El Arosa confirma su despegue con una goleada ante la UD Llanera

El centrocampista asturiano del Arosa Mateao Arellano se lleva el balón ante varios futbolistas de la UD Llanera Mónica Ferreirós

Objetivo cumplido con creces. El Arosa consiguió su primera victoria de la temporada en Segunda RFEF al golear a la UD Llanera en A Lomba por 4-1. Mateo Arellano y Maceira, en el primer cuarto de hora, y Álex Rey, con un doblete en el tramo final del partido, sellaron con sus goles un partido bastante completo del equipo que dirige Gonza Fernández, que consolida su buena línea competitiva, después de los dos empates ante Ourense CF y Bergantiños.

El Arosa volvió a ser sólido, juntó líneas y castigó a su rival en transiciones. Sólo sufrió al inicio de la segunda parte, cuando llegó el tanto visitante, pero con los cambios que introdujo su técnico volvió a activarse en ataque para castigar la alegre propuesta de la UD Llanera, con la que empata a 7 puntos en la tabla y sale de descenso directo, antes de afrontar la exigente y a la vez ilusionante próxima semana, que iniciará en Sestao el sábado.

Samu Santos completó una buena primera parte, pese a jugar condicionado por una tempranera tarjeta MONICA VILA

El Arosa empezó a ganar el partido desde la alineación. Gonza rearmó su defensa con la entrada en el sector derecho de Morante y Torrado, por lo que Xandre pasó al lateral izquierdo. Mateo Arellano adelantó su posición al centro del campo junto a Hugo García, pasando Remeseiro a la mediapunta. El técnico de Oia situó a Palmás, Maceira y Martín Diz en ataque, jugadores que castigaron al espacio a una UD Llanera que lejos de venir a atrincherase y buscar juego directo, quiso llevar la iniciativa, asumiendo con balón y sufriendo mucho a la espalda de sus centrales.

Si el Arosa esperaba un cerrojazo, nada más lejos de la realidad, lo que facilitó dar continuidad al plan de la pasada semana ante el líder sobre un terreno de juego que apenas ha mejorado. El plan local fue muy bien ejecutado en la primera parte, tras pulir detalles y reordenar posiciones. Y es que Arellano en la medular dio más empaque a nivel defensivo a su equipo. Además tuvo una incidencia directa en el resultado, ya que abrió el marcador a los seis minutos en una falta lateral que le costó la amarilla al central visitante Paul Otia. Lanzó el balón parado al segundo palo Remeseiro y cabeceó muy bien Arellano, marcándole a su exequipo y pidiendo perdón por ello en la celebración, 1-0.

Mateo Aellano brilló ante su exequipo, al que le marcó de cabeza muy pronto Mónica Ferreirós

Mejor inicio imposible. Además el Arosa se topó con una zaga rival adelantada y no muy rápida para defender espacios a su espalda. Palmás en la derecha y, sobre todo, los cortes a la espalda de los centrales, fueron situaciones que explotó el Arosa a la perfección. Así fue la ocasión clara de la que dispuso Maceira a los trece minutos. Recortó en área pequeña y su remate lo salvó el portero con el cuerpo. La siguiente fue el 2-0. Al cuarto de hora. Controló con el pecho Arellano un balón suelto en la medular y dio continuidad en la derecha a Palmás. Volvió a cortar Maceira entre central y lateral y recibió el pase de su compañero para definir con una “picadita” de mucha clase. Transición tras recuperación ejecutada en tres pases. De libro.

El Arosa ya había conseguido lo más difícil. A partir de ahí afianzó su plan ante un rival que tenía muchas dificultades para penetrar en el entramado local a través de juego combinativo. El ex del Marino y Avilés César García fue el que más lo intentó en la banda derecha, pero no pudo en sus duelos con el inexpugnable Xandre. El pontevedrés, en su primer año sénior, es un jugador que empieza a llamar la atención en al categoría.

El exjugador del Arosa Nacho Tatá no perdió detalle en la grada Mónica Ferreirós

Sólo tuvieron dos aproximaciones con peligro en la primera mitad los asturianos, que viajaron en el día a Vilagarcía y almorzaron en Padrón. En el minuto 20, en un disparo al lateral de la red de Miguel Berlanga. Y antes del descanso, en una acción a balón parado en la que Morante hizo un providencial corte ante Dani González en el punto de penalti.

Así se cerró una primera parte claramente controlada por el Arosa, un equipo cada vez más asentado en la categoría. En el descanso, Gonza Fernández retiró a Samu Santos, con amarilla, para dar entrada a Pacheco, que no jugaba desde la segunda jornada. Mientras que el técnico visitante Chuchi Collado agitó el árbol con un triple cambio, variando la banda derecha y el centro del campo.

Hugo García estuvo muy bien a nivel defensivo y de duelos MONICA VILA

La Llanera salió muy incisiva en la segunda parte, con mayor agresividad en campo contrario. El Arosa se mantuvo armado por detrás de la pelota con bastantes efectivos, dejando a Maceira y Palmás más descolgados para cazar las contras.

El equipo asturiano recortó distancias a la hora de juego, en un gran centro de Obadiya desde la derecha. Marcó en el segundo palo el canterano del Sporting Dani Collado, otro de los que entraron en el descanso, con algo de suerte porque el balón le rebotó en su tentativa de control.

Carlos Torrado recuperó la titularidad en el lateral derecho MONICA VILA

Antes del gol visitante Gonza ya tenía preparado un doble cambio en la banda, que realizó tras el 2-1. Reactivando su ataque con Álex Rey y Coira. Los locales se estiraron en busca del tercero y tuvieron varias aproximaciones al área, sin remate, cortando de raíz la dinámica con la que había empezado la segunda parte.

El Arosa recuperó el control. Ya no concedió y empezó a generar situaciones para hacer el 1-3. Lo perdonó Álex Rey, en otro desmarque entre central y lateral. En el mano a mano quiso driblar al portero y el balón se le fue demasiado largo. Poco después, en una falta lateral, llegó la acción del penalti por mano de Obadiya, muy protestada por el jugador visitante. Álex Rey hizo el 3-1 desde los once metros que ya dio tranquilidad a su equipo para afrontar los minutos finales. En el 83 el portero visitante Javi Benítez evitó el 4-1 al meter una gran mano a remate cruzado de Palmás, que volvió a cortar a la espalda de los centrales visitantes. Nada pudo hacer poco después, a la salida de un córner, cuando Álex Rey dispuso hasta tres opciones de remate con el pie en el segundo palo. El guardameta y un defensa en línea de gol bloquearon las dos primeras, pero a la tercera el vigués redondeó su doblete.

Jorge Maceira marcó un gran gol y la producción del ataque del Arosa está siendo buena en la categoría Mónica Ferreirós

El Arosa acabó el partido bien, a nivel condicional y manteniendo su plan, sin necesidad de echarse atrás para defender. Los brotes verdes están dando paso a una etapa vegetativa de crecimiento. Ahora falta que también se aplique al terreno de juego, en este caso en sentido literal, pensando en el partido de Copa del Rey en nueve contra el Pontevedra

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