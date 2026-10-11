A Lomba se viste de gala para recibir al líder

El Arosa SC lleva dos derrotas en los dos partidos en casa GonzaloSalgado

El Arosa SC vuelve al Municipal da Lomba hoy a las 17:00 horas con el objetivo de dar continuidad a las buenas sensaciones mostradas ante el Ourense CF.

El conjunto arlequinado recibe al Bergantiños, líder de la clasificación, en un encuentro exigente en el que tratará de transformar la mejoría mostrada en las últimas semanas en tres puntos. Así, Gonza confía en que el trabajo realizado durante los entrenamientos permita al equipo competir de tú a tú frente a uno de los rivales más en forma de Segunda RFEF.

“Intentamos preparar el partido de la mejor manera posible. Creo que nos reforzó bastante el resultado y la sensación que transmitimos el finde”, comenta el técnico arlequinado.

“Los jugadores que estaban tocados ya empezaron a hacer trabajos con el equipo y creo que eso es muy importante porque se va notando en la semana”, insiste el técnico que valora la evolución de la plantilla y la posibilidad de recuperar efectivos para seguir avanzando en la preparación del equipo.

El entrenador considera que el grupo está progresando, aunque es consciente de que todavía necesita mejorar determinados aspectos para convertir ese crecimiento en resultados positivos.

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El Arosa afronta la sexta jornada con la necesidad de dar un paso adelante en casa, donde los resultados, hasta ahora, no han acompañado. La presión ante los aficionados es uno de los factores que en su día ya supuso un hándicap para la plantilla, que ahora busca brindar la primera alegría ante todo un Bergantiños que llega en línea ascendente y con cuatro victorias seguidas a sus espaldas.

Con respecto a las derrotas en casa y las actuaciones en A Lomba, Gonza Fernández destaca que “los resultados así lo dicen, pero creo que hay momentos de partido en los que nosotros no somos peores que el rival, en los que somos capaces de someterlo, de atacarlo y de hacer gol, siendo mejores que ellos”. Así, el entrenador insiste en dar importancia a esos pequeños detalles que hicieron que los partidos en casa se decidieran en pocos minutos.

“Tenemos que mantener esa continuidad en el tiempo y competir mejor durante todos los minutos. Los partidos de casa se decidieron en contra en muy pocos minutos. Eso es un poco lo que tenemos que cambiar”, recalca.

Otra de las prioridades del Arosa SC pasa por encontrar el equilibrio entre el ataque y la defensa, y es que solo en las cinco primeras jornadas, los arlequinados se convirtieron en el equipo más goleado del grupo uno de Segunda RFEF con 13 goles en su contra frente a los seis anotados. Distintos registros maneja el Bergantiños de Simón Lamas, que solo lleva cinco tantos encajados.

“Estamos buscando equilibrio. Poder atacar y ser ofensivos, pero sufrir mucho menos defensivamente o conceder ocasiones menos claras al rival”, comenta Fernández.

“El otro día dimos un paso importante para encontrar esa solución. Eso no significa que vaya a salir todo a la perfección, porque esto es muy largo y hay muchas cosas que ir mejorando, pero creo que dimos un paso importante. Por ahí tenemos que tirar”, insiste el entrenador arlequinado.

Con respecto a su próximo rival, Gonza Fernández destaca las individualidades con las que cuenta el Bergantiños. “Es un equipo que está haciendo las cosas bien, manejan diferentes registros porque cuentan con muy buenas individualidades. Son un equipo intenso y agresivo sin balón”, destaca Gonza.

“Va a ser un partido que nos va a exigir mucho, sobre todo a nivel físico. Es un escenario que nos va a poner a prueba pero estamos preparado para asumirlo y también para poder llevarlos nosotros al escenario de partido que queremos”, insiste el entrenador arlequinado.

La llegada del Bergantiños a Vilagarcía supondrá más de un reencuentro, como el de Hugo Villaverde con la que fue su casa, o el de Remeseiro con aquel combinado que le acogió antes del Arosa.

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Gonza Fernández reconoce que la evolución exige tiempo y trabajo, aunque mantiene la confianza en que la plantilla está encontrando el camino para competir con mayores garantías.

“Todo es parte de un proceso. El año pasado la clave estuvo en el día a día y creo que este va a ser igual”, remarca el entrenador arlequinado. La intención es seguir corrigiendo los errores que se repiten en los partidos y reforzar especialmente el ámbito defensivo. El técnico espera ver a un equipo que se muestre ordenado y con personalidad ante el líder de Segunda RFEF.

“Espero ver un Arosa agresivo, que maneje bien los momentos del partido y se adapte bien al escenario que se pueda encontrar durante los 90 y pico minutos. Si en uno de esos momentos bajas un punto el nivel te penalizan. Estamos en esa búsqueda que ya sabemos por dónde tirar”, concluye Gonza.