El Arosa SC busca la primera ante el líder

Gabri Palmás durante el partido ante el Gernika en A Lomba Gonzalo Salgado

El Arosa SC calienta motores para regresar mañana a las 17:00 horas al Municipal da Lomba. Los de Gonza Fernández reciben a un Bergantiños que llega líder de Segunda RFEF con 13 puntos en las cinco primeras jornadas.

Los de Simón Lamas aterrizan en Vilagarcía de Arousa con un equipo reforzado y cuatro victorias consecutivas. Además, los visitantes todavía no conocen la derrota, ya que solo en la primera jornada firmaron un empate ante el Gernika.

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Los de Gonza Fernández esperan dar la primera alegría a su afición, y es que al contrario que el Bergantiños, los arlequinados aún no conocen la victoria. Los números en casa no ayudan al Arosa SC, que de dos encuentros como local lleva dos derrotas. Por su parte, los de Lamas llevan un empate y una victoria a domicilio.

Las cifras en cuanto a goles a favor y en contra tampoco caen del lado de los de Gonza Fernández. Hasta ahora, el Arosa encajó 13 goles frente a los cinco de su próximo rival, casi la misma cifra de tantos a favor que lleva el Bergantiños (12). En cuanto al porcentaje anotador, los arlequinados marcaron seis goles en cinco partidos.

Actualmente, el peso de los goles sigue recayendo sobre los pies de Gabri Palmás, quien es el máximo goleador del equipo con tres tantos, seguido de Álex Rey con dos y de Maceira con uno. “Fue una semana de aprendizaje, de corregir errores que tuvimos en partidos anteriores y potenciando lo que hacemos bien”, comenta Gabri Palmás.

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“Ahora tenemos un partido en casa en el que queremos darle una alegría a nuestra gente porque todos los partidos los perdimos aquí”, lamenta el delantero. “El Bergantiños es un equipo que está llamado a estar en la parte alta de la tabla y está haciendo las cosas muy bien, así lo dice la clasificación. Intentaremos ponérselo difícil”, recalca Palmás.

Hasta ahora, pasaron por A Lomba equipos de la talla del Gernika o el Alavés B, ambos consiguiendo victorias muy amplias, por 0-4 y 2-5, respectivamente. Y es que de los 13 goles en contra que lleva el Arosa SC, nueve de ellos ya son en casa y solo cuatro fuera.

“En casa fueron partidos en los que tuvimos desajustes, al igual que los tuvimos fuera, pero igual nos penalizaron menos. En nuestro campo queremos agradar más e igual tenemos ese punto de presión que te hace fallar más. Trataremos que eso no pase y conseguir los primeros puntos”, señala.

A Lomba comienza a sentirse como en el pasado 2024, en el que los encuentros en casa se volvían una auténtica odisea para los locales. “Hubo momentos en casa que estuvimos bien y otros mal. Estos últimos nos penalizaron mucho y por eso trataremos de estar mejor en los momentos para que eso no suceda”, insiste Gabri Palmás sobre la mala racha del Arosa SC en A Lomba.

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Para esta temporada, el Bergantiños se reforzó con jugadores que cuentan con una amplia experiencia en la categoría, además de jóvenes talentos como el ex arlequinado Hugo Villaverde, que se reencontrará con la que un día fue su casa, esta vez con otros colores.

“Va a ser importante estar ordenados y aprovechar nuestras ocasiones cuando las tengamos”, dice Palmás. Los aficionados esperan celebrar los primeros tres puntos en casa ante el gigante de la clasificación. “Es un equipo que lleva años en la categoría. Hacen las cosas bien y por eso van líderes”, recalca el delantero del Arosa SC.

Asimismo, también será el reencuentro de Remeseiro con su antiguo equipo. El centrocampista pasó seis temporadas defendiendo la camiseta del Bergantiños FC, del que se despidió el pasado 2025 para comenzar a vestir la arlequinada. En su última etapa en el Bergan, Remeseiro ya militó en Segunda, siendo una de las piezas claves del proyecto.

El inicio en Segunda RFEF no está siendo el soñado por el equipo vilagarciano, pero los de Gonza Fernández esperan remontar, empezando por los partidos en casa. “Ellos llegan en un buen momento. Hasta ahora no estamos siendo fuertes en casa, pero tenemos que serlo desde el orden”, comenta Palmás. Lo cierto, es que el gran problema del Arosa SC recalca en las líneas defensivas, y es que actualmente son el equipo que más tantos encajan de todo el grupo uno.

“Queremos mostrar lo que se vio un poco el otro día en Ourense. Juntos, defendiendo todos y cuando tengamos la pelota hacerlo bien. Esperamos que los aficionados se sientan orgullosos de nuestro trabajo, de pelear cada balón y cada punto. Lógicamente los objetivos del club pasan por hacerse fuertes en nuestro campo. Ahora está siendo un poco al revés, pero esperamos que las cosas cambien”, explica Gabri Palmás.

La adaptación a Segunda

La pasada jornada, el Arosa SC mostró en Ourense la versión del equipo que quieren ser durante la temporada, y es que a pesar de no conseguir sumar de tres, los de Gonza Fernández dejaron ver su mejor cara.

“El inicio no está siendo el que queríamos. Pero el problema han sido los partidos en casa, porque fuera llevamos tres empates. Las derrotas igual no eran para ser tan abultadas pero lo fueron. Hay que hacer las cosas un poco mejor porque está claro que lo que hicimos hasta ahora no nos llegó y esto va de ganar partidos”, concluye Palmás.

Desde el Arosa SC esperan que el Municipal da Lomba se llene lo máximo posible para apoyar al equipo ante el líder de la clasificación, que busca hacerse con la quinta victoria consecutiva en Vilagarcía, en el encuentro correspondiente a la sexta jornada.

Las entradas de Copa salen a la venta el martes

El Arosa SC comenzará a vender las entradas para el encuentro de Copa del Rey, que será el próximo martes 27 de octubre a las 21:00 horas ante el Pontevedra, el próximo martes en A Lomba. Las entradas para socios costarán 10 €, excepto para los socios con carnet especial y los menores de 16 años, que podrán entrar gratis.

Las entradas para el público general tendrán un precio de 20 € en tribuna y 15 € en la grada de Preferencia, al igual que en los partidos de Segunda Federación, mientras que los menores de 16 años deberán pagar cinco euros.

En principio, para la afición visitante no habrá venta anticipada de entradas, por lo que todos los pontevedreses que deseen acudir al Municipal da Lomba tendrán que hacerse con la entrada el propio día del encuentro. El horario de oficina para la venta de entradas será de lunes a viernes de 17:00 horas a 21:00 horas.