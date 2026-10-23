La semana de grandes desafíos para el Arosa arranca en Sestao

El Arosa tratará de dar continuidad a su buen momento de juego y de resultados, además de seguir invicto a domicilio, en el campo de un aspirante al ascenso Mónica Ferreirós

El Arosa inicia una exigente e ilusionante semana con la visita este sábado al campo de Las Llanas para medirse al Sestao River a partir de las 18.30 horas. Será el primero de los tres partidos de máxima dificultad para los jugadores de Gonza Fernández, que el martes reciben en Copa del Rey al Pontevedra y cerrarán la semana con otro largo viaje a Euskadi para enfrentarse al Portugalete.

El Sestao, que hace dos años estaba en Primera RFEF y sólo pudo ser séptimo la pasada campaña, puso en marcha un ambicioso proyecto este verano con la llegada a la dirección deportiva del exjugador del Athletic Aitor Larrazabal, que apostó por el joven técnico logronés de 33 años Héctor Urquía, quien llevó al Tudelano al play-off de ascenso a Primera Federación hace unos meses. "El objetivo es ascender. Y el objetivo mínimo entrar en play off", dijo el técnico riojano a su llegada al club. Desde entonces, los resultados le están dando la razón. Marcha tercero en liga, con 16 puntos, a uno del líder Bergantiños. Sólo perdió un partido, en Santiago ante el Compostela, y en casa no encajó ningún gol, al ganar a Oviedo Vetusta y al Atlético Astorga por 2-0 y empatar 0-0 ante la Gimnástica de Torrelavega.

Además, se metio en la final de Copa Federación al eliminar a Badalona, Comillas, Terrassa y Salamanca, por lo que jugará la final en casa ante el Recreativo de Huelva a mediados de noviembre, y se clasificó para la Copa del Rey. Este martes también tiene una cita importante en Las Llanas ante el Espanyol de Primera División, algo que inevitablemente afectará a la hora de afrontar el partido contra el Arosa.

La expedición vilagarciana viajó a Euskadi tras el entrenamiento de esta mañana, con las bajas de Pedro y Mario García, y la duda de Lombao, que ya entrena con el grupo. "La plantilla está con mucha ilusión, sabemos que nos viene una semana exigente, pero la gente está con ganas", dijo el entrenador de Oia, más tranquilo y liberado tras conseguir la primera victoria que consolida el despegue de su equipo. "Vamos a buscar el equilibrio", dijo en relación a las rotaciones en el once que realizará pensando en el martes. "Va a haber cambios respecto a la semana anterior, pero la idea es competir de la mejor manera tanto en Sestao como contra el Pontevedra, sabiendo que son dos partidos muy exigentes en muy poco tiempo y hay muchos factores que controlar", que se irán viendo sobre la marcha, a tenor de como acaben los jugadores en Sestao y teniendo en cuenta que habrá un largo viaje de vuelta de más de 600 kilómetros por carretera el sábado por la noche.

"El partido más importante es el de Sestao, porque es el inmediato", zanjó el técnico, que destaca del rival vizcaíno que "es un equipo que siempre está en los partidos, tiene buenos jugadores por dentro y a nivel defensivo son muy contundentes". El Arosa se encontrará con un rival "que concede poco" y "muy físico", capaz de "repetir muchos esfuerzos", por lo lo que Gonza prevé que "nos van a llevar a un partido de mucho ritmo e intensidad". Será clave aguantar la energía local y la batalla física sobre un campo que se espera que esté blando y pesado, debido a la previsión de lluvia ligera en la horas antes.

Gonza no cree que el Sestao afloje pensando en el duelo copero del martes contra el Espanyol, además está habituado a jugar entre semana estos primeros meses de liga debido a la Copa RFEF y parece no haberle afectado a su rendimiento los fines de semana. "No nos van a regalar nada. Todos los jugadores van a estar enchufados y espero un partido complicado en el que vamos a tener que estar muy bien para sacar algo, pero estoy convencido de que podemos hacerlo porque veo al equipo muy bien, cada vez competimos mejor y para nosotros este partido es un desafío. Esperemos adaptarnos al partido, ser un equipo en el que todos aporten y dar respuesta a lo que requiera en cada momento el partido", explica.

El técnico asegura que en el vestuario no se habla del Pontevedra todavía, todo el foco está en Sestao, donde no estarán sólos, ya que ocho aficionados de la Peña Escuadra Arlequinada se pegarán una paliza para ir y volver en el día en furgoneta para animar al equipo. "Solo que se planteen la opción de hacerlo ya es para valorarlo, nosotros le damos mucha importancia porque sentirlos allí nos da más pie a intentar hacer un buen partido, darlo todo y que ellos vuelvan orgullosos".