Chuchi Collado: “Deberían darle una vuelta al número de descensos en esta liga”

Chuchi Colllado, a la derecha, durante la visita de la UD Llanera hace dos años al campo de As Eiroas para medirse al BergantiñosTemporada 2024-2025BergantiÃ±os - Llanera 2-2 Raúl López

El Arosa recibe este domingo a las 17 horas a la UD Llanera en un partido que tiene marcado en rojo en el calendario. Ambiciona su primera victoria, a costa de un rival directo que también es un recién ascendido. El club de la localidad de Posada de Llanera, fundado en 1981, siempre estuvo en categorías regionales hasta que ascendió a Tercera hace una década, de la mano del exfutbolista profesional Miguel López-Cedrón, que jugó en Primera y Segunda División en equipos como Sporting, Leganés, Eibar, Numancia o Elche.

Primero como director deportivo y desde 2019 también como presidente, López-Cedrón ha conseguido llevar al modesto club asturiano en tres ocasiones a Segunda RFEF, donde coincidió hace un lustro con el Arosa, cuando ambos descendieron. La Llanera volvió a ascender en 2024, pero tampoco pudo lograr la permanencia, un objetivo que espera cumplir a la tercera esta temporada.

Continúan en su plantilla un bloque importante de jugadores con los que arrasó en la Tercera asturiana el pasado año, como el portero Javi Benítez, los defensas Dominique Mendy, Mikel Busto, Paul Otia, Guille Vaamonde, los centrocampistas Dani González, Mvondo Mathieu, Viti González, o el delantero Pablo Longo, conocido en Galicia por sus dos temporadas en el Bergantiños. Hizo más de media docena de fichajes, casi todos llegaron para el ataque, como Adrián Turmo (Ejea), Ayoub (Atlético Astorga) o César García (L’Entregu), además de los centrocampistas Yahaya Yakubu (Oviedo Vetusta) y Michael Obadiya (Caudal).

En el banquillo continúa Jesús Miguel “Chuchi” Collado (53 años, Mieres), un clásico del fútbol asturiano, como jugador en Segunda B en equipos como Avilés, Langreo, Caudal o Lealtad, en la demarcación de extremo izquierdo. Y también como técnico, ya que dirigió a Llanes, Tuilla o Caudal. Ahora cumple su quinta temporada seguida en la UD Llanera, donde ya ha vivido de todo, con dos ascensos y un descenso.

No es muy habitual un ciclo tan largo de un entrenador en un club, sobreviviendo a un descenso...

Bueno, nosotros somos un equipo muy humilde, con un presupuesto bastante limitado en Segunda RFEF. Lo normal es que se esté peleando por el descenso. En Tercera sí hemos estado en puestos de arriba y batiendo récords. El último año fue de puntuación y el anterior de goles. El presidente, que es de Llanera, es una persona de fútbol, jugó en Primera División, sabe lo que hay y da continuidad a los entrenadores. De hecho en más de una década yo soy el tercero.

¿Cómo explica el mal inicio de liga, con derrotas ante Gimnástica (2-1), Alavés B (1-2) y Gernika (4-0), y la reacción que le siguió al ganar al Rayo Cantabria (2-1) y Marino (4-2) y empatar con el Baskonia a domicilio (1-1)?

No creo que fuese un mal inicio. Nuestros partidos van a estar todos muy justos. En Torrelavega perdimos haciendo un buen partido, fallando ocasiones porque tuvimos tiros al poste. Contra el Alavés también pudo haber caído para cualquier lado. Contra el Basconia nos anularon un gol en los últimos compases del partido, que yo creo que era legal. El único en el que no estuvimos metidos fue el del Gernika, quedamos con diez y acabamos con nueve porque hubo una lesión y y ya no teníamos cambios. Fueron bastantes superiores. De todas formas estamos compitiendo y peleando por sacar el equipo adelante.

El año pasado ganaron la liga con 91 puntos, ¿por eso renovaron a gran parte de la plantilla?

Renovamos un bloque de jugadores que llevan conmigo desde que estoy en el club, formado por seis o siete futbolistas y que son la base del equipo. Cambiamos bastante, con siete u ocho incorporaciones. No es fácil fichar porque en Asturias hay muchos equipos para pocos jugadores. Nos lanzamos todos a los mismos. Incluso los de Tercera, donde hay equipos potentes como Caudal, Mosconia, Langreo o Sporting B, nos los quitan a los de Segunda RFEF. A Romaric, que fue nuestro máximo goleador, no lo pudimos renovar y lo fichó el Mosconia.

