Brotes verdes en el Arosa

Xandre debutó con el Arosa en liga y estuvo a un nivel defensivo muy alto José Paz (La Región)

Brotes verdes en el último partido liguero del Arosa en O Couto. El equipo de Gonza Fernández dejó su portería a cero por primera vez en liga y encontró la solidez que demandaba a través del plan de partido de su cuerpo técnico, bien ejecutado por sus futbolistas. El Arosa estuvo a la altura en cuanto a exigencia, priorizó el orden, la concentración y elevó su agresividad a la hora de defender.

Se quedó sin marcar por primera vez y sigue sin ganar, pero tal y como estaba el panorama, estas cuestiones fueron menos importantes que echar el candado. Es el punto de partida para empezar a crecer en la categoría. El demandado equilibrio que solicita su entrenador, que en su continua búsqueda de soluciones alineó una defensa inédita por quinta vez en lo que va de liga, debutando como titulares Xandre, Mateo Arellano y Mario García, una vez dejados atrás diferentes problemas físicos.

El Arosa fuera de casa está invicto, gracias a sus tres empates. Su próximo objetivo será mejorar en A Lomba, donde hasta ahora encajó dos goleadas. Le esperan dos partidos seguidos en casa. El primero será este domingo a las 17 horas ante el líder Bergantiños, que llega enrachado tras encadenar cuatro victorias seguidas. Es un derbi y una oportunidad inmejorable de dar un estacazo y despegar para los locales, que en dos semanas volverán a jugar en el mismo escenario y a la misma hora con la UD Llanera, que al igual que el Arosa está en zona de descenso. Después llegará la visita a Sestao y la Copa.

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Triunfo de los juveniles

El equipo juvenil se impuso 2-1 al Escola de Fútbol Denis Suárez en el Manuel Jiménez el domingo por la mañana. Los locales fueron superiores en la primera parte, en la que se adelantaron en una acción individual de Xavi Durán, que poco antes había fallado un penalti. Los visitantes, muy aguerridos y ordenados en su presión, empataron al inicio de la segunda parte, pero Mario de cabeza hizo el segundo para los arlequinados en el minuto 65.

Es la segunda victoria seguida para el equipo que entrena Adrián Tobío, que escala hasta la décima plaza con 7 puntos, antes de visitar el domingo a la UD Ourense, que lleva un punto menos.

Por su parte, el Boiro estuvo muy cerca de puntuar en Vigo ante el Coruxo, después de que Izan Piñeiro hiciese el 1-1 a falta de cinco minutos. Pero en el tiempo de aumento llegó el segundo gol de los locales, que se sitúan cuartos en Liga Nacional (11 puntos) por detrás de los colíderes Celta B, Xuventude Oroso y Auriense, que suman 13.