El Arosa y la Copa: un relación mística que no cesa

El 25 de enero de 1989, Arosa y Real Sociedad se enfrentaron en A Lomba. Emilio, Cantero, Modesto, Moncho, Nando, Toni, Javi, Miguel Ángel, Veiga, Carolo y Luis Albeto formaron en los locales da

La Copa del Rey no es un torneo más. Tiene mística. Es la única competición en la que los clubes humildes y sus aficiones se codean con los profesionales. Sueñan con eliminarlos y lo consiguen en algún caso. En otros les hacen pasar un mal rato, con sus campos a rebosar, convirtiendo la experiencia en instantes señalados de su historia, que se transforman en recuerdos nostálgicos con el paso del tiempo.

En Arousa, el Arosa SC es el equipo que guarda una relación más íntima con la competición más antigua del país, cuya primera edición de manera regular se disputó en 1903. El club de Vilagarcía ha participado en 15 ocasiones a lo largo de sus ochenta años de vida, midiéndose a rivales como Celta, Deportivo, Osasuna, Real Sociedad, Villarreal o Valencia. Esta temporada escribirá su decimosexto capítulo, el tercera con el Pontevedra en su camino en el torneo.

Hay que remontarse a 1947 para fechar el debut copero del Arosa. Había echado a rodar un año antes y fue su primera temporada en Tercera División. La disputaban 140 equipos: 14 de Primera, 14 de Segunda y 112 de Tercera. Su rival fue el Santiago. Se jugaba a partido único y el escenario se decidía por sorteo, mientras que lo recaudado en taquilla se repartía entre ambos equipos.

Al Arosa le tocó jugar en Santa Isabel y perdió 5-3 en un partido en el que estuvo respaldado por su afición en la grada. El primer once de la historia del club en Copa lo formaron Isaac, Ferrón, Rivas, Machicha, Papanta, Chiarroni II, Cochecho, Nolito, Ventura, Valiño y Churruca. Esa temporada fue la de primera de las tres finales que jugó y perdió el Celta, cayendo en Madrid 4-1 con el Sevilla.

Alineación del Arosa en Copa contra el Santiago en A Lomba. De izquierda a derecha: Prego, Besada, Moncho Cordero, Valiño, López Vázquez y Lago. Abajo: Venancio, Ferrón, Chiarroni, Ventura y Fernando da

Al años siguiente, el Arosa venía de ser cuarto clasificado en Tercera División y ambicionaba el ascenso a Segunda, ya que la Federación la ampliaba para la siguiente temporada a 32 equipos. Con Luis Cordal como presidente y Edelmiro Lorenzo como entrenador, A Lomba se estrenó en Copa el 5 de septiembre de 1948. Curiosamente de nuevo ante el Santiago. Esta vez los arlequinados ganaron 3-0. El primer gol del Arosa lo marcó López Vázquez, ex del Deportivo en Primera División y que la temporada anterior le había marcado tres goles a los arlequinados con el Santiago en la eliminatoria. Valiño y Ventura ampliaron la cuenta.

En la segunda ronda al Arosa le tocó en suerte el Pontevedra, que había eliminado al Club Berbés de Vigo (2-0). El partido fue en Pasarón en diciembre. Hubo ambientazo y mucha emoción. Ganaron los granates 4-3, pero el Arosa esa temporada acabó subcampeón de liga y logró el histórico ascenso a Segunda, en Riazor ante el Juvenil de A Coruña, después de reforzarse a lo largo de la temporada con el portero Castellanos, cedido por el Celta, y el extremo vigués Guillermo Gómez. En 1949 y estando en Segunda División, el equipo de la capital arousana disfrutó por tercer año consecutivo del torneo. Fue en O Couto ante la Orensana, que le ganó 4-1 a finales de noviembre, cuando los arlequinados ya estaban en plena crisis de resultados, por los que acabarían descendiendo.

Arosa temporada 1949-1950. De izquierda a derecha: Prego, Pocholo, Arizcun, Ventura, Venancio, Juan, López Vázquez, Guillermo y Pepe Villar. Abajo: Besada, Ramirez, Nolito y Chiarroni da

Una espera de 28 años

Hubo que esperar 28 años para ver de nuevo al Arosa en la Copa del Rey. Pero mereció la pena porque el equipo disputó el torneo durante siete años consecutivos, en la que está considerada la mejor época de su historia. En 1977 el Arosa afrontaba su tercera temporada seguida en Tercera tras el recordado ascenso de Cangas. La categoría tenía un ámbito geográfico similar al actual de Segunda RFEF (Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y Castilla y Léon). Martín Abalo Salamanca reemplazó a Pepe Falla en la presidencia, y el asturiano Jose Luis Viesca era el entrenador. La Copa la jugaron 174 clubes, con eliminatorias a ida y vuelta y equipos de Primera División desde el principio en el bombo.

