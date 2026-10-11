Gonza: "Si hacemos muchos partidos así creo que vamos a sacar muchos puntos"

Gonza Fernández está demostrando ser un entrenador que maneja todos los registros Gonzalo Salgado

Gonza Fernández ha cambiado su librillo para que su equipo gane equilibrio y pueda ser competitivo en Segunda RFEF, después de un primer mes en el que encajó demasiados goles. El técnico de Oia repitió el plan de O Couto, incomodó al líder y estuvo cerca de tumbarlo. A su equipo sólo le faltó hacer el 2-0 y tuvo claras ocasiones para lograrlo. "El balance es positivo, hicimos un buen partido ante un muy buen equipo, que venía en una muy buena dinámica y en racha. En la primera parte no nos generaron ocasiones, después metieron más jugadores en última línea, fueron más directos y ahí ya nos hundieron un poco más. Creo que tuvimos varias para poder matar o ponernos con más ventaja, no fuimos capaces y esto es lo que pasa en estas categorías, que a la mínima te castigan".

Con 1-0, Gonza no quiso cambiar a defensa de cinco y encerrarse renunciando a las contras. "Creo que iba a ser peor porque estábamos ganando esos segundos balones. Ellos tampoco nos estaban generando mucho, tuvimos 2 o 3 transiciones para poder matar el partido", reitera. "Cuando metieron el el 1-2 pensé que estaba siendo muy duro el fútbol con el Arosa en ese momento", pero el gol de Hugo Torres deja un punto en A Lomba con buen sabor de boca. "El equipo está creciendo, cada vez hace más cosas bien. Creo que a nivel defensivo cada vez estamos más cómodos. Estamos encontrando el camino por donde queremos tirar, aunque hoy encajamos dos goles. Si hacemos muchos partidos así creo que vamos a sacar muchos puntos".

Gonza habló del terreno de juego. "Desde que yo estoy aquí es el peor momento, pero de largo. Desde fuera puede dar la sensación que está medianamente bien, pero una vez dentro el balón va va muy mal y te puede costar caro". Gonza reconoció que "a nosotros nos gusta tener el campo bien, más que nada por el espectáculo que se pueda ver y sobre todo porque creo que para nosotros nos beneficiaría si el campo estuviese un poquito mejor".