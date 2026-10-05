Arosa vs Pontevedra: habrá derbi en A Lomba en Copa del Rey 33 años después

Arosa y Pontevedra se cruzarán en la Copa del Rey en A Lomba 33 años después Gonzalo Salgado

Habrá derbi en la Copa del Rey. El Arosa recibirá en A Lomba al Pontevedra la última semana de octubre en la primera eliminatoria de la competición. Así lo deparó el sorteo celebrado esta mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

El equipo vilagarciano no tenía opciones de medirse a un Primera Divisón de su ámbito geográfico, de acuerdo a las bases de competición. El sorteo deparó que el Deportivo visite al Auriense, el Celta al Salamanca y el Racing de Santander al Ribadesella. De los cuatro equipos de Segunda del noroeste de España, tres se cruzarán con Terceras: Covadonga vs Valladolid, Guijuelo vs Sporting de Gijón y Laredo vs Burgos. Conocidos esos emparejamientos, había un 12,5% de probabilidades de que al Arosa le cayera en suerte el otro equipo de Segunda A, el Oviedo, pero fue el Numancia el afortunado.

A partir de ahí comenzaron a sacar las bolas del resto de equipos de Segunda RFEF para cruzarse con los siete de Primera RFEF. El Arosa fue el segundo en salir, tras el duelo Llanera vs Ponferradina, y le tocó el Pontevedra. El premio gordo y más jugoso dadas las circunstancias. Por rivalidad, proximidad e historia. Pensando en la taquilla y también en dar la campanada.

Y es que un Arosa vs Pontevedra es un clásico del fútbol gallego. La última vez que se cruzaron en Copa del Rey fue en 1993, con el Arosa recién ascendido a Segunda B. En aquella ocasión fue la segunda eliminatoria del torneo, que aún se disputaba a doble partido. El Arosa había eliminado en primera ronda al Cambados y apeó también a los granates, a los que goleó 4-1 en A Lomba y ganó en Pasarón 0-1. En la tercera eliminatoria el Arosa estuvo cerca de tumbar al Villarreal, que por entonces estaba en Segunda A.

Será la decimosexta vez que el Arosa dispute la Copa del Rey, tras medirse a Granada y Valencia hace tres años. Y lo hará entre semana a finales de octubre, justo en medio de dos desplazamientos al País Vasco para visitar al Sestao y al Portugalete, dos equipos que también tendrán que jugar Copa esos días, ante Espanyol y Real Unión respectivamente.

Valoración de cuatro ex granates

"Estamos contentos e ilusionados, es un rival que tenemos cerca y que conocemos", dijo el delantero Rivera, ex granate, tras conocer el sorteo. "Vamos a intentar sacar la eliminatoria". En la misma línea se pronunció el capitán Pacheco, que podrá enfrentarse al equipo de su ciudad, en el que también defendió su camiseta. "Estamos felices. Por proximidad intuyo que A Lomba se llenará y vamos a disputar el partido con la máxima ilusión y respeto hacia el rival. Estamos con ganas de que llegue ya y que se viva una fiesta del fútbol en Vilagarcía".

Por su parte, Martín Diz también se muestra "muy contento" e ilusionado de disputar otra vez la Copa. "Sabíamos que iba a ser un equipo de superior categoría, intentaremos hacer un partido serio e intentar ganar". Por último, Iñaki habla de "partido bonito", a la vez que manifiesta su deseo de que "A Lomba esté lleno, que nos vengan a apoyar, vamos a darlo todo".

Manolo Abalo, satisfecho

Por su parte, el presidente del Arosa también se mostró satisfecho con el resultado del sorteo. Reconoció que una vez no fue posible cruzarse con un club de ligas profesionales, "el Pontevedra es el mejor que nos podía tocar, hay historia y rivalidad y va a ser un partido bonito y digno de ver". El presidente cree que "tenemos posibilidades de pasar la eliminatoria", lo que abriría la puerta a recibir a un equipo de Primera o Segunda División en segunda ronda.

El director deportivo, David López "Perú", comentó que "siempre gusta jugar contra el Pontevedra, es un reto importante, es un premio y creemos que habrá buen ambiente en A Lomba".