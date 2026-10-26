Pacheco: "Vilagarcía tiene que ser una fiesta del fútbol"

Pacheco corta de cabeza un balón ante Compa en el partido de pretemporada en A Lomba que ganó el Arosa al Pontevedra Gonzalo Salgado

El Arosa ya tiene los cinco sentidos puestos y toda su ilusión en la eliminatoria de Copa del Rey que disputa mañana martes en A Lomba contra el Pontevedra (21 horas). Un partido especial para la afición arlequinada, pero también para varios jugadores que tienen pasado en el equipo granate, como Iñaki, Martín Diz, Samu Santos, Rivera y Pacheco. El capitán se pasó esta mañana por la sala de prensa de A Lomba, finalizado el entrenamiento de recuperación tras el largo viaje a Sestao, para trasmitir "las ganas" que hay en el vestuario ante el derbi copero 33 años después de la última eliminatoria entre ambos equipos.

"Guardo un recuerdo especial porque el Pontevedra fue mi club de formación y tengo mucha gente querida allí dentro, la verdad es que es un partido súper especial para mí", comentó el central, que podría ser una de las novedades en el once respecto al partido de Las Llanas. "Estamos convencidos de hacer un partido completo y competir, la plantilla es amplia y no creo que nos pase factura haber jugado el sábado".

El Pontevedra, que el sábado ganó en León a la Cultural, es favorito por categoría, presupuesto y plantilla. "Es un equipo muy ordenado que se adapta a diferentes estilos de juego. Tiene unas individualidades muy buenas, por lo que tendremos que estar alerta para contrarrestarlos", comentó Pacheco, que sabe que su equipo ha encontrado la fiabilidad defensiva en las últimas semanas al cambiar de propuesta. "Se está viendo que defensivamente somos un equipo más compacto, nos adaptamos a sufrir sin balón", un plan de partido que se puede dar mañana, cediéndole la iniciativa al equipo de Primera RFEF.

Pacheco sabe que es clave "no encajar" porque la eliminatoria se presume cerrada e igualada. El central insiste en la "concentración" como clave en las opciones de su equipo, a la vez que habla de la importancia del papel que juegue al afición para hacer valer el factor campo. "Estoy convencido de que nos arroparán. Vilagarcía tiene que ser una fiesta del fútbol para disfrutar y valorar todo el trabajo que hicimos el año pasado porque este el premio que tenemos, con el campo lleno y repercusión. Hay que disfrutar del momento". Pero el equipo y la afición no se conforman, quieren eliminar al Pontevedra para repetir en Copa contra un Primera División al igual que hace tres años, cuando visitaron A Lomba Granada y Valencia. "Nuestro objetivo es intentar seguir en esta competición porque es súpero bonita".

El técnico Gonza Fernández recupera a Xandre y sólo tiene las bajas de Pedro y Mario García. El terreno de juego sigue mal, por lo que Pacheco habla de "adaptarse" y espera un partido de marcador corto. "Creo que los dos equipos nos vamos a respetar mucho y va a ser cerrado e igualado hasta el final".