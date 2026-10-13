El Concello realiza un abonado y siegas cortas para mejorar el estado del césped de A Lomba

El campo de A Lomba está dañado en estos momentos, a la espera de que el césped crezca y desaparezca el millán Gonzalo Salgado

El concejal de Deportes Carlos Coira explica que el césped de A Lomba todavía está combatiendo a la mala hierba estival, denominada millán, que perdura más allá del verano debido al cálido inicio del otoño que se está produciendo en Arousa. En el último partido entre el Arosa y el Bergantiños bastantes zonas del terreno de juego presentaban manchas marrones y ausencia de césped, por lo que la superficie estaba irregular, algo de lo que se quejaron ambos entrenadores al final del partido. "El millán sale en determinadas condiciones de calor y poca lluvia, y se reproduce", explica Coira. "La hay todos los años, pero esta vez, quizá porque aún no bajaron los temperaturas y no llegó la lluvia, se descontroló".

Normalmente estas gramíneas anuales empiezan a aparecer en primavera y viven su episodio más invasivo en julio y agosto, desapareciendo cuando empiezan a bajar las temperaturas. "Ahora mismo ya está muriendo esta hierba, por eso esas hay esas zonas de color marrón", comenta el edil de Deportes. "Debajo está el césped". Desde la semana pasada el Concello realiza abonados para que este "vaya saliendo, ya que está tapado por esas manchas". Coira explica que "poco a poco irá cogiendo fuerza para que el campo recupere el aspecto que debería tener".

Además de esta actuación, "también se está cortando el césped más corto para intentar liquidar esa hierba". Desde el Concello entienden que con estas siegas y el abonado mejorarán el terreno de juego . Cabe recordar que la pasada temporada el campo no fue un quebradero de cabeza para el Arosa y mantuvo un buen aspecto durante toda la liga. Incluso el equipo de Gonza llegó a disputar un partido en el Manuel Jiménez para preservarlo en la época invernal de más lluvia el pasado mes de febrero.

La meteorología ha contribudo a que las gramíneas de verano perdurasen y estén todavía desapareciendo Gonzalo Salgado

La intención del club arlequinado esta temporada era la de poder entrenar algún día durante la semana en la instalación, que sólo pisa en los partidos cada quince días, para adaptarse a la superficie, pero de momento no está siendo posible debido a esta problemática. El equipo volverá a jugar el domingo en A Lomba, a las 17 horas contra la UD Llanera, y todo hace indicar que no será posible una mejoría a corto plazo. En el calendario está marcado en rojo para el Arosa y Vilagarcía la histórica cita de Copa del Rey frente al Pontevedra en dos semanas (martes 27 a las 21 horas). Tiempo suficiente para que el fertilizado haga efecto y pueda mejorar el terreno de juego.

A la venta las entradas de la Copa

Este martes comienza la venta anticipada de entradas para esta eliminatoria copera. El precio para los socios del Arosa es de 10 euros, aunque las personas con carné especial y los menores de 16 años no pagan. El precio para el público en general es de 20 euros en la grada de Tribuna y 15 en la de Preferencia. No hay venta online y los interesados pueden retirar ya su billete en las oficinas del club situadas en A Lomba en horario de 17 a 21 horas, de lunes a viernes.