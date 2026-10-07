El Arosa vs Pontevedra de Copa se jugará el martes 27 a las 21 horas

La marea granate tomó el campo de A Lomba en el último partido oficial entre Arosa y Pontevedra hace cuatro años DA

La Real Federación Española de Fútbol dio a conocer los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que se celebrará la última semana de este mes de octubre. Arosa y Pontevedra se verán las caras en A Lomba el martes 27 a las 21 horas. En este primer día de competición habrá un total de 18 enfrentamientos y el único con representación gallega será el que se dispute en Vilagarcía.

El martes también debutará en el torneo copero el Sestao River, que recibirá a las 19 horas al Espanyol, por lo que el duelo de liga previo entre Sestao y Arosa se jugará el sábado 24 a las 18 horas en el campo de Las Llanas, para que ambos tengan tres días para preparar la Copa del Rey.

A la espera de confirmación oficial por parte del club, las entradas para el público en general en el derbi copero tendrán los precios habituales de la liga (20 euros en Tribuna y 15 en Preferencia). El Arosa todavía no ha decidido si sus socios pasarán por taquilla, abonando algún tipo de suplemento. Y se espera una importante movilización de aficionados granates, como ocurrió el último precedente en competición oficial entre ambos clubes, hace cuatro años en Segunda RFEF.