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Deportes

Cuarenta años de la última visita del Arosa a Las Llanas, donde nunca puntuó

El último precedente fue en Segunda B en la temporada 1984-1985, cuando el Sestao se proclamó campeón y ascendió a Segunda A de la mano de Jabo Irureta, que se estrenaba ese año en los banquillos

Gonzalo Sánchez
23/10/2026 12:15
Jabo Irureta debutó como entrenador en las filas del Sestao en la temporada 84-85, la última en la que el Arosa visitó Las Llanas
Jabo Irureta debutó como entrenador en las filas del Sestao en la temporada 84-85, la última en la que el Arosa visitó Las Llanas
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El Sestao River se fundó en 1996 para dar continuidad al extinto Sestao Sport, que desapareció hace treinta años por problemas económicos después de ochenta temporadas de vida, 17 de ellas en Segunda A. Para el Arosa será su quinta visita al campo de Las Llanas, donde nunca ha puntuado. Cayó 3-1 y 3-2 en las temporadas de 1976 y 1977 en Tercera División. Y perdió 2-1 y 3-0 en Segunda B en las de 1984 y 1985.

En el último precedente entre ambos equipos en el Municipal de Las Llanas, un estadio con capacidad para más de cuatro mil espectadores, los locales tenían un equipazo, en el que jugaban varios futbolistas que hicieron carrera en Primera División, como los porteros Yosu, que después jugaría en el Deportivo y el Salamanca, y Echevarría (Espanyol y Burgos), además de Escalza (Athletic y Espanyol), Gorriarán (Oviedo), Mentxaka (Espanyol y Real Sociedad), Gonzalo (Valladolid, Burgos y Lleida), Astarbe (Real Sociedad), Bengoetxea (Athletic), Txelis (Espanyol y Burgos).

El Arosa, que dirigía Pedrito, alineó a Berto Moreira, Leandro (Lago I, min. 79), Sindo, Lema, Rafa Sáez, Lezcano, Lago II, Barciela, Guisande, García Barrio (Gustavo Blanco, min. 79) y Fraga. El 3-0 final, con goles en la segunda parte de Lago II en propia puerta, Sergio y Biota fue un resultado demasiado abultado, ya que los arlequinados dieron buena imagen. 

Ese Sestao, en el que debutaba como entrenador Javier Irureta, se proclamó campeón de liga y ascendió a Segunda A. El técnico de Irún estuvo cuatro años en el club sestaoarra y rozó el ascenso a Primera División, en la que está considerada la mejor etapa de la historia del club, con futbolistas como Ernesto Valverde, Sabín Bilbao, Albistegui o Jose Luis Mendilibar. Después, Jabo ya dio el salto a Primera como técnico, dirigiendo a Logronés, Oviedo, Racing, Athletic, Real Sociedad, Celta, Betis, Zaragoza y un Deportivo donde se convirtió en leyenda al ganar una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.

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