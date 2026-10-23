Samu Santos: "Si nos ponemos a pensar en la Copa, nos equivocamos"

Samu Santos despeja el balón de cabeza durante el último partido en casa ante la UD Llanera Mónica Ferreirós

El Arosa visita mañana sábado al Sestao a las 18.30 horas en Las Llanas en el primero de los tres partido de una apasionante y exigente semana. El equipo de Gonza visita al tercer clasificado, que está a punto del liderato, y confeccionó un proyecto para ascender. Los vizcaínos están invictos e imbatidos en casa, por lo que el reto es considerable para los arlequinados, que están en dinámica positiva tras sumar su primera victoria y encadenar tres jornadas sin perder.

Esta mañana, tras el último entrenamiento y antes de emprender viaje a Sestao, se pasó por la sala de prensa de A Lomba el central Samu Santos. "Va a ser un partido durísimo, sólo hay que ver donde están en la clasificación, son un equipo muy compacto, con muy buenos jugadores", comentó sobre el rival. "Veremos como nos encontramos el campo, será un partido muy físico y vamos a intentar pelearlo muchísimo".

El Sestao es un muro defensivo, es el menos goleado de la categoría con sólo 3 goles en contra en siete partidos. Ha marcado 8, que son 4 menos de los que lleva el Arosa. "Sacan mucho rendimiento a sus goles, tienen muy buena defensa, si se nos ponen por delante sabemos que va a ser difícil ganar. El equipo desde Ourense dio un paso adelante en el aspecto defensivo y estamos preparados para evitar que eso pase", explica Samu, consciente de que el Sestao se maneja bien en marcadores cortos.

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Para el jugador arlequinado la mejoría de las últimas semanas se debe al cambio de estilo. "Somos más bloque, al esperar más atrás nos da más seguridad y siempre tenemos ayudas y eso es un plus a la hora de defender". En Las Llanas el trabajo defensivo se presume fundamental porque "sabemos que ellos tienen muchos jugadores de talento arriba, son muy peligrosos y tenemos que estar muy pendientes". El rival vasco maneja varios estilos, "el combinativo y el juego directo", comentó Samu, que advierte que el vestuario "está centrado en Sestao, si nos ponemos a pensar en la Copa nos equivocamos".

Mañana puede darse cualquier tipo de contexto en Las Llanas, en función de como esté el terreno de juego. "El campo puede condicionar si llueve, tenemos que estar preparados para todos los escenarios posibles, si no se puede jugar mucho será una batalla física y seguro que lo hacemos bien".

El Arosa se desplaza con optimismo, ilusión y confianza. "Estamos en un buen momento, tenemos una plantilla que nos permite mover piezas. El equipo ha mejorado mucho en el juego. esta semana es una oportunidad para demostrar que estamos todos enchufados y todos lo queremos hacer bien", y es que se esperan rotaciones porque el martes llega la Copa del Rey.

A más de seiscientos kilómetros de Vilagarcía, el Arosa no caminará sólo, ya que ocho aficionados de la Peña Escuadra Arlequinada viajarán en el día en furgoneta para animar al equipo. Algo que valoran mucho los jugadores y el cuerpo técnico. "El mensaje para los aficionados que se desplazan es muchas gracias, para nosotros es la hostia ver a alguien en el País Vasco apoyándonos, no hace falta decir nada de la afición porque es de diez, esperemos sacar los tres puntos y que vuelvan contentos para casa", comentó al respecto Samu Santos.