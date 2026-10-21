Luisito González: "No Arosa vs Pontevedra de Copa terei o corazón dividido"
O padriño de Álex Compa foi o protagonista cos seus goles da última eliminatoria entre ambos equipos hai 33 anos. O de Cordeiro fala da súa carreira en Segunda B e da lesión que o xubilou
Arosa e Pontevedra reencóntranse o vindeiro martes na Lomba en Copa do Rei 33 anos despois. Unha eliminatoria que xa se vive en Vilagarcía con certa excitación, aínda que o equipo só pensa de momento no compromiso ligueiro do sábado en Sestao. O último precedente copeiro entre os dous clubs tivo a José Luis González Eiras "Luisito" (Cordeiro, 52 anos) como protagonista. O canteirán do Arosa marcou nos dous partidos da eliminatoria, que permitiron aos arlequinados chegar a terceira ronda, onde caeron co Villarreal. Luisito acabou a temporada con dez goles e iniciou así unha destacada carreira en Segunda B en equipos como Racing de Ferrol, Lugo e Leonesa, onde tivo que colgar as botas prematuramente por unha lesión incapacitante cando o clube non o tiña dado de alta na Seguridade Social, o que derivou nun largo proceso xudicial que acabou dándolle a razón.
O xogador de Cordeiro bota a vista atrás e repasa a súa traxectoria. Fala de momentos bonitos e outro máis duros que lle deixaron secuelas, e que sigue ligado ao fútbol como adestrador do Unión Asados. Sen perder de vista ao Arosa, onde ten un fillo xogando nos cadetes, nin ao Pontevedra, pendente da evolución do seu sobriño e afillado Álex Comparada.
Última eliminatoria de Copa Arosa vs Pontevedra no ano 1993. Que recordas?
Xa choveu. Tiña 19 anos. Era o meu segundo ano sénior. Ascenderamos de Terceira a Segunda B como campións. A primeira eliminatoria xogamos co Cambados e marquei dous goles. E despois co Pontevedra gañamos 4-1 na casa e marquei tres, tamén gañamos en Pasarón e metín o gol. Despois xogamos co Villarreal, que tiña a Loinaz e Cuxart e estaba en Segunda División, Tiñan moi bo equipo e elimináronnos.
De que xogabas?
De dianteiro. Con Félix Carnero, que era o adestrador, xogábamos 4-4-2. Tiñamos un equipazo, pese a que descendemos ao final de liga. Estaban Adriano, Gabriel, Capi, Rubén Coméndez, Juan Quinteiro, Suso Soliño, Padín, Richard, Caché, Alfonso, Nacho...Nos últimos partidos de liga foi cando empecei a xogar de carrilero e xa en Ferrol xogaba máis en banda.
Cando chegas ao Arosa e como recordas a túa etapa en Vilagarcía?
Pois cando era infantil. Estaba no Catoitra e fixen unha proba e colléronme. Era Carlos, que traballaba na Renfe, o adestrador. Despois tiven a López Quis e Cambre, que foi a que nos subeu a todos os rapaces da canteira ao primeiro equipo. Eu xa debutara no primeiro ano xuvenil con Santi Araújo, e logo con Nito Cambre subimos bastantes, como Alfonso, Nacho, Javi Cambre, Casal, Marquitos, Miro...Apostaba moito pola canteira. De feito o ano do ascenso a Segunda B había dez ou doce canteiráns. Quedamos campións porque tiñamos bo equipo e un gran adestrador, Félix era súper exixente coa xente xoven, era un adiantado a súa época porque xa facíamos moitas cousas con balón nos adestramentos e o equipo físicamente andaba moi ben. En Segunda B tiñamos un equipazo, pese a descender na promoción. De feito o ano seguinte Richard e eu fomos ao Racing, Juan e Rubén Coméndez ao Lugo e Adriano e Padín ao Pontevedra.
Como foi a proba co Barcelona?
Fóramos Padín e eu a final de temporada por medio de Amador, exporteiro do Barça e a persoa que tiñan na zona para ollar xogadores. Estivemos unha semana adestrando co filial e xogaramos un partido. Daquela estaban no equipo de Segunda División Celades, Sergi, De la Peña, Christiansen....
