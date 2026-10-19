Un tridente ofensivo de garantías

Jorge Maceira, Álex Rey y Gabri Palmás lleva diez de los doce goles del Arosa, que es el cuarto máximo realizador de su grupo Gonzalo Salgado / Mónica Ferreirós

El Arosa logró el domingo su primera victoria liguera de la temporada al golear a la UD Llanera en A Lomba por 4-1. El equipo de Gonza Fernández contabiliza 12 goles marcados en siete partidos, cifras que le convierten en el cuarto mejor equipo del grupo en capacidad realizadora con una media de 1.71 goles por partido. Sólo le superan los dos primeros clasificados, Alavés B (2.47) y Bergantiños (2.43), además del Gernika (2.0). Está promediando la misma media de goles que firmó el año pasado en Tercera RFEF, cuando se proclamó campeón con 54 en 34 partidos.

El salto de categoría no ha afectado a su contundencia ofensiva, a pesar de que ha tenido que modificar su forma de jugar en las últimas semanas, optando por no exponerse tanto y contraatacar, con el objetivo de mejorar el apartado defensivo después de encajar 13 goles en los primeros cuatro partidos.

De los doce goles anotados por el equipo arlequinado, diez llevan la firma de sus tres delanteros: Álex Rey (4), Gabri Palmás (3) y Jorge Maceira (3). El tridente del Arosa, que no ha coincidido demasiado en el campo durante estos dos primeros meses de competición, es el tercero mejor del grupo en cifras. Sólo superado por el del Alavés, que forman Lander Pinillos (8), Iñaki Alberca (4) e Izei Hernández (2), y el del Bergantiños, con Álex Pachón (5), Ale Sánchez (5), Danil Ankudinov (3).

El Arosa tiene gol. Una bendición para luchar por la permanencia. Hace un lustro, en su anterior incursión en la categoría, sólo hizo 32 (menos de uno por partido). Acabó penúltimo y perdió la categoría. Su máximo artillero entonces fue Luismi Rincón, con 9. Una cifra que pueden superar cualquiera de los delanteros que tiene en la actualidad, dado el rendimiento que están mostrando.

Gabri Palmás no marcó ante los asturianos, pero asistió a Maceira en el segundo y fue un quebradero de cabeza para la defensa de la UD Llanera, partiendo desde la derecha. El moañés está muy en forma. El salto de categoría le ha beneficiado, también la ubicación en banda en la que suele situarle su entrenador. El año pasado en Tercera RFEF fue el pichichi del equipo con 13. Y hace cuatro años en Segunda RFEF con el Ourense CF acabó con 9 tantos.

Jorge Maceira se estrena en la categoría. El domingo marcó su tercer gol, de bella factura al definir con calidad en carrera, su especialidad. Se perdió el partido ante el Basconia en Lezama por unas molestias, que condicionaron su participación en las siguientes jornadas ante Alavés B y Ourense CF, saliendo en el último cuarto de hora al campo en ambos casos. Cuatro titularidades, tres goles. Está demostrando que la apuesta que hizo el director deportivo David López “Perú” por él este verano fue un acierto, después de que el Compostela decidiese no renovarlo de forma sorprendente tras ser su máximo artillero en Tercera.

El vigués Álex Rey firmó un doblete el domingo, por lo que pasa a ser el pichichi el equipo. Es una garantía. Da igual que salga de inicio o desde el banquillo. Lleva 4 goles en 260 minutos y sólo fue titular en dos de los siete partidos. Álex, con 34 años, es un delantero muy completo. No sólo es resolutivo en área, también es capaz de asistir y jugar de espaldas.

“Necesitábamos esto como el comer”, dijo Álex Rey tras el partido del domingo. “Nos merecíamos la victoria. Durante varias jornadas veníamos haciendo las cosas bien, es verdad que nos estaba penalizando algún detalle, pero esta vez nos hemos repuesto y como equipo hemos respondido de maravilla”. Álex asume el rol que le toca cada partido, ya que muchas veces sale desde el banquillo. “Somos 24 jugadores, el míster nos inculca que seamos un equipo unido”, dijo al respecto.

Gonza Fernández y su ayudante Óscar Pérez planean la importante semana de tres partidos Mónica Ferreirós

Semana de tres partidos

El Arosa iniciará el sábado en Sestao una exigente y a la vez ilusionante semana de tres partidos, ya que el martes 27 recibirá en A Lomba al Pontevedra en Copa del Rey y unos días después volverá a viajar al País Vasco para medirse al Portugalete.

Preguntado por posibles rotaciones ante tres partidos importantes en nueve días, Gonza Fernández se limitó a comentar que “tenemos una idea de como queremos gestionarlo, queremos llegar todos en condiciones y empezaremos a plantearnos lo que viene por delante”. Lo inmediato será la visita el sábado a las 18.30 horas al campo de Las Llanas, donde espera uno de los favoritos a pelear por el ascenso. El Sestao es tercero con 16 puntos y todavía no ha encajado gol en casa. Viene de clasificarse para la final de la Copa RFEF, que jugará ante el Recreativo de Huelva, y el sábado, inevitablemente, también tendrá la cabeza puesta en su duelo copero del martes ante el Espanyol, al que recibirá en Las Llanas.

Victoria de los juveniles

El Arosa juvenil logró una victoria en el Manuel Jiménez ante el CD Lugo B por 4-2 con goles de Iago Soto, Hugo Figueira (2) y Yua. Este último se estrenó en liga junto a su compatriota Taiga Shoji, ambos japoneses. El equipo que entrena Adrián Tobío escala hasta el sexto puesto de la Liga Nacional y en la próxima semana visitará al líder Xuventude Oroso, que está invicto con seis victorias y un empate.

El Arosa juvenil venció en el Manuel Jiménez al filail del Lugo el domingo por la mañana Mónica Ferreirós

Por lo que respecta al CD Boiro, empató 1-1 en As Eiroas ante el Bergantiños con un gol de Hugo Valls y suma 5 puntos, por lo que está fuera de descenso directo.