“El Pontevedra va a quemar las naves para ganar en A Lomba, la Copa es importante”
Pedro Ferreira y Luis García, exentrenadores del Arosa con una larga trayectoria en el fútbol gallego y que siguen de cerca al club granate, analizan el derbi de mañana en Vilagarcía (21 horas)
Pedro Ferreira Iglesias (74 años, Pontevedra) y Luis García Silva (68 años, Campolameiro) son historia viva del fútbol gallego. En su momento fueron destacados entrenadores con largas trayectorias, scoutings de equipos de Primera División, e incluso pasaron por dirección deportiva, secretaría técnica y coordinación de cantera. Aunque ya no ejercen, no apartan su mirada del fútbol con ojo clínico, centrando gran parte de sus análisis en el Pontevedra, que mañana visita al Arosa en A Lomba en la eliminatoria de Copa del Rey.
Ferreira y Luis García, acreditados por años de experiencia, conocimientos y vivencias, repasan con la cordura que ofrece la perspectiva del tiempo algunos momentos de sus carreras deportivas, compartiendo reflexiones sobre un deporte que disfrutan y diseccionan con una pasión imperecedera. Ambos, que en su día entrenaron al Arosa, coinciden en su visita a Diario de Arousa en que el conjunto granate vendrá a Vilagarcía con la determinación y obligación de pasar la eliminatoria.
Pedro, ¿sabrías decirme la cifra de partidos que dirigiste en categoría sénior?
Pues fueron 560 en total, en Tercera División unos 400. Estuve en Preferente con un ascenso y también dos años en Segunda B, en equipos como Céltiga, Arosa, Villalonga, Cambados, Portonovo, Coruxo, San Martín, Marín, Pontevedra B...
¿Por qué lo dejaste?
Tenía 58 años y estaba reventado. Llevaba muchas temporadas completas consecutivas. Tenía la “desgracia” de que no me echaban de ningún lado e iba encadenando año tras año, lo que se hizo agotador. Cuando el Pontevedra me vino a buscar para salvar al filial en Tercera, algo que conseguimos, firmé con la condición de pasar a ser director de fútbol base la siguiente temporada porque ya no quería seguir entrenando.
¿Es el club de tu vida?
Claro. Jugaba en el Pontevedra juvenil cuando el primer equipo estaba en Primera División. Hice prácticamente de todo en el club en diferentes etapas, ya que fui director deportivo del primer equipo, director de la base, entrenador de la cantera y del filial, y scouting.
No teu caso Luis, por qué decidiches ser adestrador?
Encantábame o fútbol. Deixei de xogar moi xoven por unha lesión de xeonllo e con 18 anos ya empecei a sacar aos cursos, era cando me daba clases Pedro (Ferreira) na escola de adestradores. Fun un dos máis xóvenes en Galicia en ter o título Nacional. Empecei a adestrar no Campo Lameiro, Alba, Cuntis, Romai, Mosteiro... logo pasei ao San Martín, Coruxo e Boiro.
Xa en Terceira?
Si, levaba anos en Terceira e facendo boas campañas. Foi cando me chamou Caneda para adestrar ao Compostela porque Fernando Castro Santos ía a fichar no Ourense. Xa o tiña todo arranxado con Caneda, pero non se deu porque o Ourense fichou a outro adestrador e Castro Santos seguiu en Santiago, encadeando ascensos ata Primeira División. Eu tiña ao Lemos esperando e cando no saíu o do Compostela fun para Monforte, fixemos un bo equipo en Terceira.
E logo fixeches as maletas para ir fóra de Galicia...
Fun a Barbastro, foron tres anos e tres play-offs. Depois estiven no Alcoyano, xa en Segunda B, Yeclano, Tortosa...entre medias vin ao Arosa e logo marchei para o Moralo.
Estiveches preto de dar ao salto ao fútbol profesional?
Si. Tíveno na man. Non renovei no Alcoyano porque tiña ofertas de Segunda A do Hércules e Palamós. Tíñao feito para adestrar ao Logroñés. Fun a Valladolid a falar con Marcos Eguizábal, que era o presidente, e foi moi franco. Díxome que o contrato só ía arriba se gañaba as eleccións o PSOE, se gañaba o PP tiña o clube vendido, e foi o que pasou. Entrou un tal Ganuza de presidente e ficharon a Juande Ramos. Ás veces a chave e acertar. Estando no Moralo tiven unha oferta do Xetafe, que me daba seis millóns, e non quixen ir porque cobraba máis onde estaba. Moitas veces todo depende do clube onde estés e as posibilidades de crecer que teña ese equipo.
Por qué deixaches de adestrar?
Porque fichei na secretaría técnica do Alavés, onde estiven varios anos. Despois veume a buscar Butrageño para o Madrid, onde estiven un ano como scouting con contrato ata que montei a empresa (Lúa Imprenta, dedicada al merchandising y artes gráficas para dar servicio a clubes, peñas y asociaciones deportivas). Eu apostei por ser adestrador e estiven en moitos equipos, pero chegou un momento no que prioricei estar na casa e criar aos fillos
¿No echáis de menos la adrenalina de competir?
