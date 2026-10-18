Gonza Fernández: "Hicimos un partido muy completo"

Gonza durante el partido de esta tarde en A Lomba Mónica Ferreirós

Gonza Fernández estaba satisfecho en sala de prensa. "Estoy contento porque fue un partido completo", dijo el entrenador, consciente de que su equipo ejecutó bien el plan de partido y se rehizo en la segunda parte tras los cambios, cuando mejor estaban los asturianos con el 2-1. "Ellos tienen varios jugadores con muy buen pie, sabíamos que podíamos hacerles daño con balón en un campo de las dimensiones de A Lomba. Sabíamos que les podíamos correr en cada pérdida, también en ataque posicional. Creo que estuvimos bien y ya merecíamos una victoria".

Gonza aprecia que su equipo va claramente a más y está completamente adaptado a la categoría. Lo demostró la semana pasada ante el líder y lo ratificó esta semana ante un rival directo. "Esto es parte del proceso. Los jugadores se van conociendo y encontrando en sus posiciones. Este año le estamos dando mucha importancia a adaptarnos a cada escenario que nos puede tocar. Llevamos 5 puntos de los últimos 9, que es algo difícil de conseguir. Ahora nos esperan dos salidas seguidas, pero tenemos la sensación de que el equipo compite durante más minutos".

Gonza explicó que al situar a Arellano en el centro del campo buscó "más control porque es un jugador que con balón comete muy pocas pérdidas durante los partidos", asegurando el primer pase tras las recuperaciones e incluso iniciando las contras, como sucedió en el 2-0. "La idea de adelantar a Reme era para que lanzara a los dos jugadores de arriba, creo todo el equipo estuvo muy bien y los cambios nos ayudaron mucho".

El entrenador local no se mojó con la acción del penalti porque "es una jugaba que no veo, me coge con muchos jugadores delante". Y dijo que el equipo necesitaba la victoria porque "somos un equipo más de la categoría, nos lo ganamos el año pasado, estábamos encontrando el camino y es importante que no se alargara más esta primera victoria".