Al Arosa le tocó el Estepona, un Tercera andaluz. Viajó en avión y perdió 1-0 en la ida, pero en la vuelta en A Lomba remontó con goles de Lucho y Lezcano. El partido se jugó a las 16.30 horas un miércoles porque el campo aún no disponía de luz eléctrica. En segunda ronda el Arosa perdió con el Talavera, al caer 2-0 a domicilio y empatar sin goles en casa. Fue la temporada en la que llegó por primera y única vez el Las Palmas a la final, cayendo ante el Barça de Rinus Michels y Johan Cruyff,

El periplo de los arlequinados en el torneo del K.O. al año siguiente se limitó a la eliminatoria con el Racing de Ferrol, que estaba en Segunda A. Pese a que ganaron en la ida en A Lomba 2-1 con goles de José Emilio y Sobral, y lograron ponerse por delante en la vuelta con un tanto de Luis Silva, los ferrolanos remontaron, marcando el 3-1 en el 91. El Ourense, que estaba en Segunda B, fue el rival en la Copa de 1980, histórica para el fútbol español porque se enfrentaron en la final el Real Madrid y su filial, el Castilla (6-1). El Arosa estuvo muy cerca de dar la campanada. En la ida ganó 1-0 con gol de Seso Millán, y la vuelta se decidió en la prórroga, con triunfo final para los ourensanos por 3-0.

Campo de A Lomba a rebosar de público da

A penaltis contra el Celta

En la temporada de 1981, en la que la Tercera ya tenía ámbito autonómico, el Arosa escribió uno de esos episodios inolvidables en el torneo. Eliminó al Alondras en primera ronda. Ganó en la ida 1-0 con gol de Javier García Barrio, el primero que marcaba con la camiseta del Arosa para acabar posteriormente como máximo goleador histórico del club. Y venció en la vuelta 1-2 en Cangas. En segunda ronda le tocó el Celta, justo el único año del club vigués en Segunda B. A Lomba se llenó en la ida y el Arosa logró un empate 1-1, con gol de García Barrio.

La vuelta se jugó el 3 de diciembre de 1980 en Balaídos ante 4.000 espectadores, “la mayoría de ellos provenientes de Vilagarcía”, recoge Javier Bouzada en su libro sobre la historia del Arosa. El portero César Pazos fue el héroe visitantes. Lo paró todo. El acoso celeste (lanzaron 22 córners) no se tradujo en el marcador tras 120 minutos. Balaídos estaba en obras, en plena remodelación para el Mundial de España 82, por lo que no había luz artificial. En penumbra, los penaltis se tuvieron que aplazar al día siguiente. El Celta se pasó toda la mañana ensayándolos. Los jugadores del Arosa se juntaron para comer y fueron a lanzarlos a Balaídos a puerta cerrada, por orden de la Federación. Los locales marcaron los cinco y pasaron de ronda.

César Pazos fue decisivo para que el Arosa mantuviese su portería a cero en Balaídos en diciembre de 1980 da

Cara a cara con el Dépor

La de 1982 también es una edición muy recordada para el Arosa porque se cruzó con el Deportivo. Se deshizo primero del Gijón Industrial. García Barrio hizo un doblete en A Lomba (2-0) y la vuelta acabó 1-0. El 21 de octubre de 1981 Arosa y Depor se enfrentaron por primera vez en competición oficial. Fue en A Lomba y acabó 1-1. Traba marcó para los coruñeses y empató de penalti Milucho. En la vuelta en Riazor el Arosa hizo un gran partido, que resolvió Jose Luis Vara para los locales en la segunda parte (2-1).

Incidentes en A Lomba

La eliminatoria de 1983 con el Gran Peña es recordada por los incidentes ocurridos en A Lomba. En la ida en Balaídos el Arosa perdió 3-1. Su único gol lo hizo Rafa Sáez y el portero Moncho Guimeráens detuvo un penalti. En la vuelta Javier García Barrio hizo doblete e igualó la eliminatoria. El partido fue bronco y el arbitraje pésimo. Los dos equipos acabaron con nueve. En la prórroga hubo dos penaltis polémicos y un gol en posible fuera de juego. El 3-2 apeó al Arosa. El árbitro salió escoltado por la policía, un linier recibió el impacto de un objeto lanzado desde la grada y el autocar vigués sufrió daños fruto de la ira de “unos hinchas exaltados”. Esa temporada, sin embargo, tuvo un final feliz porque el Arosa ascendió en Olot a Segunda B, con Jose Manuel Gómez de entrenador y un equipo en el que destacan nombres como Sánchez, Sáez, Lezcano, Carnero, Barciela, Lago, Manolo Bugallo, Guisande, Benito o el citado García Barrio.