Pedro: No, para nada. A mí me agotaba. Yo mismo ya me metía mucha presión. No desconectaba del fútbol. Veía a otros entrenadores que iban al cine o con la familia, pero para mí era todo tiempo fútbol. Pese a que tenía mi trabajo en una oficina y nunca se me pasó por la cabeza dejarlo para tratar de dedicarme sólo a ser entrenador e irme por ahí adelante como hizo Luis.
Dice el exseleccionador inglés Gareth Southgate que lleva dos años desconectado del fútbol y no lo echa de menos, sin embargo vosotros os pasáis toda la semana viendo partidos...
Luis García: A mín é que me gusta moitísimo. Cada día máis. Eu teño moi claro que o entendo moito mellor agora que cando adestraba porque vexo cousas que antes non percibía. Cando o deixei o que botaba máis de menos era ese olor a herba recén cortada polas mañáns cada día ao ir a adestrar.
Pedro: Yo si llego a conocer previamente la figura del scouting, me hubiera marchado antes de los banquillos. Es una faceta más descansada, no tienes responsabilidad inmediata, incluso puedes viajar acompañado por tu mujer y te pagan por ver fútbol. Tuve la suerte de hacerlo para Betis, Villarreal y Valencia, y aún hoy en día voy a partidos de cantera a ver a Celta y Deportivo aunque ya no trabaje para ningún club. Además a la semana veo unos 25 partidos por televisión en diferentes categorías.
Y la gestión del grupo y la relación con futbolistas, ¿se añora?
P: Bueno, en algunos casos había que torear. Yo trataba de sacarle todo el rendimiento a los futbolistas.
L: A chave é facer todo con sentido común. Falar con naturalidade e decirlles as cousas claras aos xogadores, cando xogan e cando non. Os adestradores temos que ser elementos equilibradores, non podes pasarte o partido reprochando dende o banco cousas aos xogadores cando fallan.
¿Qué es lo que más envidiáis a los entrenadores actuales?
Pedro: "Antes estabas sólo y ahora tienen de todo en cuanto a medios humanos y materiales. Yo recuerdo tener que contratar un cámara profesional para ir a grabar un partido y así poder ponerle los cortes de las jugadas a mis futbolistas. Ahora hay plataformas, programas, cuerpos técnicos con preparadores fisicos, fisios, analistas....muchísma gente. Es otro mundo. Yo vengo de un fútbol en el que ni había cambios.
Luis: "Está claro que teñen un recursos que nós non tivemos. Pero chámame moito a atención a falta de fundamentos técnicos e tácticos que hai. É alucinante. O fútbol ten que dar un salto. Hai moito que mellorar á hora de adestrar. O futbolista ten que chegar ao fútbol profesional para dar rendemento, non para formarse. A formación ten que estar na base, onde hai carencias de fundamentos técnicos e tácticos. O adestramento do futuro está por vir"
¿En que situación veis al Pontevedra esta temporada?
L: Eu creo que está nunha liga moi igualada e vai ser dificil a salvación. Creo que o Pontevedra vai a sufrir con respecto ao ano pasado, cando fixo unha campaña impresionante e sorprendeunos a todos.
P: En este momento el techo del club es Primera Federación.
¿Creéis que sois excesivamente críticos con su actual entrenador, Rubén Domínguez?
L: Eu creo que moi pouco. Estou sorprendido co nivel de adestradores que hai agora cos recursos que teñen. Non pode ser que eu comente na radio un partido do Pontevedra e a antes de que empece debulle como xoga o equipo contrario, ao que lle miro como mínimo tres partidos para analizalo ben, e vexa que o Pontevedra non o teña ben analizado. Que pasa con esta xente? Non traballa?
¿Cómo creéis que va a afrontar el Pontevedra la eliminatoria de Copa?
P: Va a venir a ganar el partido. La liga está empezando y queda mucho, pero la Copa es importante porque si pasas hay opciones de recbir a un Primera. Va a centrarse en la Copa y va a quemar todas las naves para pasar. Aunque haga cambios en el once no veo diferencias importantes en la plantilla. Creo que tendrá que llevar el peso del partido.
L: Eu creo o mesmo. É un partido de rivalidade e ten a obriga de gañar ao ser de superior categoría. Virá a gañar, aínda que é verdade que ten menos calidade no plantel respecto ao ano.
El terreno de juego de A Lomba no está demasiado bien, aunque el Pontevedra ya está habituado a lidiar con algo similar en Pasarón...
L: O do campo é unha escusa. A Pasarón veu este ano o filial do Athletic e xogou moi ben ao fútbol. Tamén o Mérida. Ao Pontevedra que A Lomba non esté ben non lle vai a perxudicar.
P: Coincido.
Coincidís en muchas cosas...
P: Hablamos mucho, diariamente intercambiamos mensajes respecto a acciones que vamos viendo en los partidos porque tenemos buena relación. Tuve la suerte de ser su profesor y siempre me pareció un alumno aventajado, con conocimientos e inquietudes. Es curioso que nunca nos enfrentamos. Vemos el fútbol de forma muy parecida.