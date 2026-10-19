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Deportes

Chuchi Collado: "El Arosa fue superior. No hay nada que objetar"

El entrenador de la UD Llanera lamentó la debilidad que mostró su equipo en defensa, sobre todo en el balón parado. "Si nos estamos al 100% no somos capaces de sacar nada"

Gonzalo Sánchez
19/10/2026 22:55
Chuchi Collado, entrenador de la UD Llanera
Chuchi Collado, entrenador de la UD Llanera
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Chuchi Collado, entrenador de la UD Llanera, reconoció que su equipo recibió un dura derrota en A Lomba. "Ellos fueron superiores, no hay nada que objetar. Nos sobrepasaron ya en una faceta como el balón parado, que se supone que es la que mejor llevamos. Así es muy difícil", lamentó el asturiano. "Creo que nos ponen en nuestro sitio, tenemos que trabajar bastante más y defender mucho mejor, con más agresividad, si queremos lograr la salvación".

La Llanera consiguió meterse en el partido al inicio de la segunda parte con el gol de Collado, pero acto seguido el Arosa recuperó el control del partido y acabó goleando. "En el segundo tiempo estuvimos bien hasta el penalti, otra acción que defendemos con una falta. Todos los goles vienen precedidos del balón parado, una faceta en la que nosotros tenemos que estar mucho mejor".

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Preguntado por el estado del campo, el entrenador visitante señaló que "estaba bastante mal para ellos también y nos generaron bastante lío a las espaldas, el campo es para los dos, ellos estuvieron mejor y no hay nada que objetar". Por último dijo que "si nosotros no estamos al 100% no somos capaces de sacar nada"

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