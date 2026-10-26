El presidente del Arosa, Manolo Abalo, charla con el concejal de Deportes, Carlos Coira Gonzalo Salgado

Las entradas para el partido de Copa del Rey que disputan este martes en A Lomba (21 horas) Arosa y Pontevedra estarán a la venta durante todo el día, por la mañana en las oficinas y a partir de las 18.30 horas en taquillas. “La venta fue y va muy bien. Estaremos todo el día para que la gente pueda venir a por sus entradas. Creo que va a haber una entrada muy buena”, comenta Manolo Abalo. “No sé si llegará al lleno total, pero espero que sí”, recalca.

Las oficinas del club estarán abiertas ya por la mañana (de 10 a 13 horas), para retirar entradas y recoger carnés. Los socios abonan 10 euros y los no socios 20 euros en Tribuna, 15 en Preferencia y 5 euros los menores de 16 años. Los socios con carné especial y los que son menores de 16 acceden gratis. “Por la tarde espero que tengamos buen tiempo. Los fondos vamos a dejarlos para la base y por si hay alguna peña. Preferencia creo que está prácticamente agotado”, explica el presidente.

Por su parte, Pablo Prieto, presidente de la Federación Gallega, confirmó su presencia en A Lomba esta martes. También está en la lista de invitados el presidente de la Diputación, Luis López, entre otras autoridades políticas. “A ver por dónde anda Louzán, pero es complicado que venga. Tenemos que ganar porque a ver si tenemos la suerte de que nos venga un Segunda o un Primera”, dice. “Sería bonito, pero lo primero es ganar. El Pontevedra llega como nosotros, que podíamos haber ganado el domingo. Si nos pitan a nuestro favor ese penalti creo que vamos todos a la cárcel, pero estoy contento con el equipo”, concluye