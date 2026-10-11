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Diario de Arousa

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Deportes

Simón Lamas: "Considérome un amante do fútbol galego e é unha pena ver A Lomba así"

El técnico del líder Bergantiños reconoce que el mal estado del terreno de juego "perxudicou a nosas intencións, non soubemos adaptanos e xogamos ao que eles esperaban"

Gonzalo Sánchez
11/10/2026 21:36
Simón Lamas no se marchó del todo satisfecho del campo de A Lomba
Simón Lamas no se marchó del todo satisfecho del campo de A Lomba
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El técnico del Bergantiños, Simón Lamas, se mostró en la misma línea que Gonza Fernández sobre el estado del campo de A Lomba. "O partido estivo marcado polo estado do terreo de xogo. Considérome un amante do fútbol galego e é unha pena ver A Lomba así". Lamas explicó que el estado del terreno de juego perjudicó "a nosas intencións, non soubemos adaptanos e xogamos ao que eles esperaban, con esas combinacións por dentro que normalmente facemos ben, pero hoce era complicado". 

El entrenador visitante reconoció que "interpretamos mal o partido e aínda así fomos capaces de sumar". Sobre la justicia del resultado comentó que "o Arosa mereceu un pouco máis, ese gol ao final sabenos masl pero creo eles estiveron mellor. Temos que aprender deste partido".

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