El Arosa rescata un punto en el 96 en un final loco ante el líder Bergantiños, 2-2

Ale Sánchez y Samu Santos pugnan por el balón en una acción del partido y ante la mirada del árbitro GonzaloSalgado

Un gol de Hugo Torres en el minuto 96 dio un valioso punto al Arosa ante el líder Bergantiños en un loco final de partido, que pudo caer de cualquier lado. Tras una primera parte cerrada y sin ocasiones, el derbi gallego se abrió por completo en la segunda. Maceira adelantó al Arosa con un golazo desde la frontal. El delantero kazajo Danil le dio la vuelta con un doblete en el tramo final, el segundo en el 93, que parecía dejar a los vilagarcianos otra vez sin puntos en A Lomba después de haber tenido ocasiones para hacer el 2-0. Pero esta vez el fútbol no fue tan cruel con los locales, que sumaron in extremis su cuarto punto en liga y siguen aumentando su nivel competitivo, todavía en plena adaptación a la exigencia de la nueva categoría.

Iago Novo e Iñaki se saludan antes de saltar al campo Gonzalo Salgado

El empate fue un mal menor, tal y como fue el desenlace, aunque en el cómputo global el Arosa mereció sumar los tres, tanto por número de ocasiones como por la forma en la que impuso su plan e incomodó al equipo de Simón Lamas, que sigue en lo más alto de la tabla otra semana más.

Unas setecientas personas se dieron cita en A Lomba, con menos afluencia de lo esperado GonzaloSalgado

Gonza repitió el once de O Couto, con la única novedad de Maceira por Álex Rey en ataque. Por primera vez en liga, el Arosa dio continuidad a su línea defensiva. De inicio quedó claro que iba a ser un partido cerrado, con el mediocampo muy poblado y los dos equipos bien ajustados para no dejar espacios entre líneas ni a la espalda. El Arosa se juntó en campo propio cada vez que el líder atacó en posicional, y tuvo como aliado el mal estado del terreno de juego, afectado por un hongo, para dificultar la progresión y construcción del juego visitante.

Once inicial del Arosa sobre un campo de A Lomba en mal estado debido a un hongo GonzaloSalgado

El objetivo del Arosa fue el de esperar a que el Bergantiños se equivocase con la pelota para hacer transición. A los 19 minutos el equipo de Gonza dio el primer aviso bajo esa premisa. Robó Hugo García sobre Iago Novo y corrió por el carril del diez Palmás, que ya en área disparó desviado. La siguiente contra del Arosa, que apretó bien por dentro en la primera parte, la llevó Iñaki. Él mismo la finalizó tras un centro desde la izquierda de Palmás, pero su disparo se fue al lateral de la red.

Hugo García, que vio su cuarta amarilla, roba el balón a Iago Novo e inicia la contra del Arosa Gonzalo Salgado

El Bergan, consciente de sus problemas para acercarse al área de Chema, empezó a alternar con juego directo, donde el Arosa se siente menos seguro y le cuesta hacerse con los segundos balones. Pero tampoco así pudo generar oportunidades en el primer período.

Los visitantes tuvieron que hacer un primer cambio obligado a la media hora de juego, ya que perdieron al lateral derecho Joseda por una lesión muscular. En lugar del ex del Alavés B y Sestao entró el ex del Marino Tomás Fuentes, pasando René Pérez al lateral derecho.

Maceira y Gandoy pelean por un balón áreo durante la primera parte GonzaloSalgado

El Arosa armó otra contra en el minuto 37. La llevó Martín Diz por la derecha y la finalizó Mario García con un disparo desde el vértice del área que buscaba la escuadra, pero se perdió por poco. El Arosa se fue la descanso con la sensación de haber impuesto su plan, ya que el líder, aunque tuvo más el balón, no le tiró a portería y las aproximaciones más peligrosas fueron locales.

Se animó el derbi

En la segunda parte el Bergantiños subió una marcha y consiguió activar a Iago Novo en campo contrario, por lo que al Arosa se le empezó a acumular el trabajo en defensa, ya que los balones comenzaron a rondar su área con centros laterales. En el minuto 53 Mario García se hizo daño en una entrada sobre Koke Sainz y tuvo que dejar el terreno de juego. Le sustituyó Hugo Torres. Un minuto después al Bergan le anularon un gol de Sainz, tras pase de Novo, por fuera de juego.

El Arosa no estaba siendo capaz de contragolpear como en la primera parte y Gonza optó por cambiar de bandas a Martín Diz y Palmás. A la hora de juego llegó el 1-0. La presión de Iñaki dio rédito en mediocampo y el balón le llegó a Maceira, que desde fuera del área enganchó un gran derechazo que se coló como un obús en la portería de Alberto Sánchez.

