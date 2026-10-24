Un polémico penalti tumba a un buen Arosa en Sestao

El nuevo líder demostró ser un equipo poderoso en el aspecto físico Oskar González

Un polémico penalti tumbó al Arosa en el campo de Las Llanas tras plantar cara en un partido igualado al Sestao River, que es el nuevo líder en solitario de Segunda RFEF. El 1-0 final se explica desde esa acción antes del descanso en el que el colegiado cántabro decretó una mano de Morante, después de que los visitantes tuviesen controlado el juego desde su propuesta reactiva. El equipo de Gonza Fernández nunca le perdió la cara al duelo, tuvo más iniciativa en la segunda parte y alguna aproximación para empatar, aunque no demasiado clara, ante el muro de la liga. Y es que los vizcaínos demostraron que cuentan con una defensa firme, con dos centrales de garantías como Ugarte y Argente, muy expeditivos y ganadores de duelos.

El equipo de Vilagarcía estuvo acompañado en Las Llanas por una pequeña representación de la Escuadra Arlequinada, que merecen una mención especial por el viaje-paliza que se pegaron en el día para animar al equipo en pleno mes de octubre en el País Vasco, en un duelo que da inicio a una exigente y a la vez apasionante semana. Aunque se abre con una derrota, las sensaciones fueron esperanzadoras en cuanto a juego, ya que el Arosa mantiene una línea competitiva de regularidad y cada vez es más fiable.

La Escuadra Arlequinada estuvo representada en Sestao por las ocho personas que viajaron en furgoneta en el día para animar al equipo cedida

Como anticipó el técnico Gonza Fernández ante una semana de tres partidos, hubo algunas variaciones en el once. Descansaron Xandre, que arrastra molestias físicas, y Remeseiro de inicio, por lo que la defensa la integraron Torrado, Morante, Samu y Hugo Torres, pasando Matea Arellano al mediocampo junto a Hugo García. Iñaki actuó en la mediapunta y el técnico de Oia optó por Palmás y Coira en las bandas, con Maceira en punta. La idea del Arosa estaba clara, la de las últimas jornadas. Organizado en bloque medio, hundiéndose si era necesario, para contraatacar rápido con la velocidad de los tres de arriba.

El campo, blando y pesado, tampoco estaba para amasar mucho balón y hacer juego combinativo. De hecho al Sestao, que llevó la iniciativa, le costó progresar y desorganizar el entramado defensivo arlequinado, que tanto le ha permitido mejorar en este aspecto en las últimas cuatro jornadas.

Chema, que hizo un buen partido, despeja un balón en un centro al área Oskar González

El Arosa entró bien al partido y tuvo dos acercamientos muy peligrosos. El primero en una internada por la derecha de Torrado, cuyo centro al segundo palo remató fuera Maceira en buena posición. La segunda fue una contra, en la que a Coira se le fue el control en la conducción cuando se quedaba en el mano a mano ante el meta Ander Iru, que logró tocar el balón aunque también se llevó por delante al atacante vigués.

Con el paso de los minutos el Sestao ya no dio opciones claras al Arosa para hacer transición, pero los vizcaínos tampoco eran capaces de desorganizar a los de Vilagarcía, que estaban bien situados y cómodos. Sólo con algún centro lateral o en los córners, ya que el Sestao tiene varios jugadores de envergadura, el equipo de Héctor Urquía hacía trabajar la defensa de área a los visitantes.

El Sestao apenas tuvo ocasiones claras en la primera parte. Un córner al primer palo atrapado por Chema, cuando ya se relamía el lateral izquierdo Jon Rojo en área pequeña, fue la única aproximación con cierto peligro del Sestao, que con el paso de los minutos ya empezó a jugar más directo sobre su delantero Ander Castillo, muy bien neutralizado por Morante.

El Arosa tenía el partido controlado y el tiempo iba jugando a su favor. Aunque el arbitraje del cántabro Miguel Gómez empezó a inquietar, con una amarilla que vio Maceira y también por una supuesta mano de Hugo Torres que propició una falta en la frontal, lanzada contra la barrera por Eneko Delgado. Y minutos antes del descanso llegó la acción polémica del penalti. El central Ugarte se fue al ataque por la banda derecha y puso un centro al segundo palo, donde Iñaki Legu la devolvió al área pequeña y el balón le dio a Morante, señalando el árbitro una supuesta mano muy protestada por los visitantes. Pau Miguélez lanzó a la izquierda de Chema y estableció el 1-0. El peor escenario posible para los arlequinados, al verse por detrás en el marcador ante el equipo que más rentabiliza sus goles y menos encaja.

El Arosa en la segunda parte dio un paso adelante. Empezó bien, con una acercamiento en un disparo desviado de Iñaki. Pero el Sestao no se echó atrás. Confiado en al solvencia de su línea defensiva, dejaba descolgados por delante del balón a varios efectivos, por lo que el partido se abrió. En ese contexto el Sestao perdonó el 2-0. En una bonita pared por dentro entre Castillo y Pau Miguélez, que en el mano a mano ante Chema remató por encima del larguero. Y también en un córner que remató en área pequeña Laka y salvó el portero del Arosa.

Gonza movió ficha antes de la hora de juego. Retiró a Samu Santos y Maceira, que tenían tarjeta, y también a Iñaki para dar entrada a Remeseiro, Lucas Castro y Rivera, que se situó en punta, Hugo García retrasó su posición a la zaga. A partir de ahí el equipo de Vilagarcía acentuó su dominio, aunque no le fue fácil generar ocasiones contra una roca. El Arosa era capaz de atacar la última línea, pero los locales no tenían vías de agua. Fue lo que sucedió en un gran pase que metió Remeseiro a Rivera, que le dejaba ante el portero, pero llegó el central Ugarte para cortar el balón. El Arosa empezó a jugar más en campo contrario. Lanzó dos córners, bien defendidos por su rival, como siguientes aproximaciones.

El tiempo seguía pasando y Gonza trató de dar soluciones ofensivas a su equipo con los cambios. A falta de un cuarto de hora entraron Alex Rey y Concheiro, cambiando el dibujo a tres centrales, con los carrileros Coira y Torres muy altos. El Arosa mejoró, pero no tardó demasiado el técnico local en responder al movimiento táctico, retirando a un mediapunta e introduciendo a un tercer central para igualar sistema. Las llegadas a las áreas siguieron siendo contadas. Chema, que estuvo muy seguro, respondió a sendos disparos desde la frontal. Y Concheiro, tras una acción de saque de banda, estuvo cerca del 1-1 con un disparo desde fuera del área que el portero Ander Iru trató de blocar, pero el balón se le escapó y para infortunio de los visitantes se perdió lamiendo el larguero.

Iñaki persigue a un jugador del Sestao Oskar González

El Sestao resistió, sin sufrir demasiado. El Arosa cayó de pie, dejó buena imagen en un escenario exigente en lo físico, en el que jugadores como Coira acabaron acalambrados. El equipo regresa con el objetivo de descansar y preparar la cita copera del martes ante el Pontevedra en A Lomba, donde se espera un ambientazo para llevar en volandas a los jugadores.