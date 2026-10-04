El Arosa, a encontrar el “equilibrio” en O Couto

Gabri Palmás vuelve a O Couto para enfrentarse a su exequipo, con el que ascendió a Primera RFEF Gonzalo Salgado

Saldado el primer mes de liga con más inquietudes que alegrías, el Arosa visita al Ourense en el campo de O Couto (17 horas) con la ilusión de iniciar su despegue en Segunda RFEF, antes de afrontar la Copa del Rey a finales de octubre como colofón al segundo. El primer derbi gallego llega con 7 puntos de diferencia entre ambos equipos, que han empezado con distinto pie la competición. El quebradero de cabeza en Vilagarcía es echar el candado, tras encajar 13 goles en 4 partidos. La semana previa al partido ha estado marcada por la búsqueda de soluciones en el apartado defensivo. “Con este número de goles en contra es difícil puntuar, hay que intentar ponerle remedido, para que el equipo se sienta más cómodo y tenga más momentos de estabilidad”, explicó Gonza en la rueda de prensa previa a esta quinta jornada.

Sin Morante, lesionado, al igual que Lombao y un Pedro que tuvo que parar esta semana por “un problema de salud”, el entrenador de Oia cavila como armarse para frenar la sangría. “Hemos incidido en el balón parado y en los momentos de partido. Son detalles a nivel individual y colectivo”. Y es que el entrenador no cree que el problema esté únicamente en la zaga. “A veces en los goles se ve el error en una línea, pero si se corrige en el origen ese problema ya no lo tienes”. Una frase de la que se puede deducir que su idea puede pasar por fortalecer la medular con un pivote posicional como Mateo Arellano.

La gran preocupación del técnico es “encontrar el equilibrio”, que de momento no ha sido posible, como cantaban Los Piratas. En lo futbolístico, el término se refiere a ser más solvente a nivel defensivo sin tener que renunciar al ataque. Y es que Gonza no va a cambiar el estilo de juego que le trajo a esta categoría con el Arosa. “¿Meter el autobús? ¿Y si así no ganamos? Nadie te asegura nada. Tenemos un modelo, también el año pasado nos costó al principio encontrar el equilibrio ente ataque y defensa, evidentemente este año nos penaliza más por el salto de categoría. Estamos buscando el equilibrio. Debemos encontrarlo para ser más fiables y manejar mejor los momentos del partido”.

Tras jugar ante los filiales del Athletic y Alavés, hoy espera un rival de características diferentes. “El Ourense CF es un equipo con jugadores con mucha experiencia en la categoría, no tiene un ritmo alto como los filiales, pero sabe manejar los partidos, a nivel defensivo es fiable y tiene diferentes registros con balón para hacer peligro”.

Los pontinos, que tienen las dudas en la lateral derecho de Jorrín y Cera, ambos con problemas físicos, debutaron con remontada ante el Baskoni (2-1), ganaron en sus dos salidas con portería a cero en Luanco (0-2) y Amorebieta (0-1), y cayeron en casa ante el Eibar B (0-2) tras jugar con diez más de ochenta minutos por la expulsión del central Algisí, que esta tarde regresa tras cumplir sanción.

Se espera por tanto un partido cerrado y táctico, ya que los de Jorge Cuesta tratan de controlar en todo momento el juego, también con balón sin arriesgar en exceso. El Arosa está concienciado para "hacer un buen partido", sólo así podrá puntuar en O Couto, donde no estará sólo, ya que su afición se desplazará, aún en una pequeña cantidad, para empujar desde la grada y ayudar a sumar esa primera victoria que cambiaría por completo el panorama.