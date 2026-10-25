Deportes
Las imágenes del Sestao River vs Arosa
El equipo vilagarciano perdió por la mínima y de penalti en su visita a Las Llanas 41 años después
1.
061 (1)
061 (1)
Sestao River
1.
026
026
Sestao River
1.
032
032
Sestao River
1.
035
035
Sestao River
1.
036
036
Sestao River
1.
037
037
Sestao River
1.
039
039
Sestao River
1.
044
044
Sestao River
1.
045
045
Sestao River
1.
051
051
Sestao River
1.
052
052
Sestao River
1.
060
060
Sestao River
1.
063
063
Sestao River
1.
064
064
Sestao River
1.
039
039
Sestao River
1.
067
067
Sestao River
1.
068
068
Sestao River
1.
069
069
Sestao River
1.
080
080
Sestao River
1.
032
032
Sestao River
1.
065
065
Sestao River