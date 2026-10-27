El Arosa elimina al Pontevedra en una gran noche

Gabri Palmás y Álex Rey celebran el segundo gol del Arosa ayer en A Lomba en el derbi copero ante el Pontevedra en medio de un ambientazo GonzaloSalgado

El Arosa hizo la machada y eliminó al Pontevedra de la Copa del Rey al imponerse con toda justicia en A Lomba con goles de Remeseiro y Gabri Palmás en la segunda parte. El equipo arlequinado, en su decimosexta participación de su historia en el torneo y ante cerca de 3.500 personas en el campo, brindó una noche para el recuerdo que le permitirá, con toda probabilidad, recibir a un club del fútbol profesional en la segunda eliminatoria a principios de diciembre.

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El equipo de Gonza Fernández hizo un partido muy completo, manteniendo la línea competitiva que lleva trazando desde hace semanas en liga. El Pontevedra, por su parte, no demostró su condición de equipo de superior categoría y tardó casi una hora en acercarse con peligro a la portería de Chema. Incluso en el tramo final, no hizo sufrir excesivamente a los locales.

A Lomba acogió un duelo que ya pasa a la historia GonzaloSalgado

El técnico local introdujo hasta siete variaciones en el once respecto al partido de liga el sábado en Sestao. Sólo repitieron Chema, Torrado, y los exgranates Samu Santos e Iñaki, que se sumaron en el once a Martín Diz, Pacheco y Rivera, todos con pasado en el Pontevedra. Por su parte, el técnico visitante Rubén Domínguez hizo hasta nueve modificaciones en su alineación respecto al equipo que jugó el fin de semana en León. Sólo repitieron Reda y Jerin, dando la oportunidad a los menos habituales, como el portero Íker Galindo, el veterano capitán Álex González, Ivorra, Bravo o el central Juanra, inédito esta temporada tras recuperarse de una lesión.

Remeseiro redondó con un gol su gran partido GonzaloSalgado

El Pontevedra tuvo bastantes dificultades en la primera parte para generar ocasiones. De hecho no remató a portería. Empezó mandando con el balón, ya que así se lo permitía un Arosa en bloque medio, a la espera de atacar rápido para dar zarpazos, su plan habitual el último mes en liga. Así las cosas, los granates (hoy de verde) no eran capaces de progresar, tampoco arriesgaban demasiado y las llegadas a las áreas brillaron por su ausencia en el primer cuarto de hora, cuando Reda vio una amarilla al impactar con el brazo en el rostro de un Iñaki que estuvo muy activo y combativo.

El primer disparo en el derbi copero no llegó hasta el minuto 17, en un balón dividido en la frontal a la salida de un córner favorable al Arosa que enganchó Álex Rey, desviado. La acción animó a los locales, que empezaron a pisar más el área. Al minuto siguiente fue Rivera el que se deshizo de dos contrarios en la medular y atacó la última línea visitante, para filtrar el pase sobre la subida por la izquierda de Xandre, que en área no acertó a rematar bien. El equipo de Gonza no sólo había neutralizado la iniciativa del rival de Primera RFEF, sino que buscaba el gol y seguía creciendo en el partido, atacando por ambos flancos. La siguiente fue en un disparo de Iñaki que dio en el cuerpo de un defensa. Y es que la zaga repelió todos los disparos del Arosa en el primer tiempo, por lo que el portero Galindo apenas tuvo que entrar en acción.

Álex Rey batalló durante muchos minutos y ganó bastantes duelos Gonzalo Salgado

El Pontevedra era bastante previsible en sus ataques, salvo cuando encontraba entre líneas al navarro Ilias Charid, excompañero de Morante el pasado año en el Xerez. Pero el equipo de Rubén Domínguez comenzó a desatascarse cuando Álex González se metió en posiciones interiores y dejó el carril izquierdo. Mediada la primera parte, el capitán visitante, que cumple su decimoprimera temporada en el Pontevedra, conectó en la frontal con Ilias Charid, que se deshizo con un gran regate de un Samu que lo derribó y vio la amarilla. La falta, muy peligrosa por su ubicación, la lanzó contra la barrera Marcos Bravo.

El partido siguió nivelado hasta el descanso, mientras que Rubén Domínguez ya mandó a calentar a Álex Compa al comprobar los problemas del delantero italiano Bob Omoregbe para imponerse a la atenta zaga arlequinada que formaron Torrado, Pacheco, Samu y Xandre. Los aficiones locales se iban esperanzando cada vez más dado el guión del partido, y les aceleró el pulso cuando Rivera, desde el centro del campo, intentó sorprender a Galindo, pero a su disparo le faltó algo de fuerza para superarlo.