El portavoz municipal de Esquerda Unida, Juan Fajardo, un aficionado más del Arosa en A Lomba GonzaloSalgado

Tras el gol el Bergantiños trató de reaccionar de inmediato y tuvo una opción a balón parado. En un córner rematado de cabeza por René que despejó Chema. Los visitantes ya colocaron hasta cuatro jugadores al borde del área local y comenzaron a enviar balones aéreos. A la contra, el Arosa tuvo el 2-0 en una ocasión clarísima. Cruzó el balón muy bien Palmás en un centro que tocó René y dejó en el mano a mano en el punto de penalti a Maceira ante Alberto, que salvó su remate con el cuerpo. Fue una acción clave.

El técnico visitante Simón Lamas asumió más riesgos con la entrada del delantero kazajo Danil Ankudinov, para cargar más el área de un Arosa que seguía haciendo daño en campo contrario con un Gabri Palmás enchufado y que campaba a sus anchas en este contexto de partido de correcalles. El moañés generó otra gran ocasión en el 70. Puso un pase atrás a Martín Diz, cuyo remate despejó el portero Alberto. En el otro área, Pachón también estuvo cerca del empate al rematar un balón suelto que disputó Danil.

Gabri Palmás hizo un partidazo y trao en jaque a la defensa visitante Gonzalo Salgado

El partido estaba muy abierto. Y Gonza Fernández optó para mantenerlo así, renunciando a pasar a línea de cinco con la entrada de otro defensa. Refrescó su ataque con Álex Rey y Coira, aunque siguió siendo Palmás el que traía en jaque a la zaga de Carballo, que no sabía como frenarlo. El Bergantiños tenía muchos problemas en el inicio del juego y siguió cometiendo errores. En el minuto 80 Gabri Palmás tuvo otra clara opción para el 2-0, pero se le fue demasiado largo el balón en la conducción hacia portería. Fue la última acción en su gran partido, que merecía redondearlo con un gol, ya que a continuación dejó su sitio a Rivera.

Remeseiro se enfrentó a su exequipo, en el que logró dos ascensos y fue capitán Gonzalo Salgado

El Arosa había perdonado y el Bergan le pasó la factura. Del posible 2-0 se pasó al 1-1. El líder encontró el empate en su enésimo centro al área. Lo hizo Adri desde la izquierda, a la altura de la zona de banquillos, y remató con el pie el ex del Ceuta B Danil Ankudinov.

Tras el 1-1 el partido siguió roto. El Bergantiños no se conformó con el punto y el Arosa continuó encontrando opciones de contragolpear. Con todo abierto y los visitantes volcados, en el 93 llegó el 1-2. Remató Hugo Villaverde de cabeza un centro al segundo palo de Koke Sáinz, salvó Chema con un paradón, pero en el rechace de nuevo el delantero kazajo Danil hizo diana prácticamente en línea de gol y de cabeza. Salvo Hugo Villaverde, por respeto al club que lo formó, los visitantes lo celebraron por todo lo alto, pensando que la quinta victoria seguida se había materializado.

Pero el Arosa no bajó los brazos, empujó hasta el final y encontró premio en el 96. En un centro desde la izquierda que tocó Álex Rey antes de que Hugo Torres marcase con la zurda por abajo. Se hizo justicia. Primer punto en liga en A Lomba de un Arosa que sigue sin ganar, pero está en el camino. No hay duda. El próximo domingo repetirá en casa, ante la UD Llanera, rival directo. Será una gran oportunidad de sumar la primera, con la que consolidar una buena línea y el despegue.

Arosa 2-2 Bergantiños Arosa SC: Chema; Xandre, Mateo Arellano, Samu Santos, Mario García (Hugo Torres, min. 55); Hugo García, Remeseiro; Martín Diz (Coira, min. 72), Iñaki Martínez (Concheiro, min. 81), Gabri Palmás (Rivera, min. 81); Maceira (Álex Rey, min. 72).

Bergantiños: Alberto; Joseda (Tomás Fuentes, min. 33), René (Adri, min. 80), Nacho Pastor, Manu Berrocal (Aarón, min. 66); Gandoy, David Iglesias (Danil Ankudinov, min. 66); Koke Sainz, Iago Novo, Ale Sánchez (Hugo Villaverde, min. 80); Pachón.

Goles: 1-0 Jorge Maceira (min. 60); 1-1 Danil (min. 82); 1-2 Danil (min. 93); 2-2 Hugo Torres (min. 96). árbitro: Alberto Lago Barreiro (Lugo). Amarilla a Hugo García (min. 40), y a David Iglesias (min. 45), Gandoy (min. 60) y el técnico Simón Lamas (min. 84) por los visitantes.

Incidencias: Jornada 6 de Segunda RFEF. Lomba. 700 espectadores.