Fichas no Racing de Ferrol pero xogas no Endesa...
Si, salín cedido a metade de temporada. Ao principio xoguei algún partido, pero ficharon ao lateral asturiano Esteban, que xogara no Sporting e no Madrid e tiñan que liberar unha ficha. Querían que baixara a Terceira para xogar máis minutos e a verdade que foi unha boa decisión, Xoguei todo e serviume para volver a Ferrol, onde estiven catro temporadas e xogamos fase de ascenso a Segunda División. Con Rodríguez Vaz xoguei bastante, tamén con Pérez García, pero foi cando rompín o peroné e os ligamentos do nocello. Estiven seis meses sen xogar, terminaba contrato e acabei fichando no Lugo.
Tiñas 24 anos e estabas no teu mellor momento. Falábase de ofertas de Segunda A...
Si, non tiven sorte. Daquela había equipos interesados, o meu representante faloume do Villarreal e do Sporting de Xixón, pero estiven seis meses lesionado e iso freou calqueira posibilidade. Estiven dous anos no Lugo e logo fichei pola Leonesa.
Que pasou en León?
Pois tiven un desgaste no cartígalo, no cóndulo femoral interno dun xeonllo, cunha úlcera de máis de dous centímetros. Fixéronme unha artroscopia e viron que estaba moi dañado. Dixéronme que tiña que deixar o fútbol. Con 27 anos, foi moi duro. O peor do fútbol son as lesións e algunhas persoas que encontras no camiño.
Tiveches que denunciar ao clube...
Queríanme botar estando lesionado. Portáronse moi mal. A lesión a tiven alí. Levaba un mes con molestias. Xogaba a acababa os partidos co xeonllo moi inflamado. Ata que tiven que parar porque non era normal. Daquela para facer unha resonancia había que ir ao libro, non había os medios de agora. Agotaban todas as posibilidades ata que non quedaba máis remedio. Na operación foi cando viron a lesión, fixéronme un raspado no cartílago a ver se rexeneraba. Aos sete meses empecei a adestrar pero tiña molestias. Volvín para casa, falei con AFE e seguín os pasos que me recomendaron. Denunciei en Inspección de Traballo e estivemos moitos anos en xuízos ata que conseguimos a pensión. Recordo que fun a León a falar co clube, fixéranme unha pequena encerrona e marchei dando un portazo porque foi impresentable o que me ofrecían. Querían renovarme á baixa e mandarme ao filial.
Un xulgado de León dictaminou cinco anos despois unha pensión de 16.000 euros anuais ata a xubilación porque a Cultural non te tivo de alta na Seguridade Social...
O clube tivo que aboar os gastos dende que me lesionei e metéronlle unha multa porque foi un despido improcedente. Ademáis tiñan a xente con contratos amateurs cobrando cartos como profesionais. Foi un proceso longo, porque recurriron as setencias. Chegaron ao punto de vir a gravarme mentras estaba dando os meus primeiros pasos de adestrador no Catoira. Querían demostrar que estaba ben, pero levaron unha proba videográfica que demostraba que coxelleaba e estaba limitado. Equivocáronse. Denunciei á mutua e a Seguridade Social, que se puxeron do meu lado e foi todo enriba do clube. Houbo un cambio de directiva e os que chegaron novos encontráronse coa miña papeleta e non se querían facer cargo. O que máis me doeu foi o compartamento das persoas. Entendo que o clube mire os seus intereses, pero todos somos persoas. É triste porque pasei cinco anos fastidiado sen cobrar nada. Por sorte vivía na casa dos meus país e coa axuda deles tirei para adiante.
A día de hoxe, os xogadores en Primeira RFEF teñen outras garantías e é impensable que lles pase isto...
Si, claro. Agora o fútbol pegou un cambio en todos os sentidos. Hoxe en día teñen contratos e son profesionais. Nese sentido avanzou moito, por sorte. Daquela non non dábamos conta do mundo no que vivíamos, porque todos desexábamos ter contratos e cotizar.
Que secuelas tes da lesión?
