A Lomba, lista para una noche grande

La afición del Arosa sueña con eliminar esta noche al Pontevedra y meterse en segunda ronda de Copa del Rey para volver a recibir a un club del fútbol profesional Mónica Ferreirós

El Arosa afronta esta noche en A Lomba ante el Pontevedra (21 horas) la decimosexta participación de su historia en la Copa del Rey. El derbi se decide a partido único, 33 años después del último precedente en el torneo, cuando los arlequinados apearon a los granates con Luisito González como protagonista. No sólo es una competición especial para los locales, por la relación mística que guardan con la misma, también el rival alimenta más si cabe la excitación que se vive en Vilagarcía. En juego, además, hay un premio suculento, ya que el que gane recibirá con toda probabilidad a un Primera División en la siguiente eliminatoria.

Se espera un buen ambiente en A Lomba, con nutrida presencia de aficionados granates. A pesar de que el Arosa no lo pone fácil con la venta de entradas, ya que no tiene servicio online, y tampoco se despacharon de forma física en la capital. Para evitar colas en taquillas, que abrirán a las 18.30 horas, se recomienda venir con tiempo de antelación.

Los dos equipos jugaron el sábado, con distinto balance. El Arosa perdió en Sestao por una penalti inexistente (1-0). “Son decisiones que no puedo controlar pero condicionan el partido”, dijo Gonza ayer tras visualizar el vídeo de la jugada, en la que se aprecia que Morante tiene los brazos pegados a su pecho y el árbitro cometió un error grosero. “Estoy enfadado porque cambió el partido, pero son decisiones en las que no puedes hacer nada”, insistió Gonza para pasar página. El Pontevedra, por su parte, ganó en León con remontada (1-2). Fue su segundo victoria seguida en liga. Por sensaciones, ambos equipos llegan bien al duelo de rivalidad, convencidos de que pueden pasar.

“Es un partido especial por las connotaciones que tiene, vamos a disfrutarlo porque nos lo ganamos el año pasado y queremos competir”, comenta Gonza, que sabe que la motivación que se respira en el vestuario aplaca cualquier tipo de molestia, cansancio o problema físico tras el exigente duelo del sábado y el largo viaje a Euskadi. “Sacarán fuerzas, seguro”.

Gonza Fernández y su ayudante Óscar Pérez harán cambios en el once en esta semana importante semana de tres partidos Mónica Ferreirós

La diferencia de categoría otorga el favoritismo a los granates, pero el Arosa juega en casa, por lo que todo se iguala. “Espero que el equipo compita bien y estemos dentro de la eliminatoria el mayor tiempo posible. Jugar en A Lomba nos mejora el punto de rendimiento. Tenemos que tener personalidad, sabiendo que enfrente hay un buen equipo”.

Mario García y Pedro son bajas. Xandre está recuperado. Habrá que ver si Lombao y Edgar tienen minutos. También el portero Antón. El técnico local reconoce que “habrá algún cambio” en el once, pero reconoce que “no sé cuántos exactamente”. La clave para el entrenador es “adaptarnos rápido a lo que nos vayamos encontrando”, ya que “al ser una eliminatoria todo es diferente, hay muchas variables que hay que controlar”.

El terreno de juego no estará bien. “Mucho no mejoró. Sabemos como está y hay que adaptarse”. Gonza habla de “ambiente bonito” y está convencido de que “la afición es lo que nos va a llevar a ser mejores, tiene que ser la clave para ayudarnos en los momentos buenos y malos del partido. La mejor manera de disfrutar es ayudar”. Y es que espera afición granate en A Lomba, que se hará notar, por lo que la masa social del Arosa deberá ponerse las pilas, más allá de la Peña Escuadra Arlequinada, que nunca falla.

El Arosa se impuso al Pontevedra en pretemporada en A Lomba Gonzalo Salgado

“Ensayamos penaltis, pero es algo que los jugadores siempre quieren hacer antes de los partidos”, matiza el técnico, que destaca del Pontevedra y de Rubén Domínguez que “sus equipos son ordenados, les saca rendimiento porque compiten bien y se adaptan a diferentes escenarios”. Los detalles serán determinantes, sobre todo en las áreas. Arbitra el pontevedrés Álvaro Juncal, que cumple ya su tercera temporada en Primera RFEF.