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Deportes

El Arosa sigue hoy y mañana "jugando" la Copa

Fue el único equipo de Segunda RFEF de su ámbito geográfico que ganó el martes, por lo que aumenta sus opciones de recibir a un Primera División en diciembre

Gonzalo Sánchez
28/10/2026 12:22
El Arosa recibirá a un club del fútbol profesional en la segunda eliminatoria a principios de diciembre
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El Arosa eliminó al Pontevedra de la Copa del Rey el martes por la noche al ganar 2-0 en A Lomba con toda justicia. El equipo de Gonza Fernández disfruta este miércoles de un merecido descanso, antes de poner el foco ya en la liga. Sin embargo seguirá pendiente del torneo del "KO" porque hoy juega el Portugalete, al que visitará este domingo por la mañana (11.30 horas), contra el Real Unión del vilgarciano Javi Fontán (19 horas).

Además, el equipo vilagarciano también estará atento a lo que ocurra en el resto de eliminatorias de Copa de su ámbito geográfico (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), para conocer sus posibles rivales en la segunda ronda que se celebra los días 1, 2 y 3 de diciembre. El martes el Arosa fue el único equipo de Segunda RFEF de su ámbito que consiguió pasar de ronda. Cayeron Atlético Tordesillas, Gimástica Segoviana y UD Llanera a manos de Mirandés, Cultural Leonesa y Ponferradina. De forma que aumenta sus posibilidades de cruzarse con uno de los tres equipos de Primera División de su ámbito: Celta, Deportivo y Racing de Santander. 

Aunque todo dependerá del número de equipos de Segunda RFEF e incluso categorías menores que consigan pasar esta primera ronda. Si la cifra es igual o menor a tres y los clubes de Primera no fallan, como se presupone, el Arosa tendrá premio gordo asegurado. Hoy estaban previstas las eliminatorias Numancia vs Oviedo, Covadonda vs Valladolid, Coruxo vs Zamora y Gimnástica Torrelavega vs UD Ourense, además del Salamanca vs Celta, si bien se han aplazado  en solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario acaecido en la provincia de Toledo. Para mañana jueves quedan los duelos Ribadesella vs Racing de Santander, Auriense vs Deportivo, Laredo vs Burgos, Guijuelo vs Sporting de Gijón y Ávila vs Unionistas.

Como mal menor el Arosa se cruzará con un equipo de Segunda A, con el estímulo de que, si da la campanada, tendría muchas opciones de recibir en la tercera eliminatoria a uno de los cuatro de la Supercopa: Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid o Real Sociedad. En Vilagarcía hay licencia para soñar.

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