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Deportes

Yago Matute marca para la Selección de Honduras ante el Atlético de Madrid B

Los vilagarcianos se estrenaron con el cuadro catracha en el empate sin goles ante el Real Madrid C en Valdebebas y el jugador del Arosa anotó el único tanto ante los colchoneros

Gonzalo Sánchez
21/10/2026 16:31
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Los hermanos en el once hondureño
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Los vilagarcianos Diego y Yago Matute se estrenaron con la Selección de Honduras Sub 17 en el amistoso disputado en la ciudad deportiva de Valdebebas ante el Real Madrid C juvenil, en un partido que acabó en empate sin goles. 

Diego, que milita en el RC Celta juvenil, fue titular en el centro del campo en banda derecha y dejó detalles de su calidad. “Diego es determinante por su calidad y velocidad”, reconocen desde la Federación Hondureña. En el once inicial también actuaron Alfredo Rodríguez, del Girona, y Kevin Gyamfi, del Espanyol. 

Por su parte, Yago, que pertenece al Arosa, jugó la última media hora en banda y también estuvo a buen nivel. “Desde que entró dio continuidad al juego y generó una de las ocasiones más claras que tuvimos”. 

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Mañana los hermanos regresaran con sus respectivos equipos 
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Ambos llevan concentrados en Madrid con el combinado catracho desde la semana pasada y hoy jugaron otro amistoso, en este caso contra un equipo de la cantera del Atlético de Madrid. “Ambos están muy integrados y se sienten a gusto”.

A pesar de la derrota por 4-1 ante los colchoneros, Yago Matute anotó el único gol de la Selección en la Ciudad Deportiva Wanda, jugando más de 60 minutos. Diego, por su parte, jugó 45 minutos ante un equipo que contaba con ocho jugadores internacionales en categorías inferiores con la selección española. 

Así, mañana regresarán a casa para incorporarse a sus equipos, a la espera de recibir la llamada definitiva del seleccionador hondureño para acudir al Mundial de Qatar  el próximo mes.

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