El curso pasado ganaron 16 de sus 17 partidos como locales. Y en su último descenso hicieron números de equipo de mitad de la tabla en casa. ¿Cuáles son las dimensiones del Pepe Quimerán? ¿Confeccionan la plantilla pensando en el contexto del campo?

No sé con exactitud las dimensiones. Nuestro campo es peculiar porque es pequeño, sobre todo muy estrecho y condiciona bastante el juego. Nosotros buscamos buenos futbolistas, no de un perfil determinado. Creo que tenemos jugadores físicos y otros de calidad, alternamos. La idea siempre es buscar buenos jugadores para poder adaptarnos a todos los terrenos de juego. De hecho el año pasado el único partido lo perdimos en casa. Fuera empatamos cuatro y ganamos trece.

¿Un futbolista de calidad tiene ventaja en un campo pequeño?

Se trata de encontrar el espacio. Uno de los mejores futbolistas que hay en Asturias para mucha gente, entre la que me incluyo, es de calidad y no sé si llega a 1,65 metros de estatura. Es Viti, nuestro capitán. Mateo (Arellano) lo conoce bien. También tenemos a César García, que llegó a debutar con el Sporting, y por aquí pasaron jugadores que se revalorizaron, como el caso de Amadou que llegó a jugar en Segunda también con el Sporting.

¿Es más fuerte el grupo con los vascos en vez de los castellano-leoneses?

No, yo creo que es igual. Al final en Castilla y Léon también hay muy buenos equipos, como Salamanca CF, Segoviana, Valladolid Promesas, Numancia...La categoría es muy complicada porque bajan muchos equipos. Es algo que se debe arreglar. En cualquier categoría consiguiendo una puntuación de 43 puntos no se desciende, pero aquí sí, le ocurrió al Langreo el año pasado. Bajó con una puntuación alta. Para un equipo como nosotros salvar la categoría es muy complicado, da igual que estén los vascos u otros. Te obligan a hacer una buena temporada y quedar en mitad de la tabla. Es complicado para todos. El último año que bajamos, que fue en el último partido, cayeron también Compostela, Gijuelo o Gimnástica, que parecía impensable que bajasen a principio de temporada. Repito, tienen que darle una vuelta porque no puede haber cinco descensos directos en una liga de dieciocho equipos.

¿Qué referencias tiene del Arosa?

Pues que al igual que nosotros viene de Tercera, tiene calidad y buenos futbolistas de mediocampo hacia arriba. Le costó a principio de temporada amarrar un poco la parte de atrás, pero cambió su estilo en los últimos partidos y ya encaja menos, por lo que lógicamente ya va sacando mejores resultados, como se vio en las dos últimas jornadas.

¿Será un partido cerrado?

Pues no lo sé. Nosotros tenemos una forma de jugar, a la que le sacamos bastante rendimiento porque nos permite estar metidos en los partidos. Somos un equipo que trabaja muchísimo. No sé si va a ser cerrado o abierto, porque a veces piensas que va a ser de una manera y al final es lo contrario. Es verdad que me dijeron, y se ve en los vídeos, que el campo no está bien, pero tiene buenas dimensiones, por lo que a nuestra manera vamos a intentar sacar los tres puntos.

¿Cuáles son las fortalezas de su equipo?

Yo creo que somos un bloque. Intentamos apretar y estar encima del contrario durante los noventa minutos. Tenemos nuestras dificultades lógicamente porque somos un equipo de la parte media-baja. Pero a día de hoy estamos a la par en la clasificación con el Arosa y este partido es muy importante sacarlo adelante.

¿Qué aprendieron de la última estancia en Segunda RFEF?

Pues que no hay que esperar a tomar decisiones, tarde. Hay que tomarlas cuanto antes. Nosotros dimos esta temporada dimos la baja a dos futbolistas y fichamos a otros dos porque durante la pretemporada y los primeros partidos de liga vimos que no nos encajaban. No esperamos a tomar esas decisiones. Nos faltaba algo e intentamos solucionarlos. Coincidencia o no, desde que lo hicimos sumamos siete puntos de nueve.

Pero el plazo para fichar está cerrado...

Bueno, para jugadores profesionales en paro está abierto todo el año. Por eso dimos dos bajas y fichamos al mediocentro Liam, que había estado en el Salamanca y se encontraba sin equipo, y al delantero Álex Alemán, al que ya conocíamos de su paso por el Marino.

El Arosa todavía no ha ganado, ¿cree que estará súper motivado?

Seguro. Este partido para ellos es importante porque somos un recién ascendido y presupuestariamente de la parte baja. Les sacamos tres puntos que no son nada, por lo si fuese al revés yo también lo tendría como un partido vital. Para nosotros también es fundamental.