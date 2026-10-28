Gabri Palmás: "Esto es un premio, ahora tenemos que pensar en la liga"

Gabri Palmás defiende un balón durante el partido Gonzalo Salgado

El Arosa SC ya está en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los de Gonza Fernández eliminaron al Pontevedra en un encuentro que tuvo dos nombres propios, como son Remeseiro y Gabri Palmás.

El atacante se encargó de anotar el segundo tanto del partido para noquear a los visitantes y empujar al equipo arlequinado hacia la segunda ronda. "Hicimos un buen partido. Estamos en buena dinámica y esperamos seguir así", comenta Palmás.

"Somos un bloque y aprovechamos nuestras armas. Hoy hubo bastantes rotaciones y se vio que todos estamos para aportar y todos tenemos nivel", recalca el delantero.

En los primeros 45 minutos Gabri Palmás vio al equipo desde el banquillo. "Hicimos una muy buena primera parte, si es cierto que a lo mejor no hubo muchas ocasiones para los dos lados, pero fue competida y luego en la segunda supimos aprovechar algún error de ellos para ganar el partido", dice Palmás.

El Arosa elimina al Pontevedra en una gran noche Más información

Los arlequinados eliminaron a un Primera RFEF al que ya se habían enfrentado en pretemporada. "Es un equipo de categoría superior y lo están haciendo bien. No creo que mi gol sentenciara porque aún quedaba mucho partido", insiste Palmás.

"Esto es un premio, ahora tenemos que centrarnos en el próximo partido de liga. Cuando estén todos los cruces ya veremos, ojalá nos toque un primera división y se pueda vivir una fiesta del fútbol", dice el atacante.

Una victoria que no solo impulsa al Arosa a la segunda ronda copera, sino que también aporta un plus de confianza para el campeonato de Segunda RFEF. "Esperamos que nos refuerce para la liga. Tenemos que saber sufrir en los momentos malos y aprovechar los buenos. Hay que ir dando poco a poco con la tecla. Lo importante es ir sacando puntos en los partidos", remarca Palmás.