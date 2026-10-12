El Arosa no engancha a su afición en Segunda RFEF

Poco público el domingo en A Lomba con la visita del líder Bergantiños a un Arosa que estrenó una nueva equipación provisional de la marca Mercury Gonzalo Salgado

El Arosa empieza a encontrar soluciones para competir con garantías en Segunda RFEF, una categoría que le está exigiendo mucho en lo deportivo, pero en la que parece no haber aterrizado todavía a nivel social. En su tercer partido en A Lomba el pasado domingo, el ambiente en las gradas estuvo por debajo de lo esperado, dado que llegaba el líder Bergantiños en el primer derbi gallego de la temporada para los vilagarcianos.

El club no ha enganchado a su afición tras el salto de categoría. En los tres partidos en casa ante Gernika, Alavés B y el citado Bergantiños, el número de espectadores en las gradas ha sido similar a la media de la temporada pasada, lejos de lo vivido hace un lustro en su anterior incursión en Segunda RFEF.

Además, el estado del terreno de juego también deslució bastante el espectáculo. Afectado por un hongo, A Lomba está muy irregular y con la hierba deteriorada en bastantes zonas. La imagen del campo enfermo unida a la del modesto ambiente en las gradas no era lo más alentador para los jugadores que dirige Gonza Fernández. Sin embargo, el equipo sí estuvo a la altura de la exigencia y firmó un partido bastante completo.

El técnico de Oia ascendió al Arosa con una propuesta de juego ofensivo y proactivo, pero está demostrando que es un entrenador que maneja más registros. Obligado por las carencias en la confección de su plantilla, ha cambiado de filosofía en las dos últimas jornadas para elevar el suelo competitivo de su equipo a nivel defensivo. En O Couto contra el Ourense CF se armó en bloque bajo para tapar vías de agua y consiguió dejar la portería a cero. El domingo ante el Bergantiños repitió el plan. Le dio la iniciativa con balón al líder para tratar de robar y salir al contragolpe. No sólo se puso por delante en el marcador, sino que tuvo ocasiones claras para aumentar la cuenta, incomodando mucho al líder en la segunda parte, en la que siempre impuso su plan.

“Uno puede tener una idea de juego, pero el escenario te va diciendo por donde tienes que tirar”, comentó el entrenador del Arosa en sala de prensa el domingo. “No significa que estemos siendo menos ofensivos, pero sí estamos ordenándonos más y estamos añadiendo otros registros para robar y ser capaces de correr. Además conseguimos que los mediocentros y los centrales se encontrasen más cómodos”.

El Arosa tiene talento ofensivo, con jugadores que se manejan bien con espacios como Maceira, que marcó su segundo gol en liga, o Gabri Palmás, que está en un momento de forma extraordinario. También Martín Diz, Iñaki, Rivera o Álex Rey interpretaron bien este tipo de juego. El equipo ha sido capaz de generar ocasiones en todos los partidos y ha marcado 8 goles. Cierto es que encajó dos en centros laterales en el tramo final. Acciones en las que todavía tiene margen de mejora, aunque pocos equipos de la categoría juntan a dos delanteros de la envergadura y capacidad de remate que tiene el Bergan, con Álex Pachón y el kazajo Danil, que hizo un doblete. “Hay que valorar lo que hay enfrente, el rival también juega y te obliga a adaptarte. Lo importante es ir sacando puntos donde sea”, comentó Gonza.

El empate ante el líder dejó un buen sabor de boca en el Arosa, no sólo porque el gol de Hugo Torres llegó en el minuto 96, sino también por las sensaciones que volvió a trasmitir el equipo, consolidando los brotes verdes de O Couto.

A la espera de poder seguir recuperando piezas importantes, como Lucas Castro o el central Morante, que permitiría a Mateo Arellano reforzar el centro del campo, el equipo empieza a preparar la cita contra la UD Llanera el domingo a las 17 horas en A Lomba. Es un partido importante. Un punto de inflexión en caso de lograr la ansiada victoria, que daría mucha tranquilidad al equipo y le permitiría escalar puestos en la zona baja.

Por eso es fundamental que la condición de local entre en juego, con más público en la grada arropando al equipo, y con un césped en mejor estado, ya que todo hace indicar que los asturianos vendrán a defender y a plantear un partido físico, que obligará a los arlequinados a asumir un papel menos reactivo respecto a las dos últimas jornadas.

Empate de los juveniles en Ourense

El equipo juvenil del Arosa empató sin goles en el campo de la UD Ourense y se sitúa en mitad de la tabla en la Liga Nacional. En esta sexta jornada el Boiro dio la sorpresa al ganar en Vista Alegre por la mínima al Pontevedra con un gol de Samuel Vecino mediada la segunda parte, que permite a su equipo dejar el farolillo rojo y salir de descenso directo.