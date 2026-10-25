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Diario de Arousa

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Deportes

Las imágenes del Sestao River vs Arosa

El equipo vilagarciano perdió por la mínima y de penalti en su visita a Las Llanas 41 años después

Redacción Vilagarcía
25/10/2026 09:25
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