Moncho Guimeráens, Nodar, César (detrás), Moncho Carnero, Lezcano, Rafa Sáez y Milucho, que formaban parte del Arosa a princpios de los ochenta, en la última cena de exjugadores Monica Ferreiros

Osasuna vs Arosa

El arosismo vivía sus años dorados a mediados de los ochenta. Instalado en una Segunda B de sólo dos grupos, el equipo hizo algo grande en la Copa en 1984, al llegar hasta la tercera eliminatoria y cruzarse con un Primera División, el Osasuna. Primero apeó al Lemos, al ganar por la mínima ambos partidos con los goles de García Barrio. Y a continuación pudo con el Racing de Ferrol (1-3 en el Manuel Rivera y 0-1 en A Lomba). Así, el 1 de noviembre de 1983 el Osasuna visitó Vilagarcía, con el campo “casi lleno” y una afición desbordada de alegría por la victoria 2-1 (goles de Barciela y Barrio). En el Sadar el Arosa cayó 3-1, con dignidad, y de nuevo marcó Barrio, máximo goleador histórico del club en la Copa.

Arosa 83-84 en A Lomba. De pie de izquierda a derecha están Berto, Santi, Moncho Carnero, Sindo, Rafa Sáez y Amador. Abajo, García Lago, Barrio, Lezcano, Barciela y Manolillo Cedida por Rafa Sáez

Contra la Real Sociedad en 1/16 de final

La edición de 1989 seguramente es la recordada con más nostalgia en la actualidad en Vilagarcía. El Arosa, que estaba en Segunda B y el año anterior perdió en primera ronda con el Bergantiños, fue capaz de superar tres eliminatorias y firmar la mejor participación copera de su historia. Con Félix Carnero como técnico y Martín Abalo en la presidencia, el club tenía un convenio con el Celta, que le cedió a seis jugadores: Emilio López, Cantero, Acero, Veiga, Toni y Francisco.

Junto a otros de casa como Manolo Bugallo, Javi, Maikel, Moncho Díaz, Miguel Ángel, Casal, Richard o Fontán, además de Carolo y Modesto, entre otros, fueron capaces de eliminar a Lalín y Ourense antes de medirse al Hércules. En la ida Luis Alberto marcó de penalti el 1-0 en el 90 y en la vuelta en Alicante, el Arosa se exhibió y ganó 0-2 en el Rico Pérez. En 1/16 de final le tocó en suerte la Real Sociedad. A Lomba se llenó en la ida, en la que ganó el equipo de Toshack con un gol de Goicoechea. Arconada salvó a su equipo. En la vuelta en Anoeta, el 1 de febrero de 1989, se repitió marcador y goleador.

Zamora posa junto a Carolo en el partido de vuelta disputado en Atocha da

Dos años después el Arosa volvió a jugar el torneo, pero perdió en primera ronda con el Lalín.

Goleada al Pontevedra

Fue en 1993 cuando el club vilagarciano volvió a hacerlo muy bien en el torneo. Recién ascendido a Segunda B, también con Félix Carnero de entrenador, y Juan Carlos Martínez se presidente, eliminó a Lalín, Cambados y Pontevedra, al que goleó en A Lomba 4-1 con doblete de Luisito González y ganó 0-1 en Pasarón, también con el de Cordeiro como protagonista. Sólo unos meses antes había sido campeón de Tercera y en cuarta ronda se cruzó con el Villarreal, de Segunda A. En A Lomba el resultado fue 0-1 y la vuelta 0-0.

Hace 33 años el Arosa también fue campeón de liga y unos meses después de cruzó con el Pontevedra en Copa, eliminándolo da

Granada y Valencia, grato recuerdo y reciente

El Arosa tuvo que esperar treinta años para volver a jugar Copa. Hace tres años, con Luisito Míguez de entrenador, tuvo la suerte de cruzarse con el Granada, que estaba en Primera División. El partido acabó 0-3, pero los visitantes cometieron alineación indebida, por lo que el Arosa pasó de ronda en los despachos y recibió en A Lomba al Valencia en medio de un gran ambiente. Los locales tuvieron contra las cuerdas al rival de Primera, que ganó con un solitario gol del delantero ucraniano Yaremchuk, en la actualidad en el Olympiacos. Pacheco, Concheiro, Iñaki y Martín Diz participaron en este último duelo en diciembre de 2023 y ahora tendrán la ocasión de repetir.