Non volvín a xogar e o ano pasado puxéronme unha prótese. Levaba uns anos moi mal, con moita dor. Tirando do xeonllo e fastidiando a cadeira. Só de estar de pe nos adestramentos chegaba a casa e non podía durmir. Os médicos recomendáronme poñer a prótese a máis tarde posible porque ten unha duración determinada. Pero non aguantaba máis. Non podía nin dar un paseo. Non podía ir a andar a casa de meus país, que viven a un quilómetro. Púxeronme a prótese, pasei moito dor pero agora mesmo camiño perfectamente e gañei calidade de vida.
Grazas a ser adestrador segues ligado ao fútbol, xa levas anos...
Si, empecei no Catoira, estiven dez anos no Cordeiro, no Sar e agora levo seis no Unión Asados. Gústame o fútbol porque o levo vivindo dende que teño uso de razón. No momento que me retirei non o pensaba, pero logo fun sacando todos os cursos e enganchaime. Adestro porque me gusta, pero non para tratar de ser profesional.
Falaouse varias veces de ser coordinador e adestrador do equipo xuvenil do Arosa, pero non se deu esa volta a casa. Por qué?
Porque non chegamos a acordos. Son exixente en todos os sentidos e gústame facer as cousas ben. Nas épocas que estiven a punto de cóllelo non se deu por unhas cousas ou outras.
Agora tes un fillo na canteira do Arosa. Que consellos lle das?
O que lle digo é que disfrute mentres poida. O fútbol é algo moi bonito, ten cousas gratificantes, pero tamén momentos duros. O que quero é que disfrute, que teña unha boa actitude, que traballe e sexa compañeiro. Todo iso sin deixar de lado os estudios. A partir de ahí, el ten o seu adestrador e como pai non me meto en nada.
E tes un afillado no Pontevedra, que está seguindo os teus pasos...
Álex é un rapaz que dende pequeno sempre tivo as cousas claras e cabeza moi amoblada. Sempre falamos de fútbol, pero nunca tiven que decirlle o ten que ou non ten que facer. Sempre foi moi maduro, adiantado a súa idade. Nalgún momento dinlle algún consello, cando pregunta. Como a decisión de vir ao Arosa en Terceira. A mín pasoume o mesmo co Endesa. Ás veces é bo baixar de categoría para ter continuidade a certa idade. Hai que dar un paso atrás para dar dous adiante. El é un loitador, un traballador nato e os resultados están ahí.
A ver se xoga a eliminatoria porque é un fixo en liga e espéranse rotacións...
Si, non sei se xogará ou no. A verdade é que eu terei o corazón dividido. Quero que pase o Arosa, pero tamén que lle vaia ben a Álex. Meréceo. Adícalle moitas horas ao fútbol e o vive. Non tivo sorte no Celta, tivo lesións importantes na etapa pero sempre foi fiable. Nos equipos que estivo sempre marcou goles. Iso é un don que teñen moi poucos. No Arosa tamén o demostrou e agora o está a facer o mesmo no Pontevedra. Creo que pouco a pouco vai subir de categoría. Ten condicións e meréceo porque traballa moito. Aínda que o fútbol é moi complicado. Vexo cousas moi raras, ata os rapaces de 12 anos teñen representantes. Nese sentido cambiou para peor.
Falemos do Unión Asados. Empezachedes mal, pero xa estades reaccionando...
Si, fíxonos moito dano o primeiro partido co Cordeiro. Foi unha derrota que nos afectou, ao ser un rival directo para estar arriba. Marcounos un pouco, frustrámonos e tivemos dúbidas nos seguintes partidos. Empatamos co Marcón e co Umia, pero logo o Combarro e o San Martín foron superiores, non competimos ben. A partir de ahí melloramos, sobre todo a nivel defensivo, de ahí as dúas últimas victorias. Creo que pouco a pouco iremos cara arriba.
Que equipos ves loitando polo ascenso a Preferente este ano?
Os que estábamos o ano pasado, Unión e Cordeiro, aínda que estamos lonxe en puntos, deberíamos estar ahí. O Cidade de Ribeira é o principal favorito. Tamén o San Martín é candidato, por plantel e corpo técnico. Ten moi bo equipo este ano. E tamén metería o Arcade, porque volveu Sera e se reforzou ben.