"Tenemos que ir con la orejas tiesas porque el Arosa es un buen equipo", dice el entrenador del Pontevedra

Rubén Domínguez, entrenador del Pontevedra, durante el partido de pretemporada en A Lomba Gonzalo Salgado

"Estamos muy contentos" reconoció el técnico del Pontevedra Rubén Domínguez esta mañana en la rueda de prensa previa al partido contra el Arosa. Y es que su equipo viene de ganar en liga con remontada en León, "además con nuestra gente", ya que desplazaron dos centenares de aficionados al duelo contra la Cultural, que catapulta al sexto puesto de Primera RFEF a los granates. "Ya tenemos el foco puesto en el partido de Vilagarcía, es una oportunidad para pasar de ronda y nos vamos a encontrar con un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, va a jugar con un alto estado de ilusión y motivación y para nosotros tiene que ser exactamente lo mismo para traer el fútbol profesional de nuevo a Pontevedra".

Es muy probable que el ganador de la eliminatoria reciba en segunda ronda a un Primera División. "Es un reto y para ello debemos pasar la estación de Vilagarcía y no va a ser nada fácil", dijo el entrenador ourensano del Pontevedra esta mañana en la sala de prensa de Pasarón.

El entrenador granate hará cambios, algo habitual también en liga. "No tenemos un once estable porque somos un equipo, cada día hay unas necesidades y los jugadores que creemos que mejor se adaptan a cada partido son los que utilizamos, pero el deber de todos es estar preparados y ayudando al equipo cuando no les toca participar, como lo están haciendo". Se espera que tengan minutos los menos habituales como el portero Galindo, el capitán Álex González, Juanra, Marcos Bravo o el italiano Bob.Y apuntan a tener descanso de inicio piezas importantes como Yelco Pino, Álex Compa o Vidorreta.

Preguntado por el precedente de pretemporada, cuando el Arosa ganó 3-1 en A Lomba al Pontevedra, el entrenador visitante comentó que "sirve de guía para saber que si no salimos preparados, intensos y concentrados pues nos llevamos tres, entonces nos tiene que servir de advertencia porque nosotros no nos comemos a nadie, tenemos que ir con la orejas tiesas porque el Arosa es un buen equipo y no nos va a relajar nada".

El Pontevedra tiene el objetivo de pasar la eliminatoria, "sería colocar al equipo en una buena situación para el segundo tercio de la temporada, en la que habrá que seguir afinando, ahora mismo llevamos un buen ritmo de puntuación después de nueve partidos de liga", ya que viene de dos victorias seguidas y sexto con 14puntos, por lo que la eliminatoria le llega en un buen momento.

El exarosista Álex Compa, junto a Yelko Pino, ambos con tres tantos, son los máximos goleadores del equipo granate, que tuvo que cambiar bastante su plantilla este verano tras quedarse a las puertas del play-off hace unos meses, ya que futbolistas como los defensas Miki Bosch, Montoro y Miguel Cuesta se revalorizaron y recibieron ofertas mejores de Hércules, Sant Andreu y Alcorcón respectivamente, al igual que el centrocampista Alain Ribeiro, que fichó en Segunda A en el Sabadell.