El derbi también se juega en las gradas

Los aficionados se volcaron con el equipo GonzaloSalgado

El Municipal da Lomba se convirtió en una auténtica fiesta con la primera ronda de la Copa del Rey. Alrededor de 3.500 personas acudieron al feudo vilagarciano para difrutar de una eliminatoria que estuvo a la altura de las expectativas.

Los aficionados de ambos equipos mostraron un comportamiento ejemplar sin dejar de animar ni un solo instante a los suyos. Y es que antes del pitido inicial, el ambiente ya animaba a disfrutar del gran partido. La propia afición visitante recorrió los aledaños del Municipal da Lomba con bengalas para animar a sus jugadores.

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La Escuadra Arlequinada hizo sonar sus bombos para convertirse en el jugador número 12 de los de Gonza Fernández, que demostraron un nivel superlativo ante los suyos.

Lo cierto es que el Pontevedra también contó con una gran cantidad de aficionados desplazados hasta Vilagarcía de Arousa. La grada de gol se convirtió en la sede de los pontevedreses, y es que los siareros no abandonaron el ‘Hai que roelo’ como gran lema para continuar la pelea por la segunda ronda.

Los aficionados del Pontevedra en A Lomba GonzaloSalgado

La locura se desató en A Lomba con el gol de Remeseiro, que adelantaba a los de Gonza Fernández en el marcador al inicio de la según da mitad. La tensión fue en aumento también en los banquillos, con un Gonza Fernández que no paraba de dar órdenes a los suyos en busca de calma para mantener el resultado a su favor. La grada visitante tampoco cesó en su empeño por animar a pesar del tanto de los de Gonza.

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El gol de Palmás volvía a levantar a un público que acariciaba ya la segunda ronda copera. La tensión iba en aumento en el Municipal, por lo que en el banquillo pontevedrés vieron la tarjeta amarilla por sus reiteradas protestas.

Los jugadores se acercaron a celebrar con los aficionados GonzaloSalgado

Las gradas de A Lomba también acogieron al presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, que estuvo acompañado en el palco vilagarciano por Manolo Abalo, presidente del Arosa SC, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, el edil de Deportes, Carlos Coira, o el edil de Turismo, Álvaro Carou, la presencia de Louzán no fue posible en esta ocasión. Asimismo, también estuvo presente en el Municipal la líder de la oposición vilagarciana, Ana Granja.