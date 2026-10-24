“Competimos bien e hicimos méritos para sacar algo más”, analiza Gonza Fernández

Gonza lamenta el resultado después de un penalti que le genera dudas Mónica Ferreirós

Gonza Fernández reconoció que “fue un partido cerrado, como sabíamos, competimos muy bien pero ellos acertaron en un penalti después de que tuviésemos ocasiones para ponernos por delante”. El entrenador del Arosa explicó que “en la segunda parte llevamos el peso del partido, tuvimos más sensación de que podía llegar el empate y llegamos vivos al final”. Gonza tiene dudas sobre la acción polémica que decidió el partido. “Es una jugada que quiero volver a ver para saber si es penalti o no”.

Sobre el desarrollo del juego comentó que “en la primera parte nos faltó tener un poco más de paciencia con balón cuando lo recuperábamos, lo perdíamos demasiado rápido”. Pero tras el descanso llevó el mando durante bastantes fases en Las Llanas. “Dimos ese paso para tener alguna ocasión”, pero la mejor defensa de la liga, que sigue invicta en casa, resistió ante un muy buen Arosa, a pesar de que el resultado no le acompañase esta vez, encajando su primera derrota a domicilio.

El entrenador regresa “fastidiado” por el resultado, pero contento con la imagen de su equipo. “Estamos en el camino, veníamos a un campo muy difícil y competimos bien e hicimos méritos para sacar algo más”.

Sin demasiado tiempo para lamentarse, el equipo pone el foco en la recuperación y el descanso. Está previsto que llegue a Vilagarcía a las 3 de la madrugada. Este domingo tocará recuperar para preparar la eliminatoria de Copa del Rey del martes ante el Pontevedra. La competición no se detiene y el Arosa, en el que se esperan cambios, ambiciona repetir su mejor cara competitiva para dar la campanada y meterse en una segunda ronda que, con toda probabilidad, le permitiría recibir a un Primera División.

Héctor Urquía: "Fue un partido complicado"

El técnico local Héctor Urquía dijo al final del partido que "el objetivo era sacar los tres puntos y seguir con la portería a cero", reconociendo que "fue un partido complicado, como todos en esta liga, no ha sido nuestro mejor partido, tenemos cosas que mejorar, pero dominamos sobre todo en la primera parte y hemos sabido jugar con el ritmo del partido, dejar la portería a cero y hemos sido merecedores de la victoria".

El Sestao es líder, está en la final de Copa RFEF y el martes recibe al Espanyol en Copa del Rey. "Todos los hubiésemos firmado a principio de temporada, queremos seguir por este camino porque lo queremos es ser líderes la última jornada", dijo con ambición. "Hay que seguir en esta línea de trabajo y tratar de mejorar. Tenemos los pies en el suelo".