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Arosa

El partido entre el Arosa SC y el Sestao River podrá verse en directo en Football Club

La plataforma ofrece el encuentro por un precio de 4,99 euros

María Caldas
21/10/2026 14:45
Arosa vs UD Llanera
Los aficionados del Arosa SC en las gradas de A Lomba en la pasada jornada
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El Arosa SC vuelve a subirse al autobús tras dos jornadas seguidas jugando en casa. El equipo de Gonza Fernández visita al Sestao River Club el sábado a las 18:30 horas. 

Además, el encuentro entre ambos combinados podrá seguirse en directo desde la plataforma Football Club, en la que hay que pagar un precio de 4,99 euros para poder disfrutar del enfrentamiento que se disputará en el Campo Municipal de Las Llanas, en Vizcaya.

Los arlequinados ponen rumbo al País Vasco tras conseguir la primera victoria de la temporada en A Lomba por un 4-2 ante la UD Llanera, por lo que los de Gonza Fernández llegan a la octava jornada de la Segunda RFEF con la moral alta. 

Enfrente tendrán a un equipo que vive su segunda temporada consecutiva en la categoría, a la que descendieron desde Primera RFEF en la pasada campaña 2024/2025.

Bajo las órdenes de Héctor Urquía, el equipo se encuentra asentado en la tercera posición de la clasificación del grupo uno de Segunda RFEF con 16 puntos, a solo uno de desventaja con el líder Bergantiños. Además, en las últimas cinco jornadas llevan tres victorias, un empate y una derrota.

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