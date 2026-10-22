Ocho aficionados del Arosa ponen rumbo a Sestao en furgoneta

Los aficionados de la Escuadra Arlequinada en un partido en A Lomba Gonzalo Salgado

La primera victoria del Arosa SC en Segunda RFEF desató la locura entre los aficionados. Tanto es así que ocho miembros de la Escuadra Arlequinada, la peña oficial del club, viajarán con sus bombos mañana para apoyar al equipo en su visita al Sestao River.

La afición local tendrá visita en esta ocasión, y es que si por algo se caracteriza la afición arlequinada es por su incansable entusiasmo a la hora de animar. Esta vez, los bombos y platillos resonarán en Las Llanas para seguir impulsando a un Arosa que viene mostrando su crecimiento en las últimas jornadas.

El encuentro será a las 18:00 horas en el Campo Municipal de Las Llanas, en Vizcaya. Los aficionados parten a las 06:00 horas de Vilagarcía de Arousa camino al País Vasco en una furgoneta.

Su plan es llegar con tiempo a Vizcaya, por lo que la parada para comer será entre Asturias y Cantabria. Aquellos que no se pudieron sumar a la aventura vizcaína podrán seguir el encuentro en directo a través de la plataforma Football Club, en la que hay que pagar un precio de 4,99 euros para poder disfrutar del enfrentamiento correspondiente a la octava jornada.

Dinámica

El equipo de Gonza Fernández llega a la nueva jornada con la moral alta tras conseguir la primera victoria de la temporada en A Lomba por 4-1 ante la UD Llanera.

Enfrente, los arlequinados tendrán un contexto totalmente opuesto, y es que el Sestao River es uno de los equipos afianzados en la zona noble de la clasificación, ocupando la tercera plaza de la misma con 16 puntos, a solo uno de desventaja del líder Bergantiños. Pero en esta ocasión el equipo arousano volverá a tener a su jugador número 12 en las gradas