La dos últimas aproximaciones de la primera parte también fueron del Arosa, cada vez más cómodo y confiado en sus opciones. En el minuto 36, en una falta lateral lanzada por Concheiro y a la que no llegó por poco de cabeza Rivera. Y en el 39 fue Álex Rey el que ganó un duelo y jugó de tacón para Rivera, cuyo disparo en la frontal dio en el central Juanra.

Xandre, por la izquierda, fue otro de los destacados en una gran actuación coral Gonzalo Salgado

Como se preveía, el Pontevedra movió ficha en el descanso, dando entrada en ataque el exarosista Álex Compa y a Rui Pedro defensa por un Radu que tenía amarilla. En los locales, el salmantino Morante reemplazó en el centro de la zaga a Pacheco.

El Arosa en la segunda parte salió a morder, mientras el Pontevedra siguió a la espera, sin velocidad con balón. Gonza alentó a su equipo a presionar más arriba y así fue como llegó el 1-0 en el minuto 54. Se equivocó Jerin en la frontal de su área, interceptando el balón Martín Diz, que jugó para Remeseiro en área. El balón le llegó perfecto al coruñés para orientarlo a su pierna izquierda y batir a Galindo.

Aficionados del Pontevedra en A Lomba Gonzalo Salgado

El gol hizo despertar a los visitantes, que subieron claramente una marcha en cuanto a su agresividad en campo contrario. Y sólo dos minutos después el Pontevedra tuvo su gran ocasión en el partido. Remató de cabeza Compa y rechazó como pudo Chema, salvando en línea de gol Xandre. Acto seguido, Rubén Domínguez agotó sus cambios. Entraron Elejalde, Yelco y el senegalés Papa Gaye. Jerin retrasó su posición al centro de la zaga. Poco después, Gonza también refrescó a su equipo, dando entrada a dos piezas importantes como Mateo Arellano y Gabri Palmás. Todas las cartas boca arriba. Y llegó el 2-0. En un balón largo en elm que Gabri Palmás le comió la tostada al portugués Rui Pedro. El moañés regateó a Galindo y marcó a puerta vacía, aumentando la alegría en el público local.

Gabri Palmás regatea al portero visitante y marca el 2-0 Gonzalo Salgado

Restaban 25 minutos y el equipo de Primera RFEF estaba contra las cuerdas. El Arosa se echó atrás sin renunciar a las contras, mientras el Pontevedra empezó a jugar contra el reloj. El Arosa consiguió que no pasase nada, salvo el tiempo, por lo que la eliminatoria entró con 2-0 en el último cuarto de hora y la sensación de que el Pontevedra era incapaz de cambiarle el paso. Gonza siguió dando aire a su equipo. Entraron Hugo Torres y Maceira. Mientras que Gabri Palmás perdonaba la sentencia tras regatear al portero y enviar el balón por encima del larguero.

Los canteranos del Arosa se lo pasaron en grande en uno de los fondos Gonzalo Salgado

En el otro área, Elejalde cayó en área en una pugna con Samu Santos, pero el colegiado no le concedió el penalti. El Arosa no sufrió demasiado, al contrario, siguió ganando duelos en defensa y desplegándose con peligro en las transiciones. Sólo en el tiempo de aumento apretó el Pontevedra, pero Chema estuvo muy seguro. Además, el colegiado pontevedrés Álvaro Juncal, anuló por falta un gol de Papa Gaye a la salida de un córner. Al final celebraron los locales para deleite de su público, que también se vino arriba con la victoria, ya imborrable y que aumenta la mística del club con este torneo. Habrá un nuevo capítulo la primera semana de diciembre en A Lomba.

Los jugadores del Arosa celebran el gol de Remeseiro Gonzalo Salgado

Arosa 2-0 Pontevedra Arosa: Chema Leobalde; Torrado, Pacheco (Morante, min. 46), Samu Santos, Xandre (Hugo Torres, min. 72); Remeseiro, Concheiro; Iñaki Martínez (Mateo Arellano, min. 64), Rivera (Gabri Palmás, min. 64), Martín Diz; Álex Rey (Maceira, min. 78).

​Pontevedra: Íker Galindo; Adri Argos, David Alba, Juanra (Papa Gaye, min. 58), Reda (Rui Pedro, min. 46), Álex González; Íker Ivorra, Ilías (Yelco Pino, min. 58), Jerin, Marcos Bravo (Elejalde, min. 58); Bob Omoregbe (Álex Compa, min. 46).

goles: 1-0 Remeseiro (min. 54); 2-0 Gabri Palmás (min. 66).

árbitro: Álvaro Juncal. Amarilla a Álex Rey, Samu Santos y Concheiro por los locales y a Reda, Yelco por los visitantes.

Incidencias: Copa del Rey. A Lomba. 3.500 espectadores.