Gonza: "Hemos dado un paso adelante para competir en esta categoría"

Jorge Cuesta y Gonza Fernández, que tienen una muy buena relación, se saludan antes del partido José Paz (La Región)

Gonza Fernández estaba contento al final del partido. Su equipo no ganó, pero frenó la sangría de goles en contra. Era su quebradero de cabeza. Lo visto en O Couto es un óptimo punto de partido para ser más competitivos en esta categoría. "Estoy satisfecho. Era uno de los objetivos de esta semana, sobre todo la sensación con la que encajábamos. Sabíamos que el Ourense no era el rival más fácil para cerrar esa situación porque te exige mucho a nivel defensivo. Estuvimos muy bien. Sólo sufrimos los últimos minutos porque sabíamos que así iba a ser, pero estoy contento por el esfuerzo, la imagen y este es el camino que nos va a guiar ahora", explicó el de Oia.

Aunque el equipo sólo sumó un punto, lo cierto es que sabe a más. "No solo por la portería a cero. Es la sensación que transmitió el equipo, en lo que incidimos y trabajamos, porque sabíamos que a nivel defensivo debíamos mejorar. Y después creo que en transiciones estuvimos muy bien, que fue algo que nos faltó estos partidos. Tuvimos situaciones para poder ponernos por delante y hacer este partido contra el Ourense es parar irnos contentos".

Gonza alineó la quinta zaga diferente desde que empezó la liga. "Mateo en el centro de la defensa nos dio aplome y saber donde y cuando queríamos robar. Xandre y Mario tienen esa energía defensiva, son muy comprometidos, cada uno en su rol nos ayudó a nivel defensivo. Venían de tiempo de inactividad", por lo que no pudieron completar los noventa minutos.

"No me voy igual de contento con los tres puntos que con uno, pero hemos dado un paso grande para competir en esta categoría", reconoció el joven entrenador, que ahora quiere trasladar esta buena imagen de solidez a los partidos de casa. "Estamos haciendo cambios, en ese proceso de búsqueda de la mejor versión del equipo. Hoy es para irnos contentos y hacerlo bueno en casa sumando los tres puntos, aunque viene un coco", en relación al Bergantiños. "Pero si estamos bien vamos a poder competir de la mejor manera".

Jorge Cuesta: "El empate es justo"

Jorge Cuesta charló con Gonza Fernández largo y tendido antes del partido. También al final en los micrófonos de la Radio Galega, ya que ambas técnicos tienen una muy buena relación. Antes, en la sala de prensa, el entrenador del Ourense CF reconoció que "no estuvimos bien en muchos tramos de la primera parte. Creo que es justo el empate. Agridulce porque tuvimos tres o cuatro ocasiones, aunque también ellos tuvieron una e igual no le dábamos la vuelta".

A Cuesta no le sorprendió el plan defensivo del Arosa, algo que no había hecho de una forma tan clara hasta el momento en liga. "Entendíamos que no iban ser tan agresivos y apretar arriba. En casa todo el mundo piensa que tenemos que ganar pero el rival te aprieta. Nos viene bien lo que nos ha pasado hoy porque el rival nos ha llevado a situaciones que no estaban previstas. Imaginábamos que no iban a ser tan agresivos ni jugar tan abiertos porque estaban sufriendo mucho".

Preguntado por la situación del Arosa, un recién ascendido que encajó 13 goles en el primer mes y que todavía no ha ganado, Jorge Cuesta lo tiene claro. "Hay que tener calma. Gonza es amigo mío y no soy imparcial, pero está abuscando soluciones. Hoy si meten el gol estarían fuera del descenso. Hay que dejar trabajar al cuerpo técnico y se van a adaptar a la categoría. Hoy han competido como nosotros y el punto es justo".