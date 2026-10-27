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Deportes

Este es el dinero que se juegan Arosa y Pontevedra por pasar esta noche la eliminatoria en A Lomba

La RFEF destina el 40% de los ingresos audiovisuales de la Copa del Rey a la promoción del fútbol aficionado

Gonzalo Sánchez
27/10/2026 19:27
A Lomba. con la hierba bastante alta, para acoger el duelo de esta noche entre Arosa y Pontevedra
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El Real Decreto Ley 5/2015 fija un sistema de distribución de las cantidades percibidas por la RFEF por la comercialización de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey de la temporada 2026/2027.

Estableciendo el 40% de los ingresos para la promoción del fútbol aficionado, cuya cantidad asciende a un máximo de 1.551.500 euros, cuyas grandes partidas se desglosan en premios por participar a los clubes de Tercera RFEF y Preferente, que se reparten 607.500 euros (los de Tercera se llevan 25.000 sólo por jugarla) y premios por avanzar de ronda (877.500 euros). 

De forma que en esta primera eliminatoria, la cantidad que reciben los equipos del fútbol aficionado es de "un máximo de 35.000 € por cada eliminatoria superada a partir de la Primera Fase de la Copa S.M. el Rey". Es el montante que se jugarán hoy Arosa y Pontevedra en A Lomba. Además de estar en el sorteo de la segunda eliminatoria, que se jugará la primera semana del mes de diciembre, con 56 equipos en liza, otra vez establecidos por criterios de proximidad geográfica y sin los cuatro clubes que juegan la Supercopa, que serán incluidos en el sorteo de los dieciseisavos de final, en la tercera ronda.

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