del carril. No hemos estado a la altura de lo que es este club.

Sobre los problemas para generar en ataque en la primera parte, explicó que "quisimos jugar todo el rato con un primer pase vertical y hay que jugar respetando lo que tenemos que hacer y con fuego en los ojos. Con 0-0 en los duelos nos metieron en nuestra área, le dimos de comer a un rival extramotivado. Tenemos que ser humildes y críticos para darle la vuelta en Barakaldo".