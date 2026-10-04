El Arosa encuentra el equilibrio y el camino en Ourense, 0-0

Iker Punzano trata de zafarse de Remeseiro en una acción de la primera parte José Paz (La Región)

El Arosa encontró el equilibrio en O Couto. El suficiente para echar el candado por primera vez en liga y sumar un punto valioso ante el Ourense CF. El equipo de Gonza Fernández vuelve a puntuar a domicilio por tercera jornada consecutiva, esta vez con un plan de orden defensivo con el que neutralizó durante muchos minutos a su rival, que apretó al final, pero se topó con dos paradones de Chema. También el portero local Diego García fue protagonista, al evitar el tanto arlequinado en la segunda parte a remate de cabeza de Arellano. Estas intervenciones de los guardametas fueron lo más destacado en las áreas de un partido cerrado, táctico y disputado con una temperatura de verano en pleno mes de octubre.

El Arosa sigue sin ganar, pero este empate con portería a cero tiene un valor adicional porque se ha solventado, al menos de momento, un problema defensivo inquietante. Como se preveía hubo cambios en el once, sobre todo en defensa. Entraron Xandre y Mario García en los laterales, mientras que Mateo Arellano fue el acompañante de Samu Santos en el eje central, por lo que Hugo García adelantó su posición al mediocampo junto a Remeseiro. Para tapar vías de agua, Gonza optó por juntar al equipo, en bloque bajo, organizándose sin balón para no ser rebasado en zonas interiores, y bien ajustado para que el Ourense tampoco le pudiese hacer daño en amplitud.

Mateo Arellano, una de las novedades en el centro de la zaga, tuvo la mejor ocasión del Arosa en O Couto José Paz (La Región)

El Arosa consiguió imponer su plan defensivo en el primer tiempo, en el que su rival no le generó nada. De hecho ni le tiró a puerta. Todo un logro para un equipo que venía de encajar una manita en casa.

El Ourense llevó más la iniciativa, aunque sin asumir excesivos riesgos. El partido era táctico y cerrado. En ese contexto, sólo un error individual podía tirar al traste con el plan arlequinado. Salvo una pérdida de Hugo García al borde del área, que acabó en falta y le costó una amarilla, el Arosa en el primer tiempo estuvo concentrado, ganó duelos y no se dejó superar. Cuestiones que representó a la perfección el lateral pontevedrés Xandre.

Durante el primer cuarto de hora Gonza Fernández se desgañitó en la banda dando órdenes con el posicionamiento defensivo. A partir de esas premisas, el equipo cuando pudo trató de desplegarse a campo contrario. No fue sencillo porque el Ourense presionaba muy bien sobre la zona de balón. Aunque el de Jorge Cuesta está en construcción, al ser una plantilla completamente nueva, tiene hechuras de equipo sólido y fiable, merced a la presencia de jugadores con experiencia en la categoría que conocen el oficio.

Xandre debutó con el Arosa en liga y estuvo a un nivel defensivo muy alto José Paz (La Región)

Un remate cruzado de Iñaki, demasiado desviado, fue la primera aparición peligrosa en área de los visitantes. Tras el necesario parón de hidratación, en una tarde rondando los 30 grados en Ourense, el Arosa tuvo otra opción en una falta lateral, ejecutada desde la pizarra. Remeseiro no centró al área, sino que buscó en el borde por abajo a Martín Diz, cuyo derechazo se perdió alto. Otro acercamiento, tímido, pero que hacía despertar al grupo de aficionados desplazados desde Vilagarcía. Antes del descanso, el Arosa gozó de una opción de remate en área, demasiado mordido de Gabri Palmás. La primera parte se cerró sin nada más destacable y los dos equipos cuidándose mucho de no conceder. Por primera vez el Arosa era capaz de completar 45 minutos en liga sin encajar.

Aunque empezó el Ourense CF el segundo tiempo tratando de dar un paso adelante, fue el Arosa el que tuvo la primera ocasión. En una contra que inició Álex Rey. La llevó Martín por la izquierda y puso el centro al área que atacó Gabri Palmás con el pecho, golpeándose con el poste sin posibilidad de rematar a portería. La siguiente del Arosa fue en una acción larga, con cambio de orientación de Arellano y remate desviado de Diz. Gonza movió el banquillo en el 53, dando entrada en el lateral izquierdo a Hugo Torres por el debutante Mario García, con problemas físicos. Poco después se hizo daño Xandre. Continuó unos minutos, antes de dejar su sitio a Torrado. Antes de la hora de juego el Ourense movió ficha, dando entrada a Facu Ballardo en la medular y a Marquitos, su futbolista más determinante en ataque, en la banda izquierda de inicio.

El Arosa no estuvo solo en O Couto, fueron casi un centenar de sus aficionados los que se dejaron ver en la grada José Paz (La Región)

Gonza situó a Palmás en punta cuando retiró a Álex Rey por Coira, viendo que al Ourense le empezaban a poder las prisas y los espacios para contragolpear podían aumentar. Pero fue a balón parado, en el minuto 65, la forma en la que llegó la gran ocasión del Arosa en el partido. En una falta lateral que le costó la amarilla a Jorrín. Lanzó Remeseiro con comba y cabeceó llegando en carrera abajo Mateo Arellano. El portero Diego García hizo un paradón, tocando el balón lo justo para que lamiese el larguero antes de perderse a córner, cuando en la grada ya se cantaba el gol.

En el 72 el Ourense dio la réplica en una acción idéntica. Una falta lateral lanzada al segundo palo por Íker Punzano que remató con el pie el lateral izquierdo Iván Muñoz. El balón se paseó por el área pequeña. Gonza agotó los cambios a falta de un cuarto de hora. Entraron Concheiro y Maceira, por lo que Hugo García retrasó su posición, ya que el equipo pasó a defensa de cinco. Para entonces el Ourense ya tenía velocidad y desborde en las bandas, sobre todo con la entrada de Aarón Delgado, y tuvo una ocasión muy clara. Samu Santos no acertó a despejar un balón en área y Marquitos remató abajo, pero se topó con una parada sensacional con el pie de Chema. El santiagués fue determinante con su acierto.

El Arosa ató el corto a Viti Oliver, que sólo dispuso de una clara ocasión que desbarató Chema con una mano abajo extraordinaria José Paz (La Región)

El Ourense acabó apretando mucho, pese a que el delantero Viti estaba con problemas musculares y apenas podía correr, ya con los cambios de su equipo agotados. Eso no le impidió cabecear abajo un centro de Iván Muñoz en el 90. Otra vez Chema fue decisivo al sacarse un gran mano abajo que evitó el 1-0. Fue un paradón.

El Arosa sale reforzado de O Couto. Ahora le toca trasladar el aplomo demostrado a domicilio al campo de A Lomba, donde el domingo a las 17 horas recibirá al líder Bergantiños. Pero antes conocerá a su rival en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que también disputará en su estadio. El sorteo se celebra este lunes en Madrid a las 13 horas. Sus posibles rivales son: Real Oviedo, Burgos, Sporting de Gijón, Valladolid, Mirandés, Leonesa, Zamora, Ponferradina, Pontevedra, Unionistas y UD Ourense.