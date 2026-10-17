Crecer para ganar en A Lomba

Hugo García durante una acción en el pasado encuentro ante el Bergantiños en A Lomba Gonzalo Salgado

El Arosa SC regresa mañana a las 17:00 horas al Muncipal da Lomba para enfrentarse a la UD LLanera. Los de Gonza Fernández siguen en busca de su primera victoria de la temporada, especialmente tras conseguir empatar ante el líder Bergantiños la pasada jornada. Por otro lado, su próximo rival viene de vencer por 4-2 al Club Marino de Luanco.

“El empate ante el Bergantiños fue una mezcla de emociones. Fue un partido en el que merecimos más. En general las sensaciones son positivas y nos sirve para encarar de la mejor manera el partido contra el Llanera”, comenta el centrocampista Hugo García.

Actualmente, el Arosa SC se coloca penúltimo en la clasificación de Segunda RFEF con cuatro puntos, y es que aunque las sensaciones del equipo mejoran semana a semana, los tres puntos se resisten para el equipo arlequinado.

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“Hay minutos de desconexiones y fallos individuales que son los que nos condenan en los partidos en casa. Tenemos que centrarnos en corregir eso, ya que quitando eso el equipo está bien y se hacen cosas para ganar. Hay que seguir en esa línea y, sobre todo, intentar corregir los errores individuales que son los que nos están condenando”, recalca Hugo García en la previa del enfrentamiento en A Lomba.

Un duelo en el que los arlequinados esperan seguir aumentando la afluencia de espectadores en el feudo vilagarciano, y es que la pasada jornada, a pesar de que llegaba el líder de Segunda RFEF, el campo no contó con los aficionados esperados.

El estado del césped de A Lomba se vuelve un gran condicionante para el espectáculo que los equipos desean brindar. El número de espectadores en las gradas ha sido similar a la media de la temporada pasada, lejos de lo vivido hace un lustro en su anterior incursión en Segunda RFEF.

“Nos esperamos un duelo muy duro. Seguro que ellos van a plantear un partido muy físico, de transiciones, y nosotros tendremos que igualarlos en lo que son fuertes y jugar a lo que nosotros queremos”, comenta García.

La UD Llanera es un equipo que busca competir mediante el trabajo colectivo, la intensidad y la continuidad de su bloque. Para el Arosa, será importante conocer sus referencias ofensivas y evitar que pueda jugar cómodamente cerca del área.

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“Si el partido empieza de cara ya va todo sobre ruedas, pero si nos pasa como el día del Gernika ya va a ser todo contracorriente”, señala el centrocampista. “Ellos son un equipo muy fuerte defensivamente, por lo que como se pongan por delante nos va a costar. Tenemos que salir desde el principio enchufados”, insiste el joven ferrolano.

En materia ofensiva, el equipo asturiano cuenta con jugadores que conocen bien el fútbol gallego, como el caso de su delantero Pablo Longo, quién llegó al Llanera procedente del Bergantiños.

A sus 28 años, el asturiano lleva dos goles en las seis primeras jornadas de Segunda RFEF, por lo que los arlequinados deberán evitar que reciba balones al espacio y vigilar sus movientos dentro del área. Asimismo, también deberán de prestar especial atención a Adri Turmo. El delantero también lleva dos goles y es otra de las figuras que más daño puede hacer al Arosa en área, además de caracterizarse por su buena capacidad de remate y sus desmarques.

“Uno de sus puntos fuertes es el físico. Está claro que se repliegan bien y las transiciones también forman parte de sus fortalezas. En ese aspecto tenemos que igualarlos o superarlos, en casa tenemos que reforzarnos y crear ocasiones a partir de sentirnos importantes”, dice Hugo García.

Perder el balón en zonas interiores puede suponer una gran ventaja para los visitantes, por lo que el centro del campo arlequinado deberá de mostrar su mejor versión en la creación de juego.

“Somos dos estilos diferentes y cada uno va a proponer lo que más le conviene. Va a haber duelos seguro, porque el partido va a estar condicionado por el aspecto físico, pero nosotros también queremos que se juegue lo máximo posible con el balón y ser protagonistas”, recalca García.

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Otro de los factores que deberá controlar el combinado de Gonza Fernández pasa por la ansiedad por la victoria, especialmente en casa, dónde los números no están acompañando en las primeras jornadas. “Está claro que la victoria es lo que nos está faltando, pero veo al equipo tranquilo. Sabemos que tarde o temprano va a llegar y vamos a coger una buena racha. Es el momento de sumar de tres en casa”, insiste el ferrolano.

“Creo que la clave va a ser estar concentrados todo el partido, porque el balón parado va a ser determinante. Seguramente sea un partido que se decida por errores”, señala Hugo García. Así, el Arosa deberá de mantener una presión alta con balón para impedir la comodidad del Llanera. Además, los arlequinados deben aprovechar la velocidad por las bandas para mover el balón de un lado a otro y abrir así los espacios sin peligro.

“Trabajamos en estar más juntos y mantener la concentración en segundas jugadas. Hubo un cambio bastante notable de los dos primeros partidos en casa a estos dos últimos y queremos seguir en esa línea”, remarca García.

Los arlequinados esperan volver a sentir el calor de su afición ante el Llanera, aunque será un partido diferente al que se vivió la pasada jornada ante el Bergantiños FC.

“Nos tenemos que adaptar desde el primer minuto, ellos se sienten cómodos cuando van por delante. A los aficionados les pedimos un ambiente como el del otro día, que confíen porque la victoria va a llegar pronto